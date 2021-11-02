黎巴嫩部長發言惹怒周邊阿拉伯國家，真主黨左右政局使經濟雪上加霜

文：吳宗宜

黎巴嫩聲援葉門，波灣阿拉伯國家群起抵制

黎巴嫩資訊部長庫達希（George Kordahi）日前參加電視節目的片段於10月25日播出，他在節目中批評沙烏地阿拉伯等國家對葉門進行軍事干預，稱伊朗支持的葉門胡塞組織（Houthis，又稱青年運動）是在「保護自己，免於受外部侵略」，並指控各個村莊，甚至葬禮和婚禮等場合都曾被沙烏地阿拉伯領導的聯軍轟炸，並指出「葉門的7年戰爭徒勞無功，是時候結束了。」

庫達希此番言論引發沙烏地阿拉伯強烈的不滿，10月29日沙國外交部稱，庫達希侮辱性的言論「顯然偏向於威脅區域安全與穩定的恐怖主義胡塞叛軍」，沙國將召回駐黎巴嫩大使，同時要求黎巴嫩駐沙國大使在48小時內離開，並暫停所有與黎巴嫩的貿易。

阿拉伯國家紛紛表態聲援沙烏地阿拉伯，同日科威特、巴林也驅逐了黎巴嫩大使；10月30日，阿拉伯聯合大公國發表聲明，譴責庫達希可恥和有偏見的評論，冒犯了海灣阿拉伯國家合作委員會（Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC）的成員國，將撤回外交人員，並將限制公民前往黎巴嫩。

黎巴嫩於10月30日緊急召開部長級會議，長達3個多小時的會議結束後，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）僅在推特表示，將努力修復這次事件造成的外交裂痕，「我們對沙國的行動深表遺憾，希望沙國重新考慮，我們也將繼續努力解決需要解決的問題，盼與沙國建立良好的關係。」顯示黎巴嫩政府，尚未打算做出任何具體行動以回應周圍國家的抗議。

引發此次外交騷動的庫達希則表示，該採訪是在他於9月被任命為部長之前進行的，並不代表政府的立場，是他的個人意見。「我沒有錯怪任何人，我沒有攻擊任何人，我為什麼要道歉？作為一個同感阿拉伯苦難（Arab suffering）的人，我用愛表達了我的立場。我只是反對阿拉伯人間的戰爭，指控我反沙烏地是錯誤的。」

葉門什葉派的胡塞組織叛軍在伊朗支持下崛起，於2014年攻占了葉門首都沙那，而支持葉門政府、由沙烏地阿拉伯領導的阿拉伯聯合大公國、巴林等遜尼派三國聯軍，於2015年出兵干預葉門內戰，持續與胡塞組織戰鬥，導致葉門戰火不斷。

數以萬計的平民在內戰中身亡，數百萬人流離失所，聯合國稱之為世界上最嚴重的人道主義危機，人權組織也強烈抨擊聯軍空襲醫院、學校和市場，造成平民大量傷亡，聯軍則完全否認類似指控。

近年來，伊朗支持的什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah），在黎巴嫩的影響力逐漸上升，導致黎巴嫩與海灣阿拉伯國家（遜尼派）的關係日趨緊繃，尤其是與前盟友沙烏地阿拉伯更是降至低谷。今（2021）年早些時候，沙國以查緝走私毒品為由，暫停從黎巴嫩進口水果和蔬菜。

除了鄰國激烈的外交抗議外，黎巴嫩內部聯合執政的基督教政黨馬拉達運動（Marada Movement）和真主黨，也都拒絕解職庫達希。

BBC報導，前總統、馬拉達運動黨魁弗朗吉亞（Suleiman Frangieh）稱，如果庫達希辭職或被解職，馬拉達運動將不會提名替代人選：「如果我要為個人的政治利益服務，我會鼓勵庫達希辭職，因為他已經向總統和總理提出請辭，但我建議他們拒絕，因為良心不允許我讓一位沒有犯錯的部長，只是在被任命之前、在一個自由的國家發表了自己的意見而去職。」

弗朗吉亞也指出，美國可以協助解決此次危機：「我是邀請美國外交人員參加會議的人，因為美國人可以幫助沙烏地阿拉伯與我們找到問題的解方。」

Arab news報導，美國並不樂見黎巴嫩新政府垮台，因為屆時黎巴嫩恐再次陷入混亂，美國國務院發言人沃伯格（Samuel Warberg）告訴黎巴嫩Lebanese Al-Jadeed電視台，美國政府正向國際社會爭取對黎巴嫩政府的支持：「美國敦促阿拉伯國家，特別是沙烏地阿拉伯和阿聯，以及該地區的其他國家與黎巴嫩政府進行溝通。」

