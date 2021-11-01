2021/11/01,
藝文

【編輯嚴選】11月串流片單推薦：Disney+《鷹眼》打頭陣，《茶金》、《華燈初上》可望延續台劇氣勢

【編輯嚴選】11月串流片單推薦：Disney+《鷹眼》打頭陣，《茶金》、《華燈初上》可望延續台劇氣勢
Photo Credit: Disney+

我們想讓你知道的是

這個月份最引人矚目的，莫過於即將於台灣登場的Disney+，狹帶著旗下指標性的六大影視品牌：迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star，其中將提供1200部電影、1萬集以上的影集與獨家內容，而其中打頭陣的，就是漫威影業的初代英雄——《鷹眼》個人影集。

時序走入11月份，代表僅剩兩個月就要揮別2021年，而在這個月份，影視娛樂產業也不停歇，持續推出眾多佳作陪伴觀眾。

這個月份最引人矚目的，莫過於即將於台灣登場的Disney+，狹帶著旗下指標性的六大影視品牌：迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star，其中將提供1200部電影、1萬集以上的影集與獨家內容，而其中打頭陣的，就是漫威影業的初代英雄——《鷹眼》個人影集。

在《汪達與幻視》大獲成功之後，再度跳上小螢幕的人氣英雄，會有何種樣貌，大家都在關注，而台灣觀眾也終於不用再跨網域，或是使用盜版，就能同步線上觀看，未來Disney+在台灣的發展，也會是串流平台的重大焦點之一。

除了Disney+之外，Netflix也有不少話題作品，包含代表香港出征明年奧斯卡最佳國際電影的《媽媽的神奇小子》；集結巨石強森（Dwayne Johnson）、蓋兒加朵（Gal Gadot）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）三巨頭主演的鉅片《紅色通緝令》；以及集結林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉等人共同演出的《華燈初上：第1部》，預期可再掀起台流。

提起台流，即將在公視播映，聚焦於1950年代台灣茶葉商戰的時代劇《茶金》也備受討論，片子由《火神的眼淚》、《我們與惡的距離》等金鐘主創團隊拍攝，並找來金鐘名導林君陽執導，集結金鐘得主連俞涵、溫昇豪、薛仕凌，以及郭子乾、黃健瑋、李杏、許安植等實力派影人，可望延續台劇氣勢。

除了台劇之外，韓劇也在本月份的Apple TV+延燒。由韓國名導金知雲執導，《我的大叔》李善均主演的懸疑作品《Dr.Brain》，成為Apple TV+的首部韓劇，能否延續《魷魚遊戲》的韓流口碑，也是本月份的熱議話題作品。

以下片單並非各串流平台全數的11月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Disney+

11月24日

  • 《鷹眼》（影集）

Netflix

11月5日

  • 《媽媽的神奇小子》（電影）
  • 《真愛難題》（電影）
  • 《毒梟：墨西哥：第3季》（影集）

11月6日

  • 《奧術》（影集）

11月9日

  • 《星際牛仔》（影集）

11月10日

  • 《白色通行證》（電影）

11月12日

  • 《紅色通緝令》（電影）

11月19日

  • 《地獄公使》（韓劇）

11月20日

  • 《New World：虛擬貨幣爭霸戰》（韓劇）

11月25日

  • 《超級小偷：第1季》（動漫）

11月26日

  • 《華燈初上：第1部》（影集）
  • 《白蛇2：青蛇劫起》（電影）

Apple TV+

11月5日

  • 《芬奇的旅程》（電影）
  • 《DR.BRAIN》（韓劇）
  • 《狄金生》第三季（影集）

11月12日

  • 《隔壁的心理醫生》（影集）

CATCHPLAY+

11月4日

  • 《沙丘》 （電影，HBO GO專區上架）

11月13日

  • 《真愛鄰距離》 （電影，HBO GO專區上架）

11月14日

  • 《亞洲怪談2》 （影集，HBO GO專區上架）

11月15日

  • 《手捲煙》（電影）

11月24日

  • 《變調的灰姑娘》（電影）

myVideo

11月4日

  • 《止水》（電影）
  • 《奔馳吧！小馬王》（動畫）
  • 《密弒遊戲2：勝者危亡》（電影）

friDay

11月4日

  • 《靈魂候選人》（電影）

11月10日

  • 《綠騎士》（電影）

11月12日

  • 《裸體午餐》（電影）
  • 《超速性追緝》（電影）

公視+

11月13日

  • 《茶金》（影集）

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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