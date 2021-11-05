《我心裡住著一隻刺蝟》：從出生的那一刻起，我們就開始建構防衛機制

文：陳子蘭

假面具？其實是防衛機制

防衛機制，又稱防衛機轉。當人面臨到威脅時，一定會產生焦慮的心理感受，因此就會想辦法克服自己內心的焦慮。

人與人的互動，彼此都戴著「面具」，而這些假面具，其實就是「防衛機制」是自我保護而起的念頭。

曾經有個個案來找我諮詢，一開始都不太講話，面無表情地看著我，一副等待著我問她問題的感覺。

「你是因為什麼問題，來找我做腦跡諮詢的呢？」

「沒有什麼特定的問題啊！」她說：「會想來諮詢腦跡是基於好奇，因為朋友告訴我，你的腦跡諮詢很厲害！所以，我是因為好奇而找上你，不是因為有什麼事情需要諮詢。」接著又說：「我的工作收入很好，夫妻相處也很不錯，父母、家人相處也都沒有什麼問題⋯⋯」

說謊話是為了保護自己

「那好，這樣我就只能針對腦跡報告上的文字語言來跟你解釋，好嗎？」

我告訴她，腦跡是一個心理健康檢查的量表，可以看出她目前的認知與內心感受，以及潛意識的內容摘要。

她的腦跡報告上出現：

性格模式：面對挫折難以解決，無法因應情境做調整。

工作態度與發展方向：理性與實際能力有差距，受挫時情緒化而自卑。

潛意識：往事無法忘懷，所以常有焦慮及多重牽掛；難以表達內心的情感。

「這些文字上的意思，可能是你習慣壓抑自己的情緒，或者內心有事，也習慣不想說或懶得說，可能你覺得，說了也沒有用，因此⋯⋯」

突然，她眼眶紅了，瞬間哭出聲來！這時，她才真正的說出目前所面臨的問題。而在這之前，她說只是因為好奇而來諮詢腦跡，也就是在人前戴上面具。

越自我防備，就越容易對他人抱有敵意

當信任關係沒有建立時，人習慣戴著面具與他人互動，而這往往就是自己不快樂的開始，因為不信任他人，而習慣的戴著面具。

即便內心非常不快樂，也要戴上快樂的面具，告訴眾人，其實我過得很好。

面具戴久了，可能到最後都忘了哪一個才是真正的自己，因此而迷失了自己。

假面具就是不當的防衛機制，是自我保護的本能，而長期的自我保護，卻把自己封閉得更深層。

腦跡是心理的健康檢查，可以幫助慢慢的卸下自己一層一層自欺欺人的假面具。

越想保護自己，就越容易對他人抱有敵意。

越是對他人抱有敵意，自己的內心就越不快樂。

有些人會運用自己本身的理性和智慧，來找出讓自己焦慮的問題來源，然後解決問題；但是有些人卻無法自我覺察到焦慮的來源，這個時候，就會用非理性的情緒來自我保護，也就是心理防衛機制。

一個人為什麼會形成自我防衛，原因跟原生家庭的童年經驗有關；與父母、手足以及其他家人的相處模式有關；也跟我們在求學時期、談戀愛時期、進入婚姻、工作職場的所有人事互動有關。可以說是，從每一個人出生到老死，各個不同階段的六大心理需求是否被滿足有關。

防衛機制並不能解決問題

所謂「說者無心，聽者有意」，聽話人的起心動念，起的就是防衛之心。

而無心的說話者，被聽話者的情緒反應刺激後，自己也起了防衛作用，於是對話的兩個人，都產生了情緒上的不舒服。

兩個人相處時，如果互起防衛，就很難真正做到溝通，進而轉變成吵架。如果用這樣的模式相處久了，一旦其中一方成為沉默之人，就更難好好溝通了。

這時該怎麼辦呢？

化解的方式，就是其中一人懂得先自我調節，把自己帶回穩定的情緒上，然後利己利他，提醒自己不陷入莫須有的情緒上。有良好情緒的人，比較容易面對問題，也比較容易解決人與人在相處互動上的大小問題。

在本書中，會提到四大防衛機制的類型，並且會告訴大家，如何針對不同類型化解，達到真正知己知彼、成就溝通、成就愛的境界。

防衛機制是由西格蒙德．佛洛依德所提出的，也就是我們最常聽到的否認、歪曲、反向作用、轉移、壓抑、投射、退化否認、合理化等。後來，也有不同的學者會根據佛洛依德的理論再延伸。

