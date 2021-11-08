藍綠皆有共識的「鄉鎮市長直選改官派」，為何推了30年依然沒下文？

近月以來，民進黨執政新竹市長林智堅拋出「竹竹合併」為大新竹後，引發台灣社會熱議。隨後民進黨立委鄭運鵬三度提出《地方制度法》部分條文修正草案，在新竹縣市合併炒得火熱之時，再次拋出全台縣市全面升格及廢除鄉鎮市長選舉的主張。

早在2021年3月6日，總統兼民進黨主席蔡英文在參與彰化縣民進黨黨務座談時，與會者提出為避免派系及黑金掌控地方政治等弊端，主張鄉鎮市長應一律改為官派，且農會也應一併改革；如同農田水利會般，不再舉辦選舉。蔡英文最終回應，擬將交由行政院研議溝通，未來將按照程序辦理。

至今，外界仍未知悉民進黨政府對於鄉鎮長官派之政策主張。

鄉鎮市長直選與官派之爭論，南轅北轍、截然對立

台灣目前有368個鄉鎮市區，其中六都直轄市與三個省轄市部分，共設置170個區、區長為官派（直轄市山地原住民區除外）；13個縣共有198個鄉鎮市（146個鄉、38個鎮、14個縣轄市），鄉鎮市長則為民選。依照《地方制度法》規定，上述198個鄉鎮市皆是《中華民國憲法》保障地方制度的地方自治團體，依法享有地方自治權利及義務。

確實，現時擁有總人口70％的六都及三個省轄市，其二級行政區區長均改由官派；但屬於縣的二級行政單位之鄉鎮市，只占全台人口30％卻仍進行民選，而有「一國兩制」之現象。

為何六都原鄉鎮市（現調整為170區）的民眾，不須有「落實地方民主」及公民參與之需要呢？而其他13個縣市共約198個鄉鎮市的民眾，卻還要「落實地方民主」而擁有公民參與鄉鎮長之選舉權？

弔詭是，依據現代化理論或民主化理論，民主應出現在高度工業化、商業化、市場化及高知識普及率的現代都市化社會，社會階層分化產生龐大中產階級，成為民主政治發展穩定力量。從這一民主化邏輯推論，應直選區長而非鄉鎮市長才對，然實際政治運作卻產生倒置現象。

有關鄉鎮市長直選及官派爭論，主要圍繞以下觀點：

（一）主張鄉鎮市長民選改為官派論點：其立論點為鄉鎮長改制官派後，不僅可節省公帑治理費用、消弭地方派系及黑金介入選舉；同時，也利於加速推動政策效能及行政效率等優點。

（二）主張鄉鎮長維持直選論點：認為官派勢將弱化草根民主、限縮在野黨地方政治生存空間，反助長轄區內政治對立與衝突；官派鄉鎮長欠缺與地方社會連帶關係、地方認同及歸屬感，不利基層民主及地方特色發展；質疑民進黨政府要推翻地方自治體制。

直選鄉鎮長與官派兩種觀點南轅北轍、截然對立。主張廢除鄉鎮市地方自治者，多半認為直選鄉鎮長會造成選舉買票、綁樁，導致地方派系橫生的黑金政治；反對者廢除直選觀點則認為，依照六都廢除鄉鎮長直選經驗，這勢將加強政府集權，地方民意難以反應至中央層級政府，導致鄉鎮政府更加官僚化，這反而加速台灣城鄉差距與鄉村地區沒落之趨勢。

鄉鎮長選舉充滿賄選及地方派系、黑金政治介入，宜在選舉制度上進一步規範

無庸置疑，鄉鎮長直選過程中往往導致涉貪及賄選嚴重現象。僅2020年鄉鎮長選舉因賄選被判當選無效的案例，就有9例個案。

2020年鄉鎮市區長補選，依投票日先後次序排列，包括：1月18日屏東縣來義鄉長、2月22日新竹縣竹東鎮長、3月21日苗栗縣南庄鄉長、3月28日花蓮縣豐濱鄉長、4月18日花蓮縣壽豐鄉長 、5月16日苗栗縣銅鑼鄉長、7月11日屏東縣崁頂鄉長、8月22日臺中市和平區長及屏東縣恆春鎮長補選。

其中民進黨執政地方，如2018年屏東縣鄉鎮市長選後，已有來義鄉、崁頂鄉、恆春鎮3名鄉鎮長涉弊遭解除職務及重新補選問題。國民黨執政地方如花蓮、苗栗、新竹也是爆發賄選，顯見無論是國民黨或民進黨執政縣市，皆發生鄉鎮長賄選事件。

