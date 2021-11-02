昨日，「安心出行」終於成為了進入大部分政府轄下場所的標準要求，若要入內，必先嘟機——雖說早有條例列明，12歲以下及65歲以上人士、使用「安心出行」時有困難的殘疾人士，或機構指明的部分人等都可獲豁免；但由一些網上報道或貼文可見，部分地方的保安人員似乎未有為這些人士開方便之門，非「安心」不可。

看著這些報道，我想起了一年多前的個人經歷，借此機會分享一下。

約莫是7月份吧，當時，澳門與珠海政府協商後，每日開放若干名額，讓澳門居民進入珠海時可豁免「醫學觀察」。雙親聞訊後，知道回鄉探親有望，欣喜不已，遂於開放申請首日馬上嘗試，結果，網址找了一輪，看解說文字又花了一定時間，到將一切弄明白後，限額早已被人一掃而空。碰了一鼻子灰後，兩位向我道明情況，要我越洋幫拖，所以，第二天開放名額時，我就代為輸入所有資料，著他們收到驗證碼後轉述，好讓我完成最後的確認步驟。這要求對他們來說，夠簡單了吧？才不是，因為當媽媽向我逐字（我強調，是逐字）說完驗證碼，確認申請後，當日名額已經清空，換言之，不能滿足兩位「同時出關」的要求。

好！再接再厲！

有了之前的經驗，第三次時，我分別用電話、電腦同時輸入兩人的申請資料，亦叮囑他們不必逐字吐出每個字碼，一口氣說出即可。但最後情況竟然是︰一個申請成功，但另一個申請卻遇上波折，因為他們正用著該電話與我通電，用電話版面回到訊息版面時用了一定時間，然後要在積存的訊息中找到驗證碼又蹉跎了一陣，幾經辛苦，才成功找到訊息，完成申請。

「阿女呀，你唔明啦，一個就易，兩個就難……」爸爸邊找驗證碼訊息時，邊向我道出這句。

「咩一個兩個呀，你哋兩個都係讀自己個驗證碼喎……」我回應道，語氣當然不太好，更不用說，兩次申請時，我都對著電話咆哮了好幾次︰「喺邊呀」、「做咩呢」、「見到未呀」、「讀出嚟啦」……

事後回想，大概是兩位的科技操作裏根本沒有經歷過「限時驗證碼」這事，加上名額有限，所以他們就分擔責任，將電話一同放出、一同看訊息。但真相如何？其實我不太清楚，或者等港澳開關後我才可當面問個明白。

圖片來源：網上圖片 這張知名meme圖，想深一點，其實會令人笑不出

這次的痛苦經驗令我明白，老人家面對科技，距離或者比我們想像中來得遠，好些我們眼中稀疏平常的「㩒個掣」、「攞個code」，他們可能連掣的位置都要找好一大輪，更別說那些再複雜、再精密的科技了。當然，凡事總有例外，在科技操作層面比我更熟練的老人家，大有人在，只是比例上，被科技攔住的，始終為主。

呀，差點忘了說。故事中的兩位主人翁其實不算老人家，而且用的是蘋果電話，型號比我用的更先進，日常也會用社交通訊軟件和我溝通，已經不算是（完全的）科技盲。但生活中更少接觸科技、沒有智能電話的老人家呢？我單是想想，都已經覺得難受。

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