2021/11/02,
健康

本土+0、新增4例境外移入，明日13期開始預約、1例境外個案打兩劑AZ兩劑莫德納仍確診

本土+0、新增4例境外移入，明日13期開始預約、1例境外個案打兩劑AZ兩劑莫德納仍確診
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

台大的混打實驗結果發現，AZ混打莫德納的抗體效價優於2劑AZ疫苗，對此，莊人祥回應會依11月BNT和莫德納疫苗到貨量，來決定要分配多少做混打。今日有一例列為突破性感染的境外移入個案，已經施打2劑AZ疫苗和2劑BNT疫苗，羅一鈞指出，過去也有過接種4劑疫苗仍然確診的境外移入個案。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至60多歲，分別自美國（2例，案16528、案16529）、印尼（案16530）、泰國（案16531）入境，入境日均為今（2021）年10月31日。

美國入境個案，打2劑AZ、2劑BNT也確診

醫療應變組副組長羅一鈞針對突破性感染做出說明，從美國入境的案16529已經施打2劑AZ疫苗和2劑BNT疫苗，是在4月底到9月中旬完成接種；泰國入境的案16531則接種過1劑國藥、1劑科興疫苗。過去也有過接種4劑疫苗仍然確診的境外移入個案，該案是接種4劑的BNT疫苗。

1102_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

發言人莊人祥指出，昨（1）日接種了25萬1249劑疫苗，目前疫苗覆蓋率為73.77％。莊也提醒，第13期疫苗預約從明日開始預約，上午10點開始預約BNT、下午2點是AZ，符合資格的民眾應照時間上網預約。

第13期BNT疫苗開放接種對象為12歲以上接種第1劑的民眾，以及18歲以上、10月8日前接種第1劑，本次要接種第2劑的民眾；AZ疫苗的開放接種對象為50歲以上接種第1劑的民眾，以及18歲以上、8月27日前接種第1劑，本次要接種第2劑的民眾。

學生打第2劑BNT？莊人祥：會研判不良事件

有媒體問到台灣青少年接種BNT疫苗的風險，莊人祥指出，截至10月27日，BNT疫苗接種後發生心肌炎的個案共有19例，包括12到21歲間的16男3女，其中12至17歲只有16位、分別為13男3女。發生心肌炎的17例已經出院，1例住院中、1例門診後持續追蹤。

莊人祥表示，從通報率來看，12至17歲發生心肌炎的機率為男性每百萬有22.5例、女性每百萬有5.5例。若與美國相較，美國跟台灣的做法不太一樣，莊解釋我國的做法是用大數據的方式、監測通報來做計算，美國是每個個案都做病例審查，分子的部分比較嚴格所以數量比較少。

莊人祥指出，日後考量校園第2劑接種時，就會把這些數據跟預防接種諮詢委員會（ACIP）的專家討論，包含針對先前的不良事件來做研判，以及是否要接種第2劑。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前透露，台大的混打實驗結果發現，AZ混打莫德納的抗體效價優於2劑AZ疫苗。對此，莊人祥回應，11月會根據現有的BNT和莫德納疫苗到貨量，來決定要分配多少做混打，目前尚在做最後的精算當中。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。