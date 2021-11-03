習近平、普亭雙雙缺席G20羅馬峰會，拜登大唱獨角戲如何重振美國領導地位？

G20羅馬峰會焦點，拜登對中、俄表達失望

自2020年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情席捲全球，使多數國際會議、論壇都已線上方式進行，而2020年於利雅德的20國集團（G20）領袖峰會自然也不例外。

2021年10月31日，G20領袖峰會睽違兩年首度以實體方式於義大利羅馬登場。此次領袖峰會，各方就氣候變遷、稅務、新冠疫苗、全球經濟復甦、發展協助五大項目取得共識。

此次的G20峰會，被視在英國格拉斯哥（Glasgow）舉辦的聯合國第26屆全球氣候變遷大會（COP26）的「前哨戰」。但是，此次G20峰會結束後，有關氣候變遷的共識聲明，普遍使外界批評承諾不足、令人失望。

作為主角之一的美國總統拜登（Joe Biden）表示，他自身也對峰會結果感到失望。他表示：「談到失望，這失望來自於俄羅斯，不僅包括俄羅斯還有中國，基本上沒有做出任何承諾來應對氣候變化。人們感到失望情有可原。我自己都感到失望。」他還強調：「不過，我們將必須持續關注中國沒有做什麼，俄羅斯沒有做什麼，以及沙烏地阿拉伯沒有做什麼。」

據《華爾街日報》於10月30日的報導，上任後極力修復跨大西洋夥伴關係的美國，也在此次的峰會中與歐盟達成共識，正式結束長期以來有關鋼鐵和鋁的關稅戰，以及新冠疫苗分配問題。報導中，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說：「我們期待此協議（指此次美歐達成的協議）能舒緩供應鏈和減緩價格漲價趨勢，這當然對使用鋼鐵和鋁的美國公司也很有幫助。」

中、俄元首雙雙缺席G20峰會

中國習近平和俄國普亭（Vladimir Putin）雙雙缺席日前G20領袖峰會。兩人也將連袂缺席接下來在格拉斯哥的聯合國氣候變遷大會，但仍以視訊方式參與。

外界對這兩位元首缺席的原因眾說紛紜。其中又以中國國家主席習近平，近幾個月受到極大的關切。綜合外媒報導，習近平自2020年1月訪緬甸後，就未曾踏出國門，甚至鮮少離開北京，至今已近700天、22個月未出中國國門。

《霧谷晶策》分析，除了疫情普亭不願參與G20峰會的原因，第一、考量到近年俄國與西方國家因烏克蘭、納瓦尼（Alexei Navalny）、干預選舉和情報人員所導致的雙邊緊張關係，或許是普亭選擇不參與此次峰會的原因。

第二，這次G20在重大議題上取得的成效有限，恐怕也是普亭不願參與的一個原因。以氣候變遷這重大議題為例，共識明顯不受外界肯定。事先已了解狀況的普亭，在多邊未達成「令人滿意」的協議下，並不足以吸引他背書。

而除了疫情外，習近平未參與的G20的原因則有下列三點：

第一、中國共產黨即將於11月上旬舉行第十九大「六中全會」，這次六中全會要總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗。此外，今年中國內部所經歷的鄭州水災、恒大集團財務困難、缺電、缺炭和經濟放緩等眾多問題，使得習近平把內政放在優先處理事項。

第二、近期孫力軍和傅政華「落馬」也能看出，中共黨內的政治鬥爭仍激烈，在2022年中共二十大召開前，習近平以視訊方式出席國際會議，展現出中國不須向外國取暖看齊的自信，甚至是中國並無需求於他國。也再次顯示中共重點擺在內政，而非外交。

第三、目前國際普遍仍對中國「戰狼外交」反感的情況下，若習近平親自出訪，會中若被對口批評「敏感話題」，亦或親自出訪過程中遇到抗議活動，將讓習近平臉上無光，也將影響習在國內的聲望。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

布林肯、王毅阿拉斯加後再度交鋒

根據《美聯社》10月31日的報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。這是兩人繼3月中在美國阿拉斯加安克拉治的「外交碰撞」後，首度再以實體方式會晤，不過在過去8個月中，雙方曾通話討論阿富汗等議題。

這次布王會，並非美中外交高層自3月初不歡而散後的首度接觸。10月初，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾與中國中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪，於瑞士蘇黎世舉行會唔。

據報稱，匿名的資深國務院官員形容此次對談「坦率」、「有建設性」且「富有成效」。該官員表示，布林肯在這約一小時的會談中，向中方清楚的表達美方的擔憂。據《美國之音》於11月1日的引述《紐約時報》的報導指出，此次會面雖坦率，但並未如前幾次會面一樣對抗性如此高。

美國國務院會後聲明稱，布林肯對中國「破壞以規則為根基的國際秩序、違背美國和盟友的價值觀和利益」的行為表示擔憂，並提了中國在新疆、西藏和香港侵犯人權的行為，以及台灣和南海問題。據《路透社》引述一位資深國務院官員的發言，他說，布林肯在會中也向中方「清楚的」表明華盛頓反對北京任何單方面改變台海現狀的舉動。

但是，聲明也指出，布林肯也認同雙方能在利益相交的議題上合作，如：北韓核武、緬甸、伊朗核武、阿富汗和氣候變遷。

相反地是，根據中國外交部會後公布的聲明指出，王毅就美方「損害中方正當權益的各類問題，表明了中方的嚴正關切」，並要求美方改弦更張，推動中美關係重回健康發展軌道。

針對台灣問題上，王毅表示：「台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的。這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。」

王毅強調：「台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對『台獨』勢力的縱容支持也難辭其咎。制止『台獨』傾向的發展，就是在維護台海和平。我們奉勸美方意識到『台獨』的嚴重危害。」

王毅又說：「我們要求美方奉行真正的『一中政策』，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。」

雖然布林肯在此次會談中「再度」向中方表達對台海問題的擔憂，但布林肯稍早接受《CNN》專訪談到台灣議題表示：「美國的對台政策不變，美國對台灣有確保其能自我防衛的長期承諾，希望確保無人採取破壞台灣現狀的片面行動。」

專訪中，主播貝許（Dana Bash）多次逼問布林肯有關「台灣受到攻擊時，美國是否會協防？」問題時，布林肯多次以外交語言式的官方回答，重申「美方將堅持《台灣關係法》的對台承諾，確保台灣有自我防衛的能力。」

拜登出席試助美國重回領導地位

《霧谷晶策》分析，首先拜登藉中、俄兩大強權缺席G20峰會之際，試圖挽回過去四年因川普「退群」導致美國國際領導力下滑，藉機希望讓美國重回世界舞台的領導地位。

其次，拜登仍延續今年上半年對歐洲友好的關係，親自參與歐洲國家主辦的峰會。除強化「跨大西洋夥伴關係」之外，也藉此修補美國先前與法國發生搶澳洲潛艦訂單的爭執。

再者，拜登在國內支持率屢創新低，目前已跌至42％支持而有54％反對。民主黨內也因為預算問題，延遲通過拜登推行的「基建、社福法案」，讓拜登覺得他在國外比在國內受歡迎。

拜登或許能藉國外訪問，多少提升美國於國際社會間的認可度。但是，中、俄兩國團抱取暖、互通有無的程度，也不容小覷。習近平先宣布不出席峰會，而普亭隨後就跟進，明顯表現中、俄聯手對抗西方國家。

最後，如果拜登在國內、經濟復甦等內政議題上未能有所推動斬獲，共和黨的對手川普可仍是虎視眈眈，摩拳擦掌欲再奪回總統大位。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航