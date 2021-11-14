抗疫最前線的醫護人員心理壓力大，組織與一般民眾該如何協助？

文：臺灣公衛學生聯合會

還記得二月份衛生福利部立桃園醫院的事件嗎？

當時前線醫護們心理壓力非常大，除了送上插畫家們一起獻的明信片還有送上鳳梨，我們還能為他們做什麼呢？快來跟我們一起看看。

壓力來源

Photo Credit: 臺灣公衛學生聯合會

精神傷害

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以國外為例，一原因是疫情而致醫療資源嚴重不足，需決定哪些患者將無法繼續使用急救設備及搶救，對於醫護人員來說，搶救所有生命是他們的天職，但卻因為資源不足而被迫分配醫療資源時，其實是一種精神傷害。

以國內為例，部桃醫護人員2月時承受的是因疫情隨之而來的工作壓力增加、部分民眾及其家屬的壓力，以及更多的是不確定性（uncertainty）。

創傷後壓力症候群

定義：指曾經歷過或目睹或知悉某一種事件，此事件超過一般人類經驗、目睹或知悉的範圍，且造成強烈痛苦、恐懼、無助感、並威脅到自身或他人的完整性或造成嚴重傷害。

主要症狀：不斷想起創傷事件、過度警覺、逃避及麻木、出現強烈恐懼、無助感及恐怖感。

危險因子：長時間、人為及極端恐怖的事件、身陷困境又難以逃脫、突如其來的大量傷亡。

收治患者會比平常增加更多的死亡風險與身體殘疾的可能性，因此研究指出，第一線急救的醫護罹患PTSD的風險會增加9.6％，如面對大流行，第一線罹患PTSD的風險則大於10％。

治療預後：治療的反應因個人體質、創傷程度及支持系統等因素而有所差異，但一般來說，在開始服藥2-6週，症狀就能逐漸獲得改善，但也有些患者需更長期的追蹤治療才有所改善。

可能的反應

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Physical 生理 Behavior 行為 Emotional 情緒 Cognitive 認知 心悸 逃避 麻木 難以專注 嘔吐 不斷焦慮 焦慮 強迫性思考 胸痛 減少與他人接觸 心情低落 情境再現 頭痛 人際退縮 憤怒恐懼 記憶力變差 腹痛 易怒 情緒波動 困惑 失眠 濫用酒精或藥物 失樂症 過度警覺 過度警覺 與他人衝突 喪失信心 反芻思維

專有名詞解釋

過度警覺： 是指經常表現為警惕地掃視周圍環境以尋找危險跡象的過分警覺狀態。常見於偏執型人格、創傷後應激障礙、被父母虐待或忽視的兒童，以及使用某些類型的精神成癮物質。

是指經常表現為警惕地掃視周圍環境以尋找危險跡象的過分警覺狀態。常見於偏執型人格、創傷後應激障礙、被父母虐待或忽視的兒童，以及使用某些類型的精神成癮物質。 失樂症： 意指患者無法由過去喜愛的事物中得到愉悅，症狀主要是導致患者缺乏社交動能並迴避人群、喪失食慾與性慾、失眠與疲勞、感到不知原因的疼痛、記憶渙散、優柔寡斷並猶豫不決。

意指患者無法由過去喜愛的事物中得到愉悅，症狀主要是導致患者缺乏社交動能並迴避人群、喪失食慾與性慾、失眠與疲勞、感到不知原因的疼痛、記憶渙散、優柔寡斷並猶豫不決。 強迫性思考：強迫性思考指的是一種衝動、感受、意念與情緒，會突然進入患者的意識之中，反覆出現。這類思想通常不受歡迎，而且是令人感到困窘的，患者會試圖把這類想法、衝動排除腦海之外，卻又難以做到。