本書中，我使用的是哈佛大學精神病學家瓦倫特（George Eman Vaillant）的四大級別（病態防衛、不成熟防衛、神經質防衛、成熟防衛）。而美國精神科醫學會所發行的手冊，也以瓦倫特的研究來作為人格／心理狀況是否異常時的依據。

現在就來開始檢視自己，到底我們是如何的運用而不自知？或者是明明知道卻控制不了自己，而讓它繼續運作下去？

這次我們要好好的來認識它，然後跟它打聲招呼：「嘿嘿！我有看到你了喔∼」

戴上假面具是為了保護自己

人都是因為投射了自己童年被對待的經驗，所以才會這樣思考，內心才產生某些感覺。也就是說，我們對外在的樣貌，其實是自己內心狀態的投射。而不當的投射，則會讓自己產生不理性的行為。

其實宇宙有祂的美意，上天有祂的好生之德，讓人類的心理狀態，有了這種天生本能可用來自我保護的機制。因為人類有頭腦，會想過去、會思考未來，有受、想、行、識，也有情緒，自我保護的「防衛機制」，就是用來避免讓自己的內心受傷。

但是，有些人會因為心理需求的不滿足、因為童年經驗的不愉快，而過度使用自我保護的防衛機制。不當的使用，容易產生過度防衛，變成戴著假面具跟他人相處，也戴著假面具跟自己相處，到最後忘了自我的樣子，離原本的自己越來越遠，遠到不認識自己，於是內心就更焦慮了。

因此，我們要相信自己本來的樣子，相信自己與身俱來的天賦，相信有自己的本能要完成的任務，首先要做的就是認識自己。

嬰兒也有防衛機制

防衛機制，可說是內心深處的潛意識自我保護的一種機制。猜猜看，我們是從幾歲的時候，開始建構這樣的自我保護呢？

答案是：從出生的第一刻開始。

每次在演講時，我總喜歡問聽眾這個問題，而當我說出答案時，現場的聽眾總是面露驚訝地說：「出生的那一刻？怎麼可能？」

想一想，當嬰兒大哭時，父母是如何對待他的？

有的父母是溫馨的抱著搖啊搖、輕輕的拍啊拍，語調柔和的對著小嬰兒唱著歌，小聲呼喚他的名字；有的父母則是用一種不耐煩的態度，或是索性讓嬰兒哭吧，反正哭累了，他自己就會睡著。

大家思考一下，被用哪一種方式對待的嬰兒，會比較有安全感呢？

被不耐煩對待的嬰兒，從一出生開始，「防衛機制」就悄悄的在心裡萌芽了，所以說，身為父母的我們，不得不謹慎，要好好的善待我們的下一代。

將這個理解用在自己跟另一半的相處上，會變得容易理解他的內心、懂他說話背後的心理狀態。所以並非是老夫老妻不吵架了，而是因為理解，愛就跟著來了，所以自然能夠享受到婚姻當中的幸福感。

子蘭小語

認識自己，相信自己本來的樣子。

相信自己與生俱來的天賦，以及本能要完成的任務。

書籍介紹

本文摘錄自《我心裡住著一隻刺蝟：看懂你的人生劇本與內在防衛機制，療癒各種人際傷》，如何出版

作者：陳子蘭

育兒焦慮、職場壓力、婆媳憤怒、愛情委屈、照護無力……

排山倒海的情緒，逼出你心裡的防禦小刺蝟，

看似守住了你的心，卻也使你更不快樂了。

跟著腦跡諮詢師一起探索自己、孩子和親人的內心感受，

解開自我防衛的枷鎖，找回愛自己、愛他人的能力，

各種煩惱也隨之灰飛煙滅！

認識防衛機制，讓關係更美好！

內心有愛的人不恐懼，心靈放鬆治百病！

讓成年後的自己，卸下防禦盔甲，

發現最真實的純真自我，讓我們重新愛！

每次在諮詢時，個案總會說：「老師，您說的怎麼那麼準啊？」

真的不要再說我像「算命」一樣準。

其實，只要好好認識防衛機制的運作方式，誰都可以準確預測！

我們每天都在使用自我保護機制，卻不自知。

它是心理的本能反應，本來是保護自己的，卻反而傷了自己與他人。

這本書特別獻給所有陷入各種煩惱泥沼脫不了身的人！

它可以幫助你認識自己、認識他人；可以幫助你自我成長和自我療癒。它是讓親密關係更前進的書，是人際關係書，當然也是父母需要的幼兒教養書。

你可以隨自己的需要用它，脫下你心中的刺蝟盔甲，擁抱更美好的關係。

Photo Credit: 如何出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航