因此，鄉鎮長直選往往因為涉及地方派系經營及利益分配，且因候選人素質不佳、政治家族及黑金介入，導致選舉過程賄選傳聞不斷及選後貪污舞弊難以禁絕，此顯示若要整頓選舉風氣及提升治理品質，政府必須進一步提出法律規範約束，政黨也要提出高素質候選人，民眾也必須提升公民意識不接受賄選財物。

Photo Credit: 中央社

2016年蔡英文執政的民進黨政府及2008年馬英九執政的國民黨政府，皆屬掌握行政權與立法權之「一致性政府」，完全執政；若要通過相關制度及法規修改落實「國是會議」（1990年）、「國家發展會議」（1996年）及「經濟發展諮詢會議」（2001年）官派鄉鎮長之共識，實際上並無修法通過困難。然而，無論是李登輝、馬英九及蔡英文皆無意修法改編之。但30年來，前述共識其實已被束之高閣，形同虛設聊備一格。

1997年行政院會議通過「省縣自治法修正案」，然卻未送立法院審議通過。歷年以來，行政院也曾經數次提出地方制度法修正案，擬推動鄉鎮市長官派，惟掌握國會的多數聯盟的泛藍立法委員，卻未曾同意鄉鎮市長改為官派過。且台灣基層社會也反對鄉鎮長改為官派，認為這悖離台灣民主發展源自地方選舉及地方自治的起始點。

顯然前述三項改革會議的共識，與台灣民間社會意見及需求有所落差。此種由上而下的共識會議所獲結論，與政黨利益、民間需求及實際政治運作頗有差距。

廢除鄉鎮長直選之議難執行，實源自國、民兩黨政治利益及理性計算

依據民進黨行動綱領第50條，主張廢除鄉鎮長直選，但此理念尚未落實。而相對於修憲具有高度複雜性、政治敏感性及高門檻可行性，廢除鄉鎮市級選舉並不須修憲即可完成之改革。

民進黨同時掌握行政權及立法權可謂是「完全執政」，認為此時是根本改革地方政府體質的「適當時機」。然而，一旦民進黨廢除鄉鎮長直選，恐怕國民黨執政15個縣市「區長」將全部陷入「藍化」，勢必壓縮民進黨在地方群眾基礎及活動空間。

民進黨政府並未強行修訂法律以實踐其原初政治理念，其未堅持恐怕也是慮及2018年11月台灣地方大選後，國民黨獲得15席縣市長席次，一旦全面廢除鄉鎮長直選，恐地方政治「區長」遴選形成全面「泛藍化」普遍現象，壓縮民進黨在地方經營，導致地方政治「全面藍化」形成「藍地方包圍綠中央」狀態，「綠中央」形成一座政治孤島；一旦「藍地方」聯合集體行動，恐切斷「綠中央」政策執行及行政指令。

國民黨基於現在地方執政利益反對鄉鎮市長官派，鄉鎮市長直選正是其收編地方派系或政治家族勢力的利器。即使在藍營縣長層級選舉失利，也可運用直選鄉鎮市長，來架空泛綠執政縣長施政之最好政治工具。

同樣地，當中央為國民黨執政，民進黨在地方大選獲致多數縣長席次，固然可發揮「地方包圍中央」效應，但在縣內鄉鎮長普遍為泛藍地方政治精英當選，卻是陷入「鄉鎮包圍縣」之「孤島效應」困境。

鄉鎮長直選是一把「雙面刃」，既利國民黨也利民進黨

民進黨支持官派鄉鎮長，尤其縣市長大獲全勝之際，更是鼎力積極推動鄉鎮市長官派的政策，只要在縣長獲勝即可「搭便車」，輕取轄內鄉鎮市的所有統治權力。然而，官派鄉鎮市長猶如一把「雙面刃」，若民進黨一旦失去總統、立委大選及再失去縣市長選舉，再加上實施官派鄉鎮長制度，勢必導致民進黨從中央到地方政治運作全面撤退，恐怕泛綠地方基層生機將遭遇滅頂之災。

直言之，國、民兩黨不願意真正落實鄉鎮市長官派，各有其政治理性計算，恐非鄉鎮市長直選是否有利於地方民主及治理推動之表層原因；相反的，恰恰是鄉鎮市長直選，有利於國、民兩黨既有政治利益的維持或爭取重，即使兩黨在總統、立委及縣市長選舉失利後，最終依然保有東山再起之機會。

如此，就易於解釋為何兩黨在三次重要國家發展會議具有廢除鄉鎮長直選共識，然在具體政治運作中，卻基於自身政治利益計算，而暫緩實踐之。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航