Photo Credit: AP / 達志影像

真主黨左右政局，伊朗影響力加劇

嚴重的外交危機以及惡劣的經濟狀況，對政局混亂的黎巴嫩都是再度的打擊，該國經濟正處於自1990年內戰結束以來最慘烈的低點，世界銀行更是稱黎巴嫩可能面臨19世紀中葉以來，最嚴重的經濟危機。

去（2020）年8月初，黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸，使得該國的情況雪上加霜，這場慘烈的爆炸造成臨海樓房幾乎全毀，至少154人在爆炸中喪生，將近5000人受傷，黎巴嫩政府一度陷入癱瘓，歷經13個月才組成新政府。

而黎巴嫩的宗教問題也是局勢不穩的重要因素之一，黎巴嫩擁有18個不同的宗教教派，其獨特但廣受批評的聯合政府，仰賴於各教派間的權力平衡與分享，其中總理、總統和眾議院議長必須分別來自該國三大宗教團體：遜尼派、馬龍派基督徒和什葉派。

黎巴嫩專家指出，這種制度促進並經常鼓勵外國勢力（如伊朗），透過這些不同的宗教團體進行對黎巴嫩進行干預，並導致貪污腐敗。

自2019年以來，由於數十年的腐敗和管理不善，黎巴嫩幣貶值了90％以上，使全國近80％的人口陷入貧困，沙國在此時伸出援手，提供黎巴嫩重建所需資金、投資和援助，

歷史上沙國一直是黎巴嫩堅強的盟友、主要金援國，然而前總理哈里里（Saad Hariri）為了再度執政，在2016年與真主黨組成聯合政府後，黎巴嫩遜尼派開始願意與真主黨組成聯合政府，現今的總理米卡提（Najib Azmi Mikati）領導的政府亦然，使該國逐漸失去了海灣地區國家的支持，與沙國的關係也日趨緊張。

近日沙國宣布將暫停從黎巴嫩進口貨物的命令，更將嚴重影響黎巴嫩的經濟。據黎巴嫩農業協會統計，黎巴嫩出口蔬果至沙烏地阿拉伯和海灣國家的總量約17.33萬噸，佔出口總量的55.4％，這意味著黎巴嫩在這項禁令下每年將損失9200萬美元，相當於每天25萬美元。

黎巴嫩經濟智庫則批評政府：「黎巴嫩人在生活的各個方面都遭受苦難，並正在等待政府做出行動，主動將黎巴嫩拉出低谷，而不是破壞多年來一直是黎巴嫩經濟支柱的海灣國家間的關係。」

The National報導，中東研究學者艾哈馬爾（FadiAhmar）也表示：「黎巴嫩已經處於最低谷，現在它卻選擇更加孤立自己。」

許多人將黎巴嫩與阿拉伯國家關係的惡化歸咎於真主黨，沙烏地外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）告訴CNBC，真主黨在黎巴嫩政府中佔有主導權令人擔憂：「黎巴嫩沒有危機，但由於伊朗的主導，黎巴嫩出現了危機。庫達希的評論顯示黎巴嫩的政治繼續由真主黨、一個恐怖組織主導的現實。此外，該組織提供武器、物資和訓練胡塞組織的民兵。所以對我們來說，這不僅僅是一位部長的評論，它更像是黎巴嫩所處狀態的冰山一角。」

沙國外交部也稱：「恐怖分子真主黨控制著黎巴嫩所有的新聞。」

Arab news報導，黎巴嫩前總理西尼烏拉（Fouad Siniora）、哈里里與薩萊姆（Tammam Salam），都強烈譴責庫達希的立場違反了阿拉伯外交和道德的原則和規範，對黎巴嫩與阿拉伯的關係和黎巴嫩的國家利益構成威脅，要求他立刻下台，警告不要加入伊朗領導的地區軸心集團。

遜尼派前總理哈里里抨擊：「以主權為名的魯莽想法導致黎巴嫩前所未有的孤立，這是黎巴嫩人民正在付出的代價。這方面的主要責任在於真主黨，以及它公開表示對遜尼派阿拉伯人和波灣國家的敵意。你想要一個擁有主權和民族尊嚴的國家，就要把伊朗的勢力從黎巴嫩撤走，結束傲慢的政策，然後不要再用武力甚至超過國家軍隊的軍事組織（指真主黨）來威脅黎巴嫩人。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範