陳柏惟擔任電競政策促進會「榮譽會長」遭批酬庸，無奈表示：那是無給職

台中第二選區立委陳柏惟遭罷免後，將在明年1月9日進行補選。陳柏惟在立法院的最後一天最後一項工作，則是參加「立法院台灣電子競技政策促進會」成立大會，並擔任「榮譽會長」；不過有不少網友對此不滿，批評陳柏惟「果然是蔡英文自己人」、「立刻有新位置」等；陳柏惟本人無奈表示，他只是榮譽發起人，目的是為了讓電競產業在國會有個交流溝通的平台，是無給職。

陳柏惟罷免後遭批「每月爽領10幾萬」

在網路上搜尋台灣電競等關鍵字，發現一系列與陳柏惟有關的貼文。有網友指出，陳柏惟被罷免後，「老英」（此指蔡英文）馬上開了酬庸的電競政策委員會給他當會長，並稱陳柏惟這種「台灣毒瘤」竟也可高升每月爽領十幾萬，「既然老英硬要衝著人民對幹，百姓能服供養這樣的渣嗎？」呼籲大家讓蔡英文下台。

另外也有人嘲諷，陳柏惟果然是綠營的「自己人」，顏色對了不怕沒頭路，陳柏惟被罷免後，蔡英文政府馬上開了個酬庸的電競政策委員會讓他當會長，「看看名單其他人，都是一些什麼咖」，花費的都是民脂民膏。

台灣基進主人陳子瑜在臉書上表示，發現有許多類似的言論；並指出陳柏惟遭罷免，不過是網路串聯作戰另一個開始；觀察這些文字版本的演變，首先有個「中央工廠」的範本，也就是「果然是自己人」開頭的版本，接著在傳播之後，變形成為「我非常憤怒」、「只要顏色對了」等各種版本，但不變的是「會長」、「酬庸」、「民脂民膏」等關鍵字。

年底的四大公投案，一定還會有更多這種毫無事實根據的謠言，影響國人投票意向，這也凸顯出資訊判別與主動澄清的重要性，除了政府機關之外，更需要所有人一起來推動。陳柏惟也在下方留言表示，抹黑拿電競產業下手，實在很沒良心，而這樣一條龍式的訊息戰手法，接下來必定會在各類投票、選舉、社會議題不斷複製。提醒大家多加注意。

台灣基進組織部主任李雨蓁也表示，事實上榮譽會長一職並沒有給薪，且電子競技政策促進會是陳柏惟任內開始發起籌辦，意在努力促進台灣電競產業的發展，經過3Q國會辦公室的奔走，終於在10月29日時成立。

李雨蓁說，對於未能留在立法院內為電競產業發聲，陳柏惟其實感到很抱歉，但也相信在立法院努力的同事前輩們，能延續這樣立意良善的政策促進會，讓電競產業能持續在國內與國際舞台上發光發熱，他也會持續在自己的位子上竭盡所能為電競產業付出。

李雨蓁也表示，有人要拿這樣的事件出來操作、看到黑影就開槍，這不僅僅是對柏惟個人的造謠，更不利於電競產業的發展。

電子競技政策促進會是什麼？

「立法院台灣電子競技政策促進會」在29日舉辦成立大會，促進會發起人陳柏惟表示，他本身非常關注台灣電子競技與⼿機遊戲產業，不但他是玩家、也會關注遊戲直播。他認為，台灣有許多電競人才，這時年來參與電競的人越來越多、專業選手也很多，台灣電競早已在國際社會發光發熱，不管是軟硬體設備，或是觀眾、玩家數量，都有極大市場潛力，但在國內卻要⾯臨電競法規不足、政策保障不周全，國家投入資源與企業支持仍然有限的窘境，讓他感到相當可惜。



希望讓台灣能留下優秀的電競選手，而非遠赴國外發展，但如何有具體誘因吸引企業投入贊助電競，還有電競相關課程與訓練如何加強，電競產業如何健全發展，讓電競選手能夠安心地發揮專長、退役後也有好的職業生涯安排等，都需要規劃討論，期許促進會成立，能協助反映業界的聲音、並敦促台灣政府單位制定務實政策，有效增進台灣電競團體與國際電子競技產業於軟硬體、媒體及賽事間之交流與合作工作。

電子遊戲實況主，台灣前《英雄聯盟》電子競技職業選手丁特，那天也出席並點出台灣電競產業面臨困境。他表示，十多年來，就他所知，沒有一支電競戰隊賺錢，每年都在比誰賠比較少，電競戰隊培養選手，在世界發光發熱，某種程度也是在幫國家宣傳，但戰隊都是燒錢支撐。



丁特以BYG成軍第一年就打入世界賽為例，指出當時雖然也受到許多廠商支持，他自己也透過在網路上販售戰隊週邊產品，但戰隊仍然面臨虧損，其實台灣電競選手非常有潛力、也有出現讓國外賽區重金挖角的厲害選手，他認為台灣電競市場需要成熟的商業模式，期望政府能夠給予支持。

副會長賴品妤指出，明年杭州亞運電競是正式項目，奧運 2028 年也要將電競納入奧運項目，可見得電競不只是休閒已經是競技項目，台灣電競團隊這多年來在世界創造佳績，雖然很多人打電動長大，但民間對電競風氣還是相對保守。高中職到大專院校只有八十三校有專班，台灣應該在電競專業上更加普及，希望能透過此促進會，積極推動電競產業的發展，走出台灣的電競之路。

由於促進會本來是由陳柏惟當任會長，但陳被解職，不再是立委後，當天由林昶佐改為擔任會長，眾人也同意讓陳擔任「榮譽會長」。「臨危受命」擔任會長的林昶佐說，本來希望仍由陳柏惟擔任名義上會長，可惜相關制度不允許，他會繼續延續陳委員「遺志」，不管未來在哪個地方，都會一起努力。



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核稿編輯：翁世航