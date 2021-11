黎巴嫩部長發言惹怒周邊阿拉伯國家，真主黨左右政局使經濟雪上加霜

文:吳宗宜

黎巴嫩聲援葉門,波灣阿拉伯國家群起抵制

黎巴嫩資訊部長庫達希(George Kordahi)日前參加電視節目的片段於10月25日播出,他在節目中批評沙烏地阿拉伯等國家對葉門進行軍事干預,稱伊朗支持的葉門胡塞組織(Houthis,又稱青年運動)是在「保護自己,免於受外部侵略」,並指控各個村莊,甚至葬禮和婚禮等場合都曾被沙烏地阿拉伯領導的聯軍轟炸,並指出「葉門的7年戰爭徒勞無功,是時候結束了。」

庫達希此番言論引發沙烏地阿拉伯強烈的不滿,10月29日沙國外交部稱,庫達希侮辱性的言論「顯然偏向於威脅區域安全與穩定的恐怖主義胡塞叛軍」,沙國將召回駐黎巴嫩大使,同時要求黎巴嫩駐沙國大使在48小時內離開,並暫停所有與黎巴嫩的貿易。

阿拉伯國家紛紛表態聲援沙烏地阿拉伯,同日科威特、巴林也驅逐了黎巴嫩大使;10月30日,阿拉伯聯合大公國發表聲明,譴責庫達希可恥和有偏見的評論,冒犯了海灣阿拉伯國家合作委員會(Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC)的成員國,將撤回外交人員,並將限制公民前往黎巴嫩。

黎巴嫩於10月30日緊急召開部長級會議,長達3個多小時的會議結束後,黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)僅在推特表示,將努力修復這次事件造成的外交裂痕,「我們對沙國的行動深表遺憾,希望沙國重新考慮,我們也將繼續努力解決需要解決的問題,盼與沙國建立良好的關係。」顯示黎巴嫩政府,尚未打算做出任何具體行動以回應周圍國家的抗議。

引發此次外交騷動的庫達希則表示,該採訪是在他於9月被任命為部長之前進行的,並不代表政府的立場,是他的個人意見。「我沒有錯怪任何人,我沒有攻擊任何人,我為什麼要道歉?作為一個同感阿拉伯苦難(Arab suffering)的人,我用愛表達了我的立場。我只是反對阿拉伯人間的戰爭,指控我反沙烏地是錯誤的。」

葉門什葉派的胡塞組織叛軍在伊朗支持下崛起,於2014年攻占了葉門首都沙那,而支持葉門政府、由沙烏地阿拉伯領導的阿拉伯聯合大公國、巴林等遜尼派三國聯軍,於2015年出兵干預葉門內戰,持續與胡塞組織戰鬥,導致葉門戰火不斷。

數以萬計的平民在內戰中身亡,數百萬人流離失所,聯合國稱之為世界上最嚴重的人道主義危機,人權組織也強烈抨擊聯軍空襲醫院、學校和市場,造成平民大量傷亡,聯軍則完全否認類似指控。

近年來,伊朗支持的什葉派武裝組織真主黨(Hezbollah),在黎巴嫩的影響力逐漸上升,導致黎巴嫩與海灣阿拉伯國家(遜尼派)的關係日趨緊繃,尤其是與前盟友沙烏地阿拉伯更是降至低谷。今(2021)年早些時候,沙國以查緝走私毒品為由,暫停從黎巴嫩進口水果和蔬菜。

除了鄰國激烈的外交抗議外,黎巴嫩內部聯合執政的基督教政黨馬拉達運動(Marada Movement)和真主黨,也都拒絕解職庫達希。

BBC報導,前總統、馬拉達運動黨魁弗朗吉亞(Suleiman Frangieh)稱,如果庫達希辭職或被解職,馬拉達運動將不會提名替代人選:「如果我要為個人的政治利益服務,我會鼓勵庫達希辭職,因為他已經向總統和總理提出請辭,但我建議他們拒絕,因為良心不允許我讓一位沒有犯錯的部長,只是在被任命之前、在一個自由的國家發表了自己的意見而去職。」

弗朗吉亞也指出,美國可以協助解決此次危機:「我是邀請美國外交人員參加會議的人,因為美國人可以幫助沙烏地阿拉伯與我們找到問題的解方。」

Arab news報導,美國並不樂見黎巴嫩新政府垮台,因為屆時黎巴嫩恐再次陷入混亂,美國國務院發言人沃伯格(Samuel Warberg)告訴黎巴嫩Lebanese Al-Jadeed電視台,美國政府正向國際社會爭取對黎巴嫩政府的支持:「美國敦促阿拉伯國家,特別是沙烏地阿拉伯和阿聯,以及該地區的其他國家與黎巴嫩政府進行溝通。」

