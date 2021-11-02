本土+0、新增4例境外移入，明日13期開始預約、1例境外個案打兩劑AZ兩劑莫德納仍確診

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至60多歲，分別自美國（2例，案16528、案16529）、印尼（案16530）、泰國（案16531）入境，入境日均為今（2021）年10月31日。

美國入境個案，打2劑AZ、2劑BNT也確診

醫療應變組副組長羅一鈞針對突破性感染做出說明，從美國入境的案16529已經施打2劑AZ疫苗和2劑BNT疫苗，是在4月底到9月中旬完成接種；泰國入境的案16531則接種過1劑國藥、1劑科興疫苗。過去也有過接種4劑疫苗仍然確診的境外移入個案，該案是接種4劑的BNT疫苗。

發言人莊人祥指出，昨（1）日接種了25萬1249劑疫苗，目前疫苗覆蓋率為73.77％。莊也提醒，第13期疫苗預約從明日開始預約，上午10點開始預約BNT、下午2點是AZ，符合資格的民眾應照時間上網預約。

第13期BNT疫苗開放接種對象為12歲以上接種第1劑的民眾，以及18歲以上、10月8日前接種第1劑，本次要接種第2劑的民眾；AZ疫苗的開放接種對象為50歲以上接種第1劑的民眾，以及18歲以上、8月27日前接種第1劑，本次要接種第2劑的民眾。

學生打第2劑BNT？莊人祥：會研判不良事件

有媒體問到台灣青少年接種BNT疫苗的風險，莊人祥指出，截至10月27日，BNT疫苗接種後發生心肌炎的個案共有19例，包括12到21歲間的16男3女，其中12至17歲只有16位、分別為13男3女。發生心肌炎的17例已經出院，1例住院中、1例門診後持續追蹤。

莊人祥表示，從通報率來看，12至17歲發生心肌炎的機率為男性每百萬有22.5例、女性每百萬有5.5例。若與美國相較，美國跟台灣的做法不太一樣，莊解釋我國的做法是用大數據的方式、監測通報來做計算，美國是每個個案都做病例審查，分子的部分比較嚴格所以數量比較少。

莊人祥指出，日後考量校園第2劑接種時，就會把這些數據跟預防接種諮詢委員會（ACIP）的專家討論，包含針對先前的不良事件來做研判，以及是否要接種第2劑。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前透露，台大的混打實驗結果發現，AZ混打莫德納的抗體效價優於2劑AZ疫苗。對此，莊人祥回應，11月會根據現有的BNT和莫德納疫苗到貨量，來決定要分配多少做混打，目前尚在做最後的精算當中。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範