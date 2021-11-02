未來學測國語文寫作「偶有錯字不扣分」，那英文寫作拼錯字呢？

文：蔡曉容（國立臺北教育大學語文與創作學系學生）

日前大考中心宣布新型學測國文科測驗國語文寫作（簡稱國寫）「偶有錯字不扣分」，引發網友及媒體爭論，大考中心也出面解釋，若是錯別字屬於專有名詞或關鍵用詞，影響文意判讀，則會斟酌扣分。大考中心表示，國寫主要測驗標的是文意理解，並不是字音字形，若是因為一、兩個錯字就被扣分會模糊測驗焦點，這是閱卷委員達成的共識。

大考中心這項決定也許是出自於對Z世代（1990年代末至2010年代前期出生）的理解，考慮到學生未來使用3C產品打字的機會將遠大於手寫。再者，若是真的遇到不會寫的字詞，也能隨時隨地上網蒐查。

儘管如此，這項布達還是讓許多教育工作者一頭霧水：「偶有錯字」的標準是什麼？多少字以下才是能算在偶有錯字的範圍之內？超過標準之後又該如何計算成績？台灣人在識別簡體字上相對輕鬆，不太會有影響閱讀的問題，那簡字又是否能出現在大考國寫中呢？

此外，這也會造成國文老師批改作文時，不必要的麻煩：到底該不該糾正學生的錯別字？高中端的大考可以接受學生偶然的錯字，但是國中端的會考卻沒有跟進，這樣可能更容易造成學生的混淆。

日常聯繫出現錯別字無傷大雅，但在公開場合或正式文件上呢？

我還記得國三的時候，有一次國文老師跟我們說，今年入學的國一新生有不少人標點符號使用不正確，感嘆學生受到智慧型手機影響，國文能力一屆不如一屆。

作為Z世代的一員，看到身邊的人越來越不重視字形的正確，訊息傳遞之間，只要對方能理解即可，甚至打錯字是一種裝可愛，所以不僅沒關係，還讓沒有情緒的文字傳遞變得活潑親切。但即便已經上了大學，身邊還是有朋友至今仍分不清楚國小就該學好的「在」和「再」，若是今日連大考標準都為了體諒學生生長環境做出妥協，只會加劇未來學生國文能力退化速度。

Photo Credit: 中央社

某些抱持支持態度的人士表示，選擇題已經測驗了學生字音字形的能力。不過，字音字形的題數僅占了42道題目中大約三題而已，遠比不上閱讀理解的題數，不到一成的比例，幾乎沒有鑑別度可言。再說，選擇題就算答對了也不見得表示學生真的學會，可能只是恰巧運氣好猜對罷了。

也許日常聯繫出現錯別字真的沒有關係，但若是在接受教育過程中，出現了錯別字卻沒有被糾正，在往後的公開場合之中，正式文件之上出現錯字，所產生的影響就很嚴重了吧。

這幾年，電視新聞的記者不時因為出現錯別字或是用字遣詞不當，而招到網友的批評和嘲笑，曾有新聞標題誤將風中殘燭打成風中蟾蜍，我也曾看過平面新聞將荀子打成旬子。因為大多數的人都知道這些字不是正確的，所以才會在網路上譴責現在的記者都不校稿，但若將來的社會越來越不重視字詞準確，記者出了錯卻沒有網友批評指責，又將會是多麼可悲又可笑的現象。

如果中文「不影響文意判讀就不扣分」，那英文考試呢？

在相同標準之下，英文寫作又能否容忍拼音錯誤呢？英文當中有不少相似字詞，僅差了一個字母意思卻是天差地遠，例如：adopt、adapt、adept；或是類似的翻譯卻又有程度上的不同，同樣是哭，依據不同程度可細分為weep、sob、cry、blubber、wail等等，前者看起來是沒有容錯空間的，後者則是可以在文章中更細膩的表達。

不過，目前大考中心並沒有宣布英文寫作要跟進國寫的「只要不影響文意判讀就不扣分」。這一點就值得細細反省了。

中文字詞中也有不少詞彙同音不同字，但代表了不同意思，比如「自許」和「自詡」，若是沒有分清楚兩者的意思，很容易搞混。因此我覺得要非常明確的告知學生字詞的意思，增加學生分辨相似字詞的能力，若是不計較錯字，讓學生對於字形鬆懈，就是放縱學生養成不求甚解的求學態度。

Photo Credit: 中央社

大考中心若是真的想順應時勢潮流，不要太過苛求錯別字，可以降低錯字所扣分數，而不是直接把標準降低至不扣分。原本國寫一個錯字扣0.5分，或許可以降至0.1分或是0.2分，而不是讓學生蒙混過關。

1956年，政府為了將國語普及化，禁止學生在校內說台語。到了如今青少年的世代，台語流暢度大幅下降，甚至完全不懂台語的，也大有人在，政府近年努力推行母語政策，成效依舊不佳。這種語言政策因為操之過急所引發的後果，正好可以為「偶有錯字不扣分」的計分方式借鏡。

若是過了五年、十年之後，驚覺學生辨別字形的能力慘不忍睹，卻已是為時已晚。

語言和文字是一個文化的縮影，中文字是流行已久的技藝與藝術，不該輕易妥協與破壞。如果我們對自己的文化傳承都可以睜一隻眼閉一隻眼，那麼我們又該如何驕傲地向外國的朋友介紹自己的文化呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航