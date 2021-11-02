每天看德文報紙，除了看新聞，我也必讀訃聞。

德文的訃聞版，婉稱「家庭版」（Familienanzeige），大至全國銷量百萬份的大報，還是小鎮地區報，都有一個角落刊載訃告。有時會有逝者的照片，很多時卻是寥寥幾行，交代生卒日期和至親的名字，配一小段聖經經文，或是著名文學作品描述死亡的詩句。讀幾篇訃聞，猶如上文學課，從淺白的詩句中學會遣詞用句，豐富自己的詞彙。

讀地區報的訃聞，尤其有感。因為這些逝者都是自己可能見過的人，或許是常在銀行出入、需要職員幫忙放大表格的伯伯、或是那位常坐在咖啡廳一角，每天總是同一時間出現的婆婆。不久前發現沒見他們一段時間，然後在訃告上看見與他們年齡相若的人，你會猜，他們是不是已經不在了。訃告上常有逝者的出生和死亡城市，有些地方你從未聽過，但上網一搜，原來就在附近不遠的小城，有著名的哲學家居住過。細閱每篇訃聞，是一趟遊歷，細味一些可能與自己萍水相逢的人，走過的一街一巷，而慨嘆今生沒緣認識。

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訃告版上，總有一兩個年輕人，2000年後生。看見他們，總有數不盡的唏噓。他們稚嫩的臉孔，甚至比刊出的年歲還小。短促的一生，還未步入成年就慌忙離去，帶給身邊的人多少思念。年輕人的訃聞，常有「意料之外」一詞，就是家人感嘆摯親走得這麼早。幾年前，南德一位十多歲的女孩車禍離去，她精靈的臉龐、甜美的笑容，一幀充滿活力的少女照，登在報紙的訃聞版。看過新聞的人惋惜她，再讀訃告的必會有無盡的感觸。這個女孩，可是一些人的同學、鄰居，毫無先兆下突然別去。上周她還坐在我隔鄰，與我複習考試，還請我吃糖，想不到那歡樂的樣子不久後就刊上訃告。如果時光可倒流，很希望那一天的那節課，永遠不會響起下課鐘聲。

華人訃告總有許多獨有用字：積閏享壽、泣叩、遵禮成服，父母離世又要自稱「不孝兒」。德國沒有這些繁文褥節，大多數都很簡潔。其實德文老師應讓學生閱讀訃聞，因為先人是地方重要的回憶。沒有這些離開的人，就沒有這個地方的繁榮。有些人，今生無緣見面，卻因為他們，我們這個新家變得美好。細味每篇懷念的文字，明白花落花謝，他們走了，我們卻從外地搬過來，加入他們。感懷德國人冷靜沉穩背後的人情味，想起那位好久不見的伯伯，願他在另一個國度快樂。

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