根據DSM-IV的說法，強迫性思想的定義包括下列四點：

反覆而持續的想法、衝動、或影像不斷浮現，患者感受到那是闖入的、不合宜的，往往會造成明顯的焦慮或痛苦。

這類想法、衝動、或影響不只是「對於現實生活的過度焦慮」而已。

患者企圖忽視或壓抑這類想法、衝動、影像，或者企圖用其他想法來將之抵銷。

患者知道這類想法、衝動、或影像是自己心中產生的。

情境再現：不斷回想痛苦的記憶、夢見創傷事件或其他的恐怖事件、當回想到創傷事件或再一次經驗類似事件時易引發極大的情緒和生理反應。

反芻思維：意指病患無法控制地將注意力集中在不幸的事件上，持續關注自身的消極情緒，並反覆思考可能的原因和後果，甚至會想下次碰到時如何預防。

組織可給予的協助

建立院內關懷機制

籌組心理健康服務之任務編組，建議以醫療機構內原有員工關懷機制，或因應疫情成立之防疫指揮中心架構，之下設置員工心理健康服務之任務編組。

成員建議涵蓋醫療機構內各單位(如：醫療、護理、感管、心理、社工、精神科、人事單位等)代表，協助醫療機構採取實際可行的行動，提供員工身心健康支持環境與關懷工作。

安排醫療機構行政高層擔任員工心理健康服務負責人（或召集人），指揮全院配合（尤其各單位主管），相較於僅由某個單位負責，推動效果會更佳。

進行宣導及教育

醫療機構行政高層能發揮領導作用，在疫情下創造一個安全無慮及身心健康的工作環境。

平時應訓練主管人員具備員工關懷技巧，在疫情期間得以投入員工關懷工作。

醫療機構防疫政策與資訊應透明化，以提供員工即時掌握疫情消息及各項政策資訊。

搜集網路疫情資訊，提供院內同仁參考，建議方式例如：成立防疫專區、員工 Q＆A、關懷懶人包等。

定時發送關懷打氣文字。

製作疫情相關文宣或拍攝宣導短片等。

發送文宣，宣導各項身心健康支持方案提供的服務方式、時間及內容等。

透過多元管道，如網路平台，提供員工自我照顧資源（訊）、專線電話、線上服務與諮詢信箱等各類服務管道。

進行調查及訪問

調查員工身心壓力情形，可依單位風險，安排優先順序，高風險單位優先，再普及全院。

根據調查結果設計或調整關懷服務內容。

疫情結束後，評估員工身心受創問題及心理健康需求，規劃後續服務措施。

提供心理關懷服務

評估有無成立心理關懷專案小組之必要，規劃防疫各階段院內員工心理支持服務方案。

訂定院內心理支持服務方案工作流程及分級服務內容。

心理支持服務方案提供方式，建議可採用如：身心狀態評估、主管關懷訪談、轉介、講座、個別會談及團體心理支持服務等。

依據不同員工（確診者、疑似感染之高風險者、與個案密切接觸者、壓力偏高或已出現身心困擾症狀者、具旅遊史者、其他臨床及行政單位者）之心理需求，訂定關懷措施。確診者、疑似感染之高風險者、與個案密切接觸者應有相同困擾議題，只是程度不同。

照顧員工身心健康

關懷醫療機構員工心理健康，不只教導員工如何減輕壓力或調整適應力，更應該正視醫療機構工作人員的焦慮，具體的支持可讓員工感到工作環境安全有保障，以免於疫情可能造成的身心健康危害。

醫療機構主管人員必須瞭解／關注／設法減低員工焦慮的根源。

提供足夠防護設備，儘可能保護／防止員工不受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）感染，確保員工工作安全，不用過度擔心自己、家人或朋友被感染的問題。

提供有效且足夠的醫療服務訓練，特別針對工作資歷淺或支援者。

儘可能滿足員工個人及其家庭需求。

提供專責單位送餐餐點服務。

提供具感染風險員工與其眷屬臨時住所。

鼓勵員工兼顧日常防疫行動與生活品質，發展健康的心理紓壓與休閒娛樂。

舉辦防疫相關紓壓活動。

提供政府津貼及損失補助等個人權益事項相關訊息，主動開立證明或協助申請手續。

主管行動支援

醫療機構主管定期巡視單位，慰問員工辛勞。

注意員工有無疲憊、倦怠、過勞或不堪負荷等問題。

注意員工及其家人有無受到歧視或排擠。

讓員工的聲音被聽見，專業知識被看到，努力奉獻被肯定。

讓員工知道有後援或備案，已經部署有能力的人員並會協助迅速解決問題。

傾聽並確認員工的要求，並儘可能照顧其身心健康所需要的事物。

妥善處理新聞媒體關注之個案。

發送醫療機構獎勵金或補償金等。

疫情結束後進行公開表揚活動等。

一般民眾可以幫醫護什麼

不過度贈送物資

物資調控、清點及運輸在災難醫學為很重要的一環，適當的物資可增加前線士氣及安全感，但若過度贈送，尤其是食物類有可能會造成資源浪費、增加前線人力工作量來分配食物，以及食物保存不易等問題。

接納及友善的環境

嚴重特殊傳染性肺炎造成人心惶惶，少部分居民和商家會拒絕醫護人員最基本的需求，例如店內用餐及回家休息，對於此我們會鼓勵並宣導，醫護人員也是一般人，且醫護進出醫院時管控皆有做好，民眾無須擔心感染的問題。最重要的是勤洗手、戴口罩並為醫護們加油打氣、協助醫護在疫情期間工作加重的狀況仍能滿足自身生活需求。

自身落實防疫措施

民眾落實防疫措施，包括勤洗手、戴口罩及維持社交距離，除了防疫嚴重特殊傳染性肺炎同時也能防疫其他傳染性疾病。根據衛生福利部疾病管制署「傳染病統計資料查詢系統」，能看到各類趨勢圖，包括「全國流感併發重症本土及境外移入病例趨勢圖」、「全國及各區近兩年每周急診類流感就診率趨勢圖」、「全國及各區近兩年每周門診類流感就診率趨勢圖」及「全國近兩年類流感門急診就」診人次趨勢圖」，自2020年2月政府機關部門開始宣導並落實相關防疫措施後，最為常見的類流感（包括新型A型流感）的就診人次有明顯的下降，足見勤洗手及戴口罩的防疫效果。

盡可能維持自身健康也是在支持醫護們，協助醫護們能專心對抗嚴重特殊傳染性肺炎及其他及重症疾病。

心理諮詢管道

臺北市政府衛生局社區心理衛生中心

新北市衛生局心理諮詢駐點

張老師全球資訊網

各醫療院所身心科

參考來源

本文經臺灣公衛學生聯合會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航