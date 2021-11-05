在自編自導自演的職場童話故事腳本，你演的是「灰姑娘」還是「傑克」？

文：公關人生相談室

Cindy從高中、大學時期就很熱衷參與社團跟辦活動，無論是康輔社、童軍社還是社團聯展、招生、聯誼和成果展，總是少不了她的身影。她也從大大小小的活動中，無論是招生、拉贊助還是借場地，她也都事必躬親，往往是社團成員最倚賴打點大小事的對象，甚至因為太投入辦活動，有一兩個科目還被當需要重修，還因此延畢了一年。

出了社會後，喜歡辦活動的她，進到了中型的活動公司，負責科技業相關客戶，無論是企業用軟體服務、電子消費品像是手機、穿戴式裝置，無所不包。她也很享受每一次熬夜產出提案、凌晨還在公司準備資料、對設計稿、半夜進場佈置場地，甚至是在同事專案快出包時幫忙趕工補救，這些燃燒青春的熱血時刻讓她深深著迷。

然而，在入行幾年後她發現，身邊幾個同期的同事，像是得到神仙教母魔杖的青睞，不到一年、兩年，每一個紛紛都升上資深活動企劃、副理、專案經理的位子，手上也有幾個路人皆知的大品牌客戶。

反觀自己，升上資深活動企劃後彷彿就卡住了，只有年資越來越資深，但職稱和薪水都沒變，彷彿被留在車站的人，看著身邊的人都搭上了職涯階梯的特快車，自己的車卻遲遲沒有來。Cindy心想，自己明明在專案中都認真負責，甚至是其他組或同事的工作，她也都會幫忙處理，到底為什麼搭上職涯階梯特快車的人不是自己？

Photo Credit: Otto Kubel @ public domain 1930年的《灰姑娘》插畫

這樣的故事你也聽過嗎？

從小到大，我們都被傳頌許久的神話和童話故事餵養著，其中不乏許多公主故事，無論是灰姑娘、白雪公主、睡美人、長髮公主、小美人魚等，每一個公主都極其善良天真，也往往無辜。

而公主故事中少不了的總是壞心的後母、姊姊、會下詛咒的邪惡仙子等角色。而公主們總是能靠著自己的善良和旁邊他人的相助，無論是神仙教母、白馬王子、小矮人等角色，讓公主們化險為夷，最後和王子過著幸福快樂的日子。

然而，童話故事之所以是童話故事，為了易於記憶和傳頌，往往角色設定分明、故事架構簡單，小朋友也很容易分辨誰是好人、誰是壞人。童話故事也滿足了我們對理想世界的想像──好人的善良終究會被看見，而壞人總是會得到報應。

不過，童話故事沒說的是，為什麼善良的人都會得到好報、而且剛好都會碰到王子，在跟王子相遇之後，公主跟王子的婚後生活一樣幸福快樂嗎？

把場景搬到現實職場上，我們可能也多少會碰到一些在職場上鬱鬱不得志的公主們。個性善良好相處、有求必應、遇到不公事情時往往默默承擔，同時公主們也希望自己的善良和體諒，會有其他人，最好是被王子看見。但是，職場不是競逐好人好事代表的地方，而光有善良也通常不足以讓公主們可以參加王宮的舞會、遇見王子並穿上只屬於自己的玻璃鞋。

Photo Credit: Gustave Doré' @ public domain 灰姑娘穿上玻璃鞋

反之，職場更像是「傑克與豌豆」的故事。沿著直入天際的豌豆莖爬上雲端的傑克，冒著可能被大巨人吃掉的風險，在未知的場域開拓屬於自己機會，在每一次的挑戰和冒險犯難中，都能獲取金幣、下金蛋的金母雞和豎琴等獎賞。

傑克所面對雲端上未知的世界、會吃人的巨人都像是我們在職場上面對的挑戰，規模越大、涉及的報酬越多的專案，往往也帶著更多的風險。如何在已知甚至是未知風險中，仍舊可以自我導航與開拓新的地圖、獲得新的獎賞，往往是搭上職場特快車的人所具備的特質。

無論是承擔新客戶比稿工作、主導時間更長甚至涉及的利害關係人越多的專案，還是按捺難搞的客戶，管理客戶期望值讓專案順利進行。每一個職場中的傑克都明白自己的為何而來，無論是升遷、獲得更大的舞台與能見度和組織更多的資源，更了解要得到自己的獎賞，所需付出的代價與成本。

職場上的傑克們不會被動等待天空降下金幣雨、等待別人送自己金母雞，或是等待公主出現看上自己搖身成為駙馬爺。傑克們代表的，更是願意主動掌握職場的主控權、話語權甚至是培養站上下一個更大舞台所需能力的一類人。必要時，傑克們也不會死守豌豆，果決地砍斷豌豆以避免更大的風險。

在職場上我們都是身兼編劇、導演和演員多重角色，而在這個自編自導自演的職場童話故事腳本裡，或許我們都該時不時問問自己，你演的是灰姑娘還是傑克呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航