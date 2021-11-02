2021/11/02,
國際

晚其他國20年，印度宣布「2070完成淨零碳排」為何仍是COP26最大亮點？

晚其他國20年，印度宣布「2070完成淨零碳排」為何仍是COP26最大亮點？
印度總理莫迪於COP26發表演說。Photo Credit: AP / 達志影像

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印度是僅次於中國、美國世界第三大二氧化碳排放國，該國仍然有超過50%的電力來自煤炭。印度許下2070年淨零碳排的願景，專家怎麼解讀？

世界第三大二氧化碳排放國印度，將要停止燒煤了？印度總理莫迪（Narendra Modi）在第26屆聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會（COP26）上做出大膽承諾，在2070年，印度將達到淨零排放。

COP26氣候峰會10月31日於蘇格蘭格拉斯哥登場，這場被稱為「將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內的最後希望」的氣候峰會，將在11月12日閉幕前，敲定一項能落實巴黎氣候協定的新協議，包含美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），連先前參加意願不大的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都出席這場峰會。

印度是目前僅次於中國、美國世界第三大二氧化碳排放國，該國仍然有超過50%的電力來自煤炭。有別於美國總統拜登因為國內政治問題而未帶來新的承諾，中國也未提出新的減碳計畫，中國國家主席習近平更沒有親自出席，莫迪許下的大膽承諾，讓與會官員和學者大感驚喜

莫迪昨日提出印度2070年淨零排放，讓各界耳目一新，他也表示此目標將分階段達到，包括：印度將在2030年達到全國50%電力來自再生能源（截至2021年7月，印度的再生能源裝置容量為96.96GW，佔其總發電量的25.2%）、非化石燃料（主要是太陽能）裝置容量要提升到500GW，印度預期2030年碳強度下降45%，並在2030年預計總碳排放量將比現在減少10億噸。2019年，印度排放了26.2億噸二氧化碳。

為了實現2070年淨零碳排的目標，印度仍需要為這40年制定更詳細的計劃，另外也需要至少數兆美元的資金。莫迪在會上再次呼籲富國必須協助窮國籌資，才能加速邁向乾淨能源，「印度希望已開發國家盡快提供1兆美元作為氣候融資」，這個數字是富裕國家設定的年度氣候融資目標的10倍。

2070淨零碳排，印度這個時程表會不會太晚？

淨零，也稱作碳中和，意味著不增加大氣中的溫室氣體量。美國和歐盟目標是到2050年達到碳中和，中國則宣布到2060年實現此目標。

雖然到2070年的時程表，看起來落後其他國家20年，但印度世界資源研究所的氣候計畫主任凱卡（Ulka Kelkar）認為，印度設定的目標，必須在發展中國家的背景下來檢視。

「如果是淨零溫室氣體排放目標，那麼我會說（印度2070年淨零碳排的目標）與西方的承諾相當，」凱卡表示，「公平的比較不是與今天的美國和歐洲，而是與20或30年前的美國和歐洲相比。」

印度的發展中經濟仍然嚴重依賴煤炭，該國70%的能源是由煤炭產生的煤炭消費量在過去10年中增加了39%。而且由於印度有13億人口，其中幾乎一半在25歲以下，國際能源署表示，印度的能源需求成長幅度將在未來超過其他國家。

《衛報》指出，與中國和西方國家不同，印度距離經濟成長和能源消費的高峰還有幾十年的時間，未來的能源需求將飆漲超過其他國家，而印度人口也預期超越中國，成為世界上人口最多的國家。

印度雖然有著全世界最便宜的太陽能發電，但技術仍未能大規模的併入電網。專家表示，印度還需要氫技術和儲能方面的進步，來幫助印度的工業部門擺脫煤炭的束縛，而這在2040年左右之前不太可能發生。

印度能源、環境和水委員會的執行長葛許（Arunabha Ghosh）認為，莫迪的聲明是「真正的氣候行動」，倫敦政經學院Grantham氣候變遷和環境研究院院長史騰（Nicholas Stern）則表示，「這是氣候峰會的重大時刻，也是印度展現經濟發展和（對抗）氣候變遷可以並行的機會。」

COP26還有哪些重大承諾？

除了印度拋出的震撼彈，南美最大的碳排國家巴西，環境部長雷特（Joaquim Leite）也宣布，巴西將在2030年減少溫室氣體50%。巴西最初提出的減排目標是以2005年為基礎，到2025年減排37%，2030年43%。

雷特也表示，巴西將在2050年實現碳中和的目標，將碳排放量減少到最低，其餘部分通過重新造林以吸收大氣中的二氧化碳或碳捕獲技術來完全補償。

巴西政府也宣布，將非法砍伐森林歸零的目標達成時間從2030年提前到2028年，承諾到2027年減少50%。

這項承諾與波索納洛政府前3年的環境政策形成鮮明對比。鑒於亞馬遜地區森林砍伐連續2年增加，巴西面臨的困難是讓其他國家相信巴西政府的環境承諾是認真的。

數據顯示，2020年巴西境內火災數量創10年來最高，2019年碳排放量創13年來最高，而亞馬遜森林砍伐達到2008年以來最高水準。

另外，COP26大會上也有100多位領袖，包括巴西、加拿大、美國、中國、俄羅斯、印尼和剛果民主共和國（這些國家森林覆蓋率佔全球約85%）承諾，將在2030年前終結森林濫伐，承諾挹注近200億美元來實踐這項目標。

台灣雖然非氣候變遷綱要公約的締約成員之一，但每年都會積極派人參與雙邊會議等活動。環保署也在今年10月21日預告《溫管法》修正草案，將2050淨零排放入法。

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新聞來源

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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