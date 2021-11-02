《淺田家！》：攝影師也能治癒心靈

你有多久沒有拍攝過家庭合照？原來全家福都能夠治癒心靈。

以攝影師為主題的電影，不少人第一時間可能會聯想起與新聞自由、揭發黑幕相關的沉重故事，例如講述蘇聯大饑荒的《新聞守護者》（Mr. Jones）和日本「水俁病」事件的《毒水曝光》（Minamata），而最近於香港上映的日本電影《淺田家！》就教會我們照片的另一種力量——治癒人心。男主角在戲中說過：「照片不只留下記憶，也會成為你活下去的力量。」

《淺田家！》在日本贏盡口碑，例如榮獲「日本奧斯卡」第44屆日本電影學院獎8項獎項，包括「優秀電影」、「優秀導演」、「優秀男主角」、「優秀男配角」、「優秀女配角」、「優秀劇本」、「優秀美術」、「優秀剪輯」，最後黒木華更贏得「最優秀女配角」獎項。導演中野量太是影展常客，擅長拍攝溫情家庭故事，近年代表作包括宮澤理惠的《幸福澡堂》（湯を沸かすほどの熱い愛）和蒼井優的《漫長的告別》（長いお別れ），在香港均有上映。

故事改編自真人真事，講述「全日本最會拍全家福」的攝影師淺田政志（二宮和也 飾）在童年時，受到父親淺田章（平田滿 飾）的啟發而對攝影產生興趣，起初混混噩噩無心學習，但在偶爾之下拍出了獨特風格的家庭照，然後再到東京追逐攝影師的理想。隨後，又發生「3.11大地震」，政志到日本東北擔任義工，令他對攝影師的工作有更深的領悟……

Photo Credit: 高先電影

電影充滿層次感，前半部分像典型的日本溫情家庭片，圍繞淺田家和政志有趣的成長故事，非常輕鬆爆笑，劇情自然流暢，觀看得很舒服，感受到他們一家人的親情。淺田家看似不平凡，但其實「家家有本難念的經」，我們每個家庭都是獨一無二的，每個家庭的「不平凡」，同時也是「平凡」。

這類溫情家庭故事，是日本電影的拿手好戲，今次也絕不令人失望。簡單、平實、生活化的劇情，再加上自然流露的對白，足以令人感觸落淚。我特別記得父親淺田章在「木村伊兵衛攝影大獎」頒獎禮上的那場戲，他的演說十分窩心，看得我差點落淚。

隨後，政志為不同家庭拍攝家庭照，各自有不同的故事，讓觀眾漸漸明白到家庭照不只是一幅相片那麼簡單。構思和拍攝的過程本身已經是一個難得的家庭活動，甚至可以彌補人生的遺憾。照片雖然定格，但它所承載著的回憶超越這個畫面。相同的一幅相，在不同時候翻看，會有不同的感受，彷彿具有生命力。

後半部分故事圍繞主角在「3.11大地震」後擔任義工，清潔散落在災區的相片，整理後展出，等待物主認領。劇情描寫了當時的救災工作，某些場面頗為寫實，相信會勾起不少日本人的集體回憶。照片的力量非常巨大，不只留下記憶，還可代替失蹤的人，慰藉倖存者的心靈。攝影師工作不只攝影，還有治癒心靈的使命。

結尾，政志將他所領悟到的道理帶回自己家中實踐，拍攝全家福的動機與起初不同了，展現出他的成長。劇本結構扎實，結局搞鬼過癮，觀眾在歡笑聲中離場。在現今科技發達、機不離手的年代，成功拍到一齣講述照片的溫情片，相信只有日本片才做到。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex