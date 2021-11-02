從台灣文化協會到顏清標家族：百年來的台中海線是個什麼樣的地方？

文：周馥儀（海線清水人，曾任賴和文教基金會執行長、彰化縣文化局長）

今年是台灣議會設置請願運動、台灣文化協會成立100年。最近跟幾位中部文化工作者聊到，中台灣在日治時期是台灣文化協會主力，霧峰林獻堂、清水蔡惠如、楊肇嘉推動台灣議會設置請願運動，大肚趙港領導農民運動，有著反抗殖民的榮光歷史。今日中台灣卻成為地方派系政治家族勢力主宰的地方，特別是台中海線地方。在陳柏惟被罷免後，許多人討論台中第二選區是個怎樣的「地方」？

中台灣曾是日治抗爭大本營

台中第二選區原屬舊台中縣，從海線八鄉鎮中的沙鹿、龍井、大肚，延伸到屯區四鄉鎮中的烏日、霧峰，有為特定地方政治家族勢力而劃的「蠑螈選區」爭議。這個地方所在的中台灣，在日治時期，是台灣青年走入民間，推動議會設置請願運動，舉辦文化演講，用台語傳播新思想、新知識，召喚民眾覺醒的「地方」。

一戰後，國際間瀰漫美國總統威爾遜的「民族自決」主張與殖民地獨立風潮，影響東京的台灣留學生思辯殖民地台灣的問題。1920年霧峰林獻堂、清水蔡惠如與留學生在東京組成新民會、創辦雜誌《台灣青年》，根據《日本帝國憲法》賦予的人民請願權，向帝國議會要求設立台灣議會，展開長達14年的台灣議會設置請願運動。

同時，台灣島內也掀起文化啟蒙運動，1921年台灣文化協會（文協）在大稻埕靜修女中成立，成員主要畢業於台灣總督府醫學校、台北師範學校、及從日本留學回台的青年，幹部成員以台中州的比例最多。

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain 台灣文化協會第一回理事會合照

文協成員受的是日本殖民者的國語（日語）、新式教育，在1920年代推展運動時，面對的是多數不識字的基層民眾、以農業為主的鄉民社會，文協透過讀報社、文化演講、放映電影、新劇演出等方式，傳播民族自決、階級平等、婦女解放等主張。

文協特別借重「文化演講」的口語傳播，在民眾日常親近的廟口，用民眾熟悉的台語演講，初期講「純文化」的教育、衛生、婚姻、家庭等常識。隨著文協成員增加，聲勢擴大，文化演講抨擊日本警察的橫暴、農工被壓榨剝削、殖民地各種差別待遇、本地文化被歧視等，呼籲人民團結反抗。

文化演講常遭日本警察「中止」，但越「中止」越受到民眾熱烈支持。二林事件後，台灣農民組合、日本勞農黨也曾全島巡迴演講，在中台灣鄉鎮留下足跡。

中台灣在日治時期是如此受文協、農民運動影響，接受新知識、新思想洗禮，戰後仍存在抵抗精神。二二八事件中，中部青年組成二七部隊，保衛台中，浴血抗暴國民黨軍隊鎮壓。

二二八事件後，有許多中部青年對腐敗的國民黨失望，擁抱社會改革的紅色理想，加入地下黨組織，在1950年代白色恐怖中，因台中市工委會案、台中武裝工委會案、台中商職自治會案等被逮捕判刑，送往綠島監禁，甚而在馬場町槍決。

Photo Credit: 中央社 台中市新文化協會7日舉行2021紀念二七部隊活動，交通部長林佳龍（前右2）與已滿百歲的部隊長鍾逸人（前右3）一起切蛋糕慶生。 中央社記者郝雪卿攝 110年3月7日

國民黨徹底消弭中台灣的抗爭元素

戒嚴時期，國民黨以動員戡亂體制，禁止民眾集會結社、旅遊、言論出版，以白色恐怖清除反對者，黨國組織滲透台灣各個單位，高度控制政府機關、學校教育、社會文化。原由知識分子主導的地方組織，逐漸被黨國的地方代理人掌控，具理念的仕紳青年要參與地方政治越來越艱難。

國民黨為避免本土勢力坐大，動搖威權統治基礎，在地方選舉中以「提名」建立地方派系輪政的傳統，再加上買票、顧票、做票，穩固一黨獨大。

以原台中縣而言，國民黨扶植紅派、黑派輪流當縣長、議長，從1950年代到縣市合併升格前（1951～2005年），台中縣第1、3、5、7、8、11、12屆縣長為紅派，其他屆縣長為黑派，只有第13屆雙方喬不攏，讓民進黨籍的廖永來得以突圍當選。

而在台中縣市合併改制後，紅黑派以合作共治，面對民進黨挑戰，今日的台中市議會即是例證，議長張清照為紅派要角張清堂之弟、副議長顏莉敏為黑派要角顏清標之女，盧秀燕市長曾說「這是最完美的組合」。

早期，台中海線的紅派大致掌握水利會、農會系統；黑派則掌握部分農會、合作社及地方金融系統，投資客運、紡織等行業。這些都涉及民眾的日常所需，當遇到工作請託、農田水路、道路建設、放款融資等問題，需拜託這些組織頭人解決，層層疊疊形成綿密的人情網絡。選舉時，這些地方派系組織成為國民黨的動員系統，運用婦女會、水利會、農會，口耳相傳不實的流言，抹黑黨外候選人。

