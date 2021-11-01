美歐「鋼鋁關稅戰」宣告結束，歐盟課碳稅也許是台灣鋼鐵業新契機？

G20各國領袖高峰會於10月30日登場，外界關切美國總統拜登（Joe Biden）與歐盟進行協商，美、歐鋼鋁關稅戰宣告結束。另一方面，近來歐盟提倡鋼鐵碳稅成為成為國際趨勢，「碳邊境調整機制草案」（CBAM），將在明年開始實施，業界人士強調，台灣可藉由歐美對中國的政治籌碼，與美進行貿易協商，爭取鋼品赴美的關稅調降。

因應歐盟碳稅，外銷鋼品明年8月加收碳附加費

歐盟希望能藉由「碳邊境調整機制草案」平衡各國國內、外生產商之間的競爭環境，並且降低當地公司遷往歐盟外，以避免歐盟嚴格的環境規定。

該草案中，明確地規範進入歐盟的進口產品，需要課徵碳關稅，為全球「碳價交易」開始一條新道路。課稅的產品廣，除了鋁、水泥及鋼鐵外，還包括化肥、電力等。

草案中亦規定，來自沒有類似碳關稅（成本）之地區的公司，需要購買碳信用額度，讓歐盟得以核實確切的碳排放量，而購買價格將與排放交易市場的碳成本掛鉤、交換。目前目前每公噸超過50歐元（新台幣1600元）。

根據Centre for Europe Reform報告指出，俄羅斯、土耳其、中國和英國預計將受到最嚴重的打擊。受影響各國的大型企業已經在努力使其運營脫碳，但仍需要時間和大量投資。

《關鍵評論網》訪談中鋼業內人士強調，CBAM已經討論已久，目前公司一直積極盤點相關受影響產品，為了跟進國際趨勢，積極與專家、研究機構討論碳稅議題，公司對外公布明（2022）年8月起實施外銷鋼品酌收碳附加費用，但實際加收金額仍待研議。

中鋼董事長翁朝棟針對該案強調，歐盟碳稅對中下游鋼廠影響較大，中鋼除本身要先做好節能減碳外，也將以大帶小，積極協助中下游廠商做好節能減碳工作，因為「只有客戶好，中鋼才會更好」。

翁朝棟進一步說明，以中鋼而言，一年外銷歐盟的鋼品只有33萬公噸左右，占總生產量的3％、影響雖不大，但對中下游鋼，廠包括燁輝、盛餘、裕鐵等單軋廠，因銷量較大，相對影響也較大，甚至波及下對游螺絲及其他相關鋼品，不容小覷。

不過，各國鋼鐵業受到政治角力影響多。其中包含：歐盟於2019年曾要求美國也徵收類似的碳關稅保護其國內生產商，受到時任美國總統川普（John Trump）政府回絕。直至今年10月30日美國總統拜登（Joe Biden）才與歐盟達成協議。

美歐「鋼鋁關稅戰」結束，拜登與歐盟協商

美國總統拜登在羅馬舉行的G20峰會（Group of 20），第一天就宣布與歐盟達成協議，讓歐盟鋼、鋁一定配額可獲免關稅，解決川普時代徵收鋼鋁關稅而引起的風波。歐盟也同意取消對美國產品徵收報復性關稅。

各國與會領導人亦達成共識停止資助海外新的燃煤電廠。除此之外，在如何限制全球氣溫上升，或訂下具體時間表方面，幾乎沒有達成任何進展。

中經院WTO中心資深副執行長李淳說：「本次峰會（對台灣）當然是好消息」。他指出，拜登政府有在調整，試著讓關稅限制逐漸退場，目前美國只與歐盟取得進展，其他國家還不清楚，未來要緊盯拜登政府更清晰的貿易政策。

受訪的中鋼業內人士指出，隨著歐、美各國對中態度明確，台灣很有可能受惠。他強調，最好的結果就是美國232條款、201條款也可能取消，意味著台灣鋼鋁、汽車、太陽能板等關稅都可能會暫停，台灣業者成本會大幅下降。

他話鋒一轉強調，以上是最好的結果，但也可能美國繼續「保持」對我國關稅；加重中國的貿易打擊，同樣也可以達成美國優先的政策。不過，未來仍可以期待復談美國與歐盟的自由貿易協商。

鑑於外界關注美歐貿易問題。美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai）宣布達成協議時，表明美國不會完全撤銷對歐洲鋼鋁課徵的關稅，但一定配額的歐洲鋼鋁可免關稅進口，但也未詳說免關稅鋼鋁的具體進口配額。未來在美國、歐盟以及中國的政治角力下，鋼鐵業等大宗物料將面臨更多變數。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航