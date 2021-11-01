泰國與柬埔寨11月恢復開放重開邊境，柬埔寨總理洪森稱「不會再呆在螃蟹洞了」

為走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）帶來的經濟衝擊陰影，泰國與柬埔寨從11月1日起重啟邊境，已重振國內經濟，尤其攸關民生的觀光產業。

泰國政府在10月中旬宣布，11月1日起開放完整接種疫苗的國際觀光客入境免隔離，名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區。

接著在10月30日晚間更新低風險國家或地區的名單，自11月1日起，來自包括台灣在內的63個國家或地區且已完整接種疫苗的旅客，只要符合相關條件，就可適用免隔離入境措施。

《曼谷郵報》報導，11月1日重啟邊境後，泰國迎來了來自63個國家或地區的完整接種疫苗的遊客，其中第一個入境的航班，是從東京出發，載有11名外籍旅客與32名泰國國民的全日空航空公司，抵達曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場，緊隨其後的是從巴黎起飛的泰國國際航空公司航班。

蘇凡納布機場總經理 Kittipong Kittikachorn 表示，1日共有61個航班計劃抵達，其中大部分來自歐洲，約有3000名乘客入境，其中2300 名是外國人，其餘為返國的泰國公民。

泰國政府發言人Thanakorn Wangboonkongchana表示，本週一至週五，將有27 家航空公司運營的航班將抵達和離開蘇凡納布機場，預計共有1萬5230名旅客入境。此外，普吉島國際機場也迎接國際旅客入境的機場。

《中央社》引述法新社報導，疫情爆發前，觀光業佔泰國GDP約12%，這場疫情危機已讓泰國失去約300萬個和觀光業相關的工作，1年營收估計損失500億美元。

報導指出，泰國當局預期2021年將有1000萬至1500萬名遊客回流，營收預估將超過300億美元。然而，業界內部人士並不樂觀，因為主要客源、區域巨頭中國仍要求返國者必須執行嚴格的隔離檢疫計畫，將影響中國旅客出國旅遊的信心。

目前泰國每日仍新增約1萬起COVID-19確診病例，僅約4成人口完整接種2劑疫苗。

另一方面，早前柬埔寨政府宣布11月30日起，重新開放西哈努克市、高龍島和七星島等觀光城市，但由於全國疫苗接種率進度超前，總理洪森1日宣布，即日起全面恢復開放，並做好準備迎接「新生活方式」。

《路透社》報導，人口1600萬的柬埔寨的疫苗接種比例現與新加坡相近，是亞洲疫苗接種率最高的國家之一。目前柬埔寨將近86%的人口已完成接種，疫苗追加劑也施打了200萬劑，同時1日也為30萬名5歲的學童完成疫苗接種。

柬埔寨至今COVID-19確診病例超過11萬8500例，累計死亡病例達2788例。儘管柬埔寨是亞洲最貧窮的國家之一，不過最近該國因疫苗接種率高而受到讚賞。

鑑於近日新確診病例下降，柬埔寨的電影院和博物館已重新開放。總理洪森認為，是時候恢復正常生活，「從現在開始，柬埔寨全國各地重新開放，即日起，我們將以嶄新的生活方式與COVID-19共處。」洪森說。

洪森還說：「我不會再呆在螃蟹洞裡了」。洪森指出，目前該國有1000萬劑疫苗可作為追加劑，而且還訂購了更多疫苗。

柬埔寨主要接種的疫苗是來自中國捐贈的國藥疫苗與科興疫苗，今年8月柬埔寨政府宣布，已透過疫苗全球取得機制（COVAX）購買更多AZ疫苗，作為追加劑。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範