Photo Credit: AP / 達志影像

真主黨左右政局,伊朗影響力加劇

嚴重的外交危機以及惡劣的經濟狀況,對政局混亂的黎巴嫩都是再度的打擊,該國經濟正處於自1990年內戰結束以來最慘烈的低點,世界銀行更是稱黎巴嫩可能面臨19世紀中葉以來,最嚴重的經濟危機。

去(2020)年8月初,黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸,使得該國的情況雪上加霜,這場慘烈的爆炸造成臨海樓房幾乎全毀,至少154人在爆炸中喪生,將近5000人受傷,黎巴嫩政府一度陷入癱瘓,歷經13個月才組成新政府。

而黎巴嫩的宗教問題也是局勢不穩的重要因素之一,黎巴嫩擁有18個不同的宗教教派,其獨特但廣受批評的聯合政府,仰賴於各教派間的權力平衡與分享,其中總理、總統和眾議院議長必須分別來自該國三大宗教團體:遜尼派、馬龍派基督徒和什葉派。

黎巴嫩專家指出,這種制度促進並經常鼓勵外國勢力(如伊朗),透過這些不同的宗教團體進行對黎巴嫩進行干預,並導致貪污腐敗。

自2019年以來,由於數十年的腐敗和管理不善,黎巴嫩幣貶值了90%以上,使全國近80%的人口陷入貧困,沙國在此時伸出援手,提供黎巴嫩重建所需資金、投資和援助,

歷史上沙國一直是黎巴嫩堅強的盟友、主要金援國,然而前總理哈里里(Saad Hariri)為了再度執政,在2016年與真主黨組成聯合政府後,黎巴嫩遜尼派開始願意與真主黨組成聯合政府,現今的總理米卡提(Najib Azmi Mikati)領導的政府亦然,使該國逐漸失去了海灣地區國家的支持,與沙國的關係也日趨緊張。

近日沙國宣布將暫停從黎巴嫩進口貨物的命令,更將嚴重影響黎巴嫩的經濟。據黎巴嫩農業協會統計,黎巴嫩出口蔬果至沙烏地阿拉伯和海灣國家的總量約17.33萬噸,佔出口總量的55.4%,這意味著黎巴嫩在這項禁令下每年將損失9200萬美元,相當於每天25萬美元。

黎巴嫩經濟智庫則批評政府:「黎巴嫩人在生活的各個方面都遭受苦難,並正在等待政府做出行動,主動將黎巴嫩拉出低谷,而不是破壞多年來一直是黎巴嫩經濟支柱的海灣國家間的關係。」

The National報導,中東研究學者艾哈馬爾(FadiAhmar)也表示:「黎巴嫩已經處於最低谷,現在它卻選擇更加孤立自己。」

許多人將黎巴嫩與阿拉伯國家關係的惡化歸咎於真主黨,沙烏地外交部長費瑟親王(Prince Faisal bin Farhan)告訴CNBC,真主黨在黎巴嫩政府中佔有主導權令人擔憂:「黎巴嫩沒有危機,但由於伊朗的主導,黎巴嫩出現了危機。庫達希的評論顯示黎巴嫩的政治繼續由真主黨、一個恐怖組織主導的現實。此外,該組織提供武器、物資和訓練胡塞組織的民兵。所以對我們來說,這不僅僅是一位部長的評論,它更像是黎巴嫩所處狀態的冰山一角。」

沙國外交部也稱:「恐怖分子真主黨控制著黎巴嫩所有的新聞。」

Arab news報導,黎巴嫩前總理西尼烏拉(Fouad Siniora)、哈里里與薩萊姆(Tammam Salam),都強烈譴責庫達希的立場違反了阿拉伯外交和道德的原則和規範,對黎巴嫩與阿拉伯的關係和黎巴嫩的國家利益構成威脅,要求他立刻下台,警告不要加入伊朗領導的地區軸心集團。

遜尼派前總理哈里里抨擊:「以主權為名的魯莽想法導致黎巴嫩前所未有的孤立,這是黎巴嫩人民正在付出的代價。這方面的主要責任在於真主黨,以及它公開表示對遜尼派阿拉伯人和波灣國家的敵意。你想要一個擁有主權和民族尊嚴的國家,就要把伊朗的勢力從黎巴嫩撤走,結束傲慢的政策,然後不要再用武力甚至超過國家軍隊的軍事組織(指真主黨)來威脅黎巴嫩人。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:楊士範