【TNL沙龍本週議題】對於臉書更名為Meta，你有什麼看法？

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上週臉書（Facebook）執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）公開宣布將公司名稱改為「Meta」，也表示臉書除了扮演社群媒體的角色之外，公司也正在踏出邁向「元宇宙」（Metaverse）的領域，將逐步創造下個世代的虛擬世界。

對此，許多專家也認為將會帶動5G相關的基礎建設發展，未來相關領域將有爆炸性的成長，根據此文，去（2020）年共有108家設備商發表或推出支援5G的裝置或設備，數量高達559款，其中也已有過半數在市面販售。報告指出，5G的周邊設備，還包括了無人機、AR、VR頭戴設備、機器人、攝影機以及5G USB網卡等，而這些5G週邊設備正是打造「元宇宙」的關鍵之一。

對於這次的更名，祖克柏指出，臉書目前已經投入巨額打造數位空間，計畫範圍從虛擬實境眼鏡到電商商務平台皆有涉略，他表示臉書預計未來幾年將花費數十億美元投資這個領域，且臉書正在改變公司結構，分拆一個名為Facebook Reality Labs的部門，而該部門的業務將包含擴增實境（AR）、虛擬實境相關產品和服務。

不過祖克柏也了解，打造完整的虛擬世界平台是一條相當漫長的道路，元宇宙要能達到獲利目標，仍然需要一段時間，但他指出臉書已經在進行開發，且預計將旗下的通訊軟體Messenger導入虛擬世界當中。

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核稿編輯：楊士範