同時，動員軍警公教學生為黨提名的候選人助選，開票時更排除黨外人士參與監督開票，「停電」做票、製造廢票、記票灌票，形成不公平競爭。

對民眾而言，戒嚴下不能公開談論政治，這些地方組織與村里長，在鄉里間形成選前買票、投票時顧票的網絡，讓民眾「心中有小警總」的自我制約，投票給國民黨的候選人。即使具民間聲望的黨外人士參選，何春木參選台中市長、楊基振參選台中縣長、石錫勳四度參選彰化縣長，最終都「廢票高票落敗」。

如此黨國威權結合地方派系壟斷地方政治的情形，在解嚴後仍存在，甚而在1990年代民主化過程中，有不少黑道人士透過參政漂白，形成中央國會、縣市議會的「黑金政治」現象。

Photo Credit: 中央社

顏家崛起就是民主政治的曲路改徑

這次陳柏惟罷免案中，不斷被提及顏清標家族耕耘台中海線20多年。「大家說他是黑道，免驚啦，阿標做人實在。」李登輝前總統曾毫不避諱公開說出顏清標的黑道背景。

顏清標是原台中縣黑派代表人物，年輕時接手父親的石油、瀝青事業後，跨足砂石業。1987年因一清專案送綠島管訓，出獄後即投入地方選舉，30歲踏入政壇，1990年當選沙鹿鎮埔子里長，1994年轉戰台中縣議員，當選後爭取議長寶座失利，不到幾個月，轉換跑道參選省議員。

1999年大甲鎮瀾宮改選董事長，兩派人馬僵持不下，由時任縣議長的顏清標擔任「公親」協調，最後由顏清標擔任董事長，長達11年，打破鎮瀾宮「派系共治、輪流執政」的傳統，這不僅讓顏清標的影響力擴及到大甲，更讓他累積具全國性的政治聲望，透過宮廟信仰，發放救濟物資、補助地方社團、經營兒少育幼院，營造慈善公益形象。

2000年首次政黨輪替後，顏清標以「媽祖回娘家」之名，企圖逼迫新政府接受「兩岸宗教直航」模式，利用媽祖營造兩岸一家親的氛圍。而鎮瀾宮的信徒組織、分香子廟、繞境所經廟宇、台灣媽祖聯會等人脈資源，更成為顏家選舉時的動員網絡。顏清標因副議長任內喝花酒，2012年被判貪汙罪入獄服刑，兒子顏寬恆仍能勝出繼任立委，女兒顏莉敏當選台中市議員，顏家成為舉足輕重的中台灣政治家族。

顏家在國會、地方議會的實力，讓原屬民間自發的大甲媽進香活動，以「大甲媽祖國際觀光文化節」的名義，成為地方政府重點施政、國家挹注經費的重點補助對象。

如媒體報導，顏寬恆擔任立委期間，從2013年到2017年，每年替大甲媽社會福利基金會向台電申請補助金600萬元，補助「大甲媽祖國際觀光文化節」，連續五年共3000萬元，但大甲媽社福基金會登記的財產總額，資產有兩億多元。

「大甲媽祖國際觀光文化節」越盛大，越成為舉國上下的「節慶」，越讓政治人物不分藍綠都要到場致意，越讓大甲媽的信仰能量，反饋為顏家的政治實力。

Photo Credit: 中央社

政治就是「互相互相」的地方實踐

顏清標「待人周到」，符合地方民眾對於「民意代表」的想像。根據媒體報導，他在省議員任內，幫省轄村里長爭取辦公事務費調高到三萬元；他當選台中縣議長後，也為縣議員調升薪水，從每個月七、八萬元調升為17萬元，更讓議員的建設經費大幅成長。

民意代表或機關照理沒有行政權，但現實上運作有「議員配合款」（民意代表對行政機關的基層建設有建議額度，民代可決定要拿來做什麼、拿給誰作，變相讓民代做人情、固樁腳）。原本每位議員能分到的基層建設額度分別是200萬元的配額及400萬元的建議額，顏清標將每個議員的基本配額大幅調高為600萬元，讓議員不用看縣府臉色，能「建設鄉里」。

長期發展下來，海線有許多以「服務鄉親」之名的道路建設，部分道路成為地方政治家族勢力籠絡樁腳的工程，難以要求包商的工程品質。跨越山坡的道路規劃，有的罔顧專業，以砂石開挖利益為優先，導致坡度過陡、犧牲民眾用路安全。

部分道路在不良的設計下，通車後，民眾時而發生車禍重傷損命，或發生路基下陷，才發現被埋廢棄物。而道路建設沿線的土地，不斷被炒作，有些變更為住宅、有些變更為工廠，房價持續飆漲，地方派系政治家族與樁腳得以謀取暴利，年輕人辛苦打拚仍無法有安居的所在。

如今，這些地方派系政治家族勢力也在進化，用年輕的形象，跟網紅輕鬆幽默呈現「家族壟斷地方政治」一切都是江湖傳說；也會挪用以往民主運動者的「外來政權、人民作主」詞彙，成為罷免案中一篇篇「溫情」的臉書文。

中台灣有滿滿的人情味，有傳統美德，有很多難以想像的人情糾葛、利益交疊。人們可以投票給總統、立委支持「抗中保台」；也可以同時因為生意往來、工作職位、土地取得，受到地方政治家族勢力的照顧，而把票投給地方政治家族勢力的候選人。

去年陳柏惟打敗顏寬恆當選立委，這次罷免案「不同意罷免」與「同意罷免」相差4466票，反應了台中第二選區民眾正在轉變。「人情」這樣的傳統美德，將不再是地方政治家族勢力主宰人民生活的工具，而是能成為支持無家勢背景的平凡青年參政的進步力量。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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