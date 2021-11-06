《用資訊圖表讀懂古羅馬》：軍團騎兵都是出身元老或騎士階級的年輕人，他們必須服役10年

文：約翰．施德（John Scheid）、米蘭．梅洛可（Milan Melocco）

VI. 騎兵及輔助部隊

共和初期，羅馬軍隊的騎兵比重很低。第二次布匿戰爭讓羅馬人見識到西班牙和高盧重騎兵的衝鋒能力，因此羅馬從西元前2世紀末開始從西班牙和高盧盟國徵召士兵，整建類似的騎兵部隊。羅馬軍團向來備有120名軍團騎兵，這些人負責戰略任務，而盟國的騎兵部隊則負責戰鬥，有時會和其他兵種組成混合部隊。

軍團騎兵來自納稅公民中最高階級的年輕人。他們都出身元老或騎士階級，利用國家提供補助金設置的「公家馬匹」進行訓練。共和時期，這些人必須服役10年，在此期間監察官會評估他們的服役表現和馬匹狀況。審查合格的人有機會擔任軍事護民官，取得指揮權；另一個管道是經由人民選出，出任執政官軍團的軍事護民官，或在戰爭期間經執政官或法務官任命，此外也可參加第一級政務官、財務官的選舉。自從西元前107年馬略（Marius）改革後，騎士雖仍需服役10年，但不用再擔任騎兵，轉而擔任指揮官。

側翼的輔助騎兵部隊擔下了騎兵的任務（但仍由騎士或元老階級的年輕軍官指揮），而騎馬步兵大隊則由120名騎兵和680名步兵組成。這樣一來，羅馬軍隊握有名符其實的騎兵部隊，成為戰術計畫的要角之一。輔助部隊的士兵服完兵役時，尚未得到羅馬公民權的士兵及其家人都可獲得公民權。

Photo Credit: 商周出版

自4世紀開始，戴克里先和後來的繼任者注意到敵軍的行動更加迅捷且增加了騎馬兵種，也跟著改革羅馬軍隊，減少步兵人數，增加騎兵。自塞維魯斯開始，羅馬騎兵團也出現全覆鐵甲騎兵。軍團騎兵人數進一步擴增，到了3世紀中期，已從原先的120人增為726人，共有22支騎兵支隊，想必有些成員來自軍團士兵。騎兵與步兵的比例從早先的1:10，在此時變為1:3。

加里恩努斯皇帝（Gallien）把軍團派出的分遣隊、側翼騎兵部隊及愈來愈多的民兵團部署在萊茵河畔，其中民兵團是從帝國邊界招收的補充部隊，按照各自的傳統方式戰鬥。加里恩努斯接著把這些部隊安排在米蘭，當作快速反應軍隊，並納入步兵分遣隊。戰鬥序列也跟著改變，我們可推斷自3世紀中期開始，騎兵在前線的角色愈來愈重要，騎兵隊的軍官和士官也會在前線戰鬥，顯然是因為有愈來愈多的騎兵軍官是從日耳曼尼亞徵募而來。步兵的角色也隨之改變，以對抗重騎兵為目的設計步兵的戰鬥方式。

Photo Credit: 商周出版

書籍介紹

本文摘錄自《用資訊圖表讀懂古羅馬》，商周出版

作者：約翰．施德（John Scheid）、米蘭．梅洛可（Milan Melocco）

繪者：尼可拉．吉耶哈（Nicolas Guillerat）

譯者：洪夏天

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

第一本古羅馬史視覺資訊圖表專書

化繁為簡，帶你輕鬆綜覽古羅馬眾多鮮為人知的面向！

一目了然的故事線x縱向與橫向的資訊整合x結合美感與理解力的設計

前所未見以視覺化資訊圖表，解析古羅馬地理、政治、軍事、宗教、經濟、人民組成、軍團制度與裝備、重大戰役……

本書由兩位古羅馬專家與資訊圖表設計師通力合作，以國際最優秀的資料來源為基礎，透過令人驚嘆的資訊圖表呈現古羅馬10大主題，帶領讀者穿越時空，見證共和國的誕生到帝國政府制度的建立，從羅馬城宗教到經濟，從內戰到對抗迦太基，讓這個悠久迷人的古老帝國顯得更為具象而立體。

翻開本書，你將從一張圖內看到：

羅馬帝國版圖與人口的變化，各種社會階層的權利與義務、財富級距，以及社會結構與婦女的生命進程……

王政、共和與帝國時期政府的運作制度，以及政務官層級、人數與權責……

各朝代與歷任帝王年表及行省數目變化……

主要神祇的發源地與出現時間、羅馬廟宇的主要形式、主祭人與年度祭典表、基督教的傳播……

經濟運作模式、幣制改革、各式物資與日常生活所需花費、貿易路線……

軍團編制與兵種裝束、兵營搭建方式、軍團的戰鬥陣型、各兵種任務與軍餉、圍城戰與武器、海軍的發展……

內戰、對抗迦太基、高盧戰爭、奴隸反抗事件……

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