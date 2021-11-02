「魷魚幣」暴漲2400%又閃崩幾乎歸零，投資機構痛批「根本詐騙」

串遊影音平台Netflix熱門原創韓劇《魷魚遊戲》掀起熱潮，加密貨幣發起人趁勢推出專用代幣「魷魚幣」（SQUID），上週短短24小時內，大漲2400%，市值突破1.74億美元（約48.47億元新台幣），然而昨（1）日，SQUID碰觸2.85美元高點後閃崩，跌幅99.99%，價格幾乎歸零，投資機構喊這是場騙局。

心驚膽跳！魷魚幣閃崩一夜歸零

幣價追蹤網站CoinMarketCap先前發出警告顯示，魷魚幣閃崩前，許多用戶稱已無法在熱門的去中心化交易所Pancakeswap出售魷魚幣，這讓不少投資機構批評根本是個詐騙。根據消息指出，魷魚幣崩跌是因為存放的地址遭到攻擊，導致相關網站和社交媒體全數關閉，而這類手段也無法調查，讓民眾持有的魷魚幣價格幾乎歸零。

《魷魚遊戲》是於2021年9月17日全球上線的Netflix韓國原創劇，由黃東赫執導和編劇，該劇播出後不久就躍升為Netflix史上最受歡迎原創劇集，僅僅17天就動員了1.11億戶觀眾，這股熱潮延伸至加密貨幣。

「這只是眾多惡意的加密貨幣發起人，利用『噱頭』吸引、利用天真投資人的一起案例而已。」康乃爾大學（Cornell University）經濟學家Eswar Prasad告訴《BBC》。

Eswar Prasad說，因為幾乎不存在的金融監管，投資者在購買加密貨幣時需要注意。他說，事實上，在加密貨幣世界中，公開的暴漲和拋售計劃很猖獗，以魷魚幣而言，藉由去中心化加密貨幣交易所出售，允許買家直接與賣家聯繫，根本不需要中央授權。

新加坡加密貨幣公司Openmining的Jinnan Ouyang就此表示，新興加密貨幣，創建的第一天就在去中心化交易所上市，無需任何監管或盡職調查。意味著，只要投資人想買，可以從任何人手上購得貨幣，交易根本無從監管。

《關鍵評論網》訪談加密貨幣投資人指出，目前加密貨幣產業已經發展成熟的階段，必須要有適度監管。過去幣圈常認為受到政府控管對產業有不良影響，甚至是傷害產業的發展，甚至將政府形容為來「搶錢」。

他說，認為政府不應介入加密貨幣產業，這種心態都不健康。受訪投資人強調，受到政府單位監管，將有助於產業發展，因為這代表會有更多機構、投資人都參與到這裡頭，是一個好現象。

針對世界各國層出不窮的加密貨幣爭議，金管會主委黃天牧昨（1）日回應，全球監理機關對虛擬資產的概念都還相當分歧，甚至是模糊，未來台灣將持續關注國際監理趨勢。

拜登政府擬對穩定幣實施類似銀行的監管

近來不斷發生的加密貨幣問題，引起美國拜登（Joe Biden）政府的注意，將對參與「穩定幣」發行的加密貨幣公司實施類似銀行的監管。

《華爾街日報》報導指出，美國財政部建議國會將與美元掛鉤的加密貨幣（穩定幣）進行管理。若國會沒有採取進一步措施，該委員會將交付金融穩定監管委員會（Financial Stability Oversight Council）研擬定更嚴格的風險管理標準。

此一動作呼應，金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）上週發布的加密貨幣準則，該組織呼籲各國政府擴大對加密貨幣公司的監管，要求更嚴格的客戶身份以及向監管機構報告可疑交易等措施。

雖然，準則不具任何法律效力，但對於各國制定反洗錢和反恐融資政策的標準方面有很大影響力。《華爾街日報》報導強調，該組織已有30多個成員國，其中包括美國、中國和歐洲大部分國家，其指導方針可能會影響世界各地的新加密貨幣法規。

受訪投資人表示，目前美國正在針對加密貨幣制定規範，台灣應該要與時俱進。雖然台灣不如歐美、韓國熱衷投入加密貨幣的行業，但是就他觀察，台灣越來年輕人、大學生參與其中。他強調，政府不要等到有了受害者（魷魚幣閃崩）才動起來，對交易所的客戶身份調查、可疑交易通報都可以更積極。

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）日前強調，加密貨幣形容是賭場中的籌碼，必須強力監管才能保護市場投資人。

他進一步舉例，1837至1863年美國的「野貓銀行」（wildcat banking）時代，當時金融體制極為混亂，銀行產業缺乏聯邦政府監管，卻發行大量私人銀行券，銀行倒閉或破產後，導致存款人求償無門。

未來加密貨幣熱潮將持續影響全球。受訪投資人說，台灣監管單位勿再踢皮球，要儘早做好監管草案架構，否則台灣除了失去發展加密貨幣產業的契機外，更是將廣大台灣幣圈投資人置於風險之中而不顧。

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核稿編輯：翁世航