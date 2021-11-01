居德港人回到英語世界時

居德一段時間的友人，最近去英國旅遊。他說，重新回到英文世界的感覺很舒暢。

香港人在中英雙語環境長大，身旁許多事物，小至餐牌，大至路牌，還有各項文件、條款和法律，都有兩文版本。所以去到英語國家，確有份親切感。不論住了德國多久，德文有多嫻熟，但始終不是由小學到大的語言。何況很多住了德國多年的外地人，德文也學得不好。

可是找英語國家的人幫忙，他們多不會特別覺得港人親切。事關英文是國際語言，很多英文國家的人都抱住「Everybody speaks English」的心態。會講英文，他們不會視你為同鄉，除非你會當地地方口音。在外地遇上困難，例如汽車拋錨或是要找最近的醫院，不諳當地語，碰到英國或美國人，他們也未必因為你會英文就很熱心的幫助。會講英文很重要，因為這是商業和學術的語言，但不要期望英文世界的人，會跟你分享同一份的親切感。

英文有眾多口音，蘇格蘭、愛爾蘭、利物浦、美國南部的英文，有時還比德國人講英文難懂。因為前者是地方口音，後者雖非母語，但發音都是書本學回來的標準英或美音，所以不難聽懂。認識一些德國人，他們講英文比德文標準得多，因為在後者他們有厚厚的地方腔調。

所以港人久別英語世界，去到英文國家旅遊，那份親切感很多時候都是單向的。你覺得當地很親切，但對方只視你為萬千旅客之一，除非他們有認識亞洲的體驗。有時和一些來自非洲或中美英聯邦國家的人講起香港的歷史，他們會驚嘆原來香港曾是英國殖民地，大家有共同經歷，有些港督或殖民地高官曾駐他們的國家。這些都是他們沒注意的。

回到英文世界，確有舒暢之感，畢竟很多人的英文比德文流利，然而也不代表溝通順利，因為有口音和文化之別。在熟悉和陌生間徘徊，百感交集。能夠通曉中英德（或所在國）文化和語言，卻是莫大的福氣。

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