澳洲鬆綁邊境、泰國重啟觀光業，亞太地區逐步開放觀光客持接種和陰性證明入境

（中央社）自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，亞太地區一直是全球防疫封鎖和邊境管制措施最嚴格地區，如今隨疫苗覆蓋率攀升、病例滑降，區域內不少國家開始審慎對外開放。

中國和日本等部分國家，基本上還是不對外國觀光客開放，但泰國1日起開始實質開放，其他不少國家也已經開放，或者是打算跟進。

澳洲

歷經近600天的防疫鎖國後，澳洲終於鬆綁邊境限制，雪梨國際機場1日上演一幕幕感人畫面，久別重逢的親友在機場熱淚盈眶、激動相擁。

法新社報導，海外公民未獲許可不得入境澳洲的禁令1日終於解除，澳洲兩大城雪梨和墨爾本如今開放完整接種疫苗的澳洲人民入境，且毋須接受任何隔離檢疫措施，讓受困海外的澳洲民眾有機會趕在耶誕節前返家團圓。

因應COVID-19疫情，澳洲去年3月20日實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，幾乎暫停所有國際旅客入境，還被批評人士稱為「隱士國家」。

親人被迫分散於各大洲，數以萬計澳洲公民困在海外，取得入境許可者被迫支付數千美元，還必須同意關在防疫旅館14天。

總理莫里森（Scott Morrison）說，這對澳洲來說是個「大日子」，還在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，澳洲現已「準備起飛」。

泰國

在經歷18個月的防疫限制措施後，泰國觀光業1日重新啟動，海外遊客紛紛開始湧入首都曼谷和度假島嶼普吉島。

疫情重創仰賴觀光業的泰國經濟，由於入境旅客減少逾80%，泰國觀光業去年出現1997年亞洲金融危機以來最差表現。

路透社報導，泰國政府尋求振興遭疫情摧殘的觀光業，允許超過60個國家已接種疫苗的遊客入境，包括美國與中國。

而根據《CNBC》的報導，截至10月27日，只有約42％的泰國人完全接種，東南亞的其他國家如柬埔寨、馬來西亞和新加坡則已有超過70％的人口完全接種。日本野村集團的經濟學家Charnon Boonnuch分析：「儘管只有約40％的人口接種疫苗，但政府仍重新開放邊境，這代表該國嚴重依賴外國遊客。」

負責管理泰國國際航站的泰國機場公司（Airports of Thailand）表示，預料曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）今天將迎接3萬名乘客。

依據新的全國計畫，入境旅客頭一天晚上必須在政府許可的旅館過夜，且需採檢COVID-19呈陰性，才能自由穿梭泰國境內其他地方。

印度

印度10月15日開始發給搭乘包機且完整接種疫苗的觀光客簽證，並將自15日起擴及搭乘商業班機的遊客。

斯里蘭卡

斯里蘭卡已開始允許完整接種疫苗的觀光客入境，而無須進行防疫隔離，但對未完整接種2劑疫苗，或未接種疫苗的人士，則祭出若干限制。

韓國

韓國1日起將實施第一階段與病毒共存防疫措施，初步鬆綁私人聚會人數上限至10到12人，餐廳、咖啡店等多數營業場所營業時間將不再受限。

人口密集的首都圈地區私人聚會人數限制放寬至10人，非首都圈上限則為12人。

電影院、K書中心、網咖等感染風險較低設施，營業時間不受限制，完成接種者利用這類設施時不受人數及社交距離限制，電影院及室外體育競賽觀眾席重新開放飲食；餐廳與咖啡店雖歸為高感染風險設施，但營業時間同樣不受限制，未接種疫苗者同席人數上限為4人。集會活動人數限制也從1日起放寬，包括未接種者在內上限為99人，若全員已完全接種或提出PCR陰性結果證明，上限可達499人。

韓聯社報導，當局規劃以6週為間隔，3階段放寬防疫限制，繼第一階段放寬對民生商業設施營業限制後，第2階段將開放大規模活動，第3階段則全面開放私人聚會，最快在2022年1月24日將實施第3階段。

越南

越南雖然還沒對國際觀光客招手，但計畫本月底以前對已經完整接種疫苗的觀光客開放渡假勝地富國島。

根據《中央廣播電台》的報導，從11月20日起，持疫苗護照、篩檢陰性證明的國際旅客可以「包機」到富國島，而從富國島計畫12月下旬到明年3月底，以類似的包機方式迎接5000名外國旅客。此外，越南當局表示，進入富國島的旅客應該來自安全預防Covid-19的地方，例如歐洲、中東、東北亞、東南亞、北美和澳洲的部份地區。

柬埔寨

柬埔寨1日開始為5歲孩童施打疫苗，總理洪森（Hun Sen）同日宣布全國即起重新開放，包括將分階段讓外國旅客入境。

洪森宣布國家開始重新開放，國內旅遊、學校和其他行業全面解禁。他說，現在多數柬埔寨人已打過疫苗，也對這個病毒有所了解，知道該如何保持自己的安全。

柬埔寨政府上週公布，計劃自11月30日起分階段重新開放完整接種疫苗的外國旅客入境。觀光部宣布，如果上述旅客待在指定區域至少5天，則可跳過隔離檢疫。

首批指定區域為兩個濱海省分-位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的施亞努（Sihanoukville）和戈公（Koh Kong）。

旅客抵達後必須出具已接種疫苗證明，並接受COVID-19快篩，如果結果為陰性，則可免於隔離。

至於知名景點吳哥窟所在的暹粒省（Siem Reap），預計將於明年1月加入免隔離省分。

馬來西亞

馬來西亞則擬於15日對已完整接種疫苗的觀光客開放北部渡假勝地蘭卡威島。

新加坡

根據《路透社》報導，新加坡也在緩慢地開放邊境，目前有來自包含德國、法國、加拿大、英國、美國在內的十幾國國家的人民，在持接種及陰性證明的情況下得以免隔離入境，從11月8日起也將加入澳洲、瑞士等國。

不過，疫苗覆蓋率達80％的新加坡近幾週每天都新增超過3000例確診，多數為無症狀或輕度感染。美國政府在上週把新加坡的警戒提升到最高級別，並建議公民不要前往新加坡；德國也將新加坡列為高風險地區。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範