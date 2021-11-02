【幕後】《沙丘》：攝影、服裝、音樂等製作環節，如何還原小說描繪的史詩情景與神祕氛圍？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

《沙丘》改編自1965年同名科幻小說鉅作，導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）肩負原著六部曲的困難重擔，以鉅細靡遺的敘事手法，悉心拆解背後的龐雜背景與人物關係，並且邀請奧斯卡級的幕後團隊參與製作，成功還原小說描繪的史詩情景與神祕氛圍，足見其野心。

本文將分別介紹片中的攝影、服裝與配樂等製作面向，引領讀者進入《沙丘》幕後製作環節，看劇組如何解讀小說細節，運用各自專業打破原著改編魔咒，讓觀眾恍若置身「厄拉克斯星球」，見證主角Paul Atreides的英雄旅程。

Photo Credit: 華納兄弟

捕捉角色親密關係，自然光影質感

「你絕對不會想成為搞砸《沙丘》攝影的那個人。」 ──攝影指導Greig Fraser

曾以電影《漫漫回家路》入圍奧斯卡最佳攝影，攝影指導Greig Fraser認為本片與前者雷同，也是講述一個男孩與家人的旅程故事。因此，他使用豐富的大特寫鏡頭，將演員置於構圖中央，捕捉角色之間的親密關係，他解釋：「我們必須從主角Paul的視角觀看這個世界。」

「不論是決定鏡位或攝影機運動，我的依據都會回到角色身上。」Fraser強調，由於導演丹尼維勒納夫捨棄使用大量視覺特效，拍攝現場只有實景的沙漠、佈景及道具，所以他更能自由地運用IMAX攝影機Alexa LF，在特寫鏡頭與廣角鏡頭之間切換，展現演員跟場景的互動。

Photo Credit: 華納兄弟

善用柔和的反射自然光

有鑑於導演推崇《星際大戰四部曲：曙光乍現》開頭，充滿自然力量的沙漠景觀，並且嚮往拍出一部宛若紀錄片的科幻電影，Fraser決定不去追求絕美的日落或日出景色，也避免拍攝刺眼的直射陽光，讓電影裡的光影保持柔和、樸實，他表示：「我們選擇不讓畫面過度浪漫化。」

「試圖找到一個平衡並且保持電影感，依舊是一大挑戰。」Fraser說明，為了克服強烈太陽光，在拍攝室外場景時，他主要採用背光攝影，避免演員眼睛周遭出現陰影。而在拍攝室內場景時，則搭配藝術指導Patrice Vermette為碉堡設計的天井，盡可能地使用反射光，取代一般窗戶的直射光，藉以統合整部電影的光影調性。

汲取影視與藝術文化，服裝暗示角色性格

「導演想拍一部未來主義的中世紀電影。」 ──服裝設計Jacqueline West

不同於其他科幻小說，《沙丘》原著充滿神祕主義、宗教、哲學、歷史等複雜元素，服裝設計Jacqueline West與Bob Morgan除了參考《齊瓦哥醫生》、《阿拉伯的勞倫斯》等電影之外，也參考哥雅、卡拉瓦喬等人的巴洛克畫作，以及貝都因人、圖阿雷格人等沙漠游牧民族服飾，讓片中角色的穿搭顯得神秘且真實，總計開發上千套服裝。

原著曾提到一種名為「蒸餾衣」的特殊套裝，讓人能夠在沙漠飲用身體排出的過濾廢水。為了還原這個奇異服裝，團隊以丙烯酸纖維與多孔棉為材質，耗時兩個禮拜製作通風吸汗的戲服，讓演員感覺就像穿著機能運動衣，West表示：「因為原著提到穿著『蒸餾衣』的人，每天只會流失15毫升的水分，所以我們必須讓大家相信這個特點。」

Photo Credit: 華納兄弟

塑造角色的服裝色彩

考量「厄拉克斯星球」的沙漠環境，團隊主要是以鏽紅色、淺灰色設計沙漠服裝，並且讓演員們穿戴25碼長的土黃色紗布圍巾，既表現沙子般的飄動狀態，也修飾角色們的身形與動作。而原著提到「蒸餾衣」呈現「岩石色」，也讓West決定委託製片組，為她採集拍攝地的砂石，藉此設計服裝色調。

此外，West也運用服裝款式與色彩，表現故事群體的性格。例如，主角隸屬的Atreides家族，即是參考俄羅斯羅曼諾夫王朝的制服，傳遞莊嚴的王族氣息；反派隸屬的Harkonnen家族，參考哥德文化與大量黑色皮革，塑造邪惡的黑暗形象；女巫團體Bene Gesserits，則是穿戴珠飾面紗、黑色天鵝絨、絲綢等奢華衣料，展現強大的神秘存在。

Photo Credit: 華納兄弟

融合不同音樂元素，塑造神秘世界觀

「我們不斷在聆聽腦海裡那些無法描述也無法實現的東西。」 ──配樂師漢斯季默（Hans Zimmer）

作為《沙丘》原著忠實讀者，配樂師漢斯季默很早就答應參與製作配樂，並且致力於創造一種奇怪、陌生的風格，藉以描繪他想像中的未來世界與遙遠星系，漢斯季默表示：「我感覺我們有機會去建構、編造一個世界。」

為了讓配樂反映世界觀，漢斯季默與聲音設計緊密合作，利用打擊樂、風笛、杜讀管等傳統樂器聲音，巧妙地表現這個未來世界的封建體制，或者使用電吉他效果器，突顯反派哈肯能（Harkonnen）家族的陰險恐怖。

同時，漢斯季默也融合女性歌唱聲音，包括類似呢喃、誦經的聲音，試圖展現女巫團體Bene Gesserits對《沙丘》劇情的影響力，他強調：「你會以為主角是英雄，但他身邊的女性們才是真正強大的角色。」

「改編《沙丘》第一部曲，是我目前最具挑戰性的任務。」 ──導演丹尼維勒納夫

面對外界好奇《沙丘》系列電影的製作期程，導演丹尼維勒納夫坦言，目前他只計畫改編前兩部曲──《沙丘》與《沙丘救世主》，並認為自己必須透過兩到三部電影的篇幅，才能說完小說第一部曲的內容，他強調：「我做電影不能有太長期的規劃。我需要專注在當下，不去對未來想太多。」

參考資料：gamerant, ign, screenrant, screenrant, hollywoodreporter, variety

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航