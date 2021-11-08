《在麵包店學資本主義》：韓國的現金福利政策，讓中產納稅人和國家經濟遍體鱗傷

文：朴貞子（박정자）

基本所得制

「負所得稅」與財富稅

無條件支付一定金額給所有國民的「基本所得制」歷史可追溯至十六世紀。一五一六年湯瑪士．摩爾（Thomas More，1478-1535）在小說《烏托邦》裡提到「除了竊盜，沒有其他方法能勉強生活的人是無法用任何嚴厲的刑罰去阻撓他們的。雖然現在以嚴峻的刑罰管制竊盜犯，但向所有人提供微薄生計手段，這是解決人們賭上性命偷取東西的絕境的最好方法。」

此後，啟蒙主義思想家湯瑪斯．潘恩（Thomas Paine，1737-1809）、烏托邦社會主義者夏爾．傅立葉（Charles Fourier，1772-1837）、自由主義者約翰．史都華．彌爾（John Stuart Mill）等人皆不斷強調基本所得制為人們的權利。

進入二十世紀後，詹姆士．托賓（James Tobin，1918-2002）等左派（美國國內稱「自由派」〔liberal〕）學者提出「基本津貼」（basic allowance）的想法。基本所得制或基本津貼今天已為部分相通之概念，諾貝爾經濟學獎（1976年）得獎人——新自由主義經濟學者米爾頓．傅利曼（Milton Friedman，1912-2006）提出了「負所得稅」（negative income tax）之概念。

傅利曼在一九六二年出版之《資本主義與自由》（Capitalism and Freedom）一書中提到「有所得的人向國家繳納的稅金為『正所得稅』（positive），即可使國家財政增加財富的『加法所得稅』；但無職業也不具有繳稅義務的人接受政府的錢，即為負所得稅，也就是使國家財政減少的『減法所得稅』」。

基本所得制、基本薪資及負所得稅理論等雖然在二十世紀中、後段曾引起一波波反響，但這些理論在現實的政治層面上都以失敗之姿收場。最終引得英國柴契爾夫人及美國雷根總統登上舞臺，歐洲大陸境內的社會民主主義則走向沒落。

然而，美國目前狀況也並不如我們所想像的好。舉例來說，二○二○年美國總統大選時，宣布參選的民主黨強大候選人伊莉莎白．華倫（麻薩諸塞州聯邦參議員）主張以「超級富豪」為對象，徵收富人稅：以資產規模最頂層的七萬五千戶為對象，每戶資產合計超過五千萬美金（約五百九十億韓元）之淨資產與每戶資產合計超過十億美金（約一兆一千九百億韓元）的家庭，應分別課徵百分之二及百分之三的富人稅。

瑞士與芬蘭的實驗

雖然左派先開始主張現代的基本所得制理論，但右派也積極思考此制度，著實相當特別。

希望引進單純福利制度的自由主義者們對於基本所得制並無太大的抗拒，因為以基本所得制代替複雜的福利體制，能夠盡量減少官僚的自由決定權。主張引進基本所得制度的一派，是為了解決現有福利體制下產生的複雜度及低效率問題。

然而，具有平等主義傾向的左派知識人士卻是為了防止受惠者產生「標籤效應」，因而主張引進該制度。舉例來說，若僅向貧困階層的子女提供免費餐食，反而會讓更多人知道他們是「窮人家的孩子」，進而侵害到孩子的基本人權；所以左派人士主張應向所有孩童提供餐食，此即普及福利論一派。

最近也有人提出結合電腦技術發展與基本所得制的論點。由於第四次工業革命時代來臨，人類的勞動因機器人出現必然大幅減少，這也意味著必須向所有人支付基本所得以保障其基本生活。透過施行基本所得制，讓人們不再只為了基本生活而勞動，而是讓人們追求更有價值的生活，讓大家享受新人生。

支持此論點的人們認為「『人類為了過生活，只有憑靠勞動才能實現』，這已經是老舊的固有思想」。他們還認為生活在狩獵、採集社會的人們只要出去採集和狩獵足夠果腹的東西即可，不須額外付出多餘的勞動；但現代人的勞動時間過長，未來必須縮減勞動時間，為此，國家應向所有人支付基本所得。此派人士也認為必須跳脫「勞動是必須的」這一錯覺，有些勞動並不是為了果腹而做，這些勞動種類眾多，例如體育、舞臺劇、電影、詩集、小說、美術和音樂等皆是。

因機器人與人工智能為代表的第四次工業革命出現所引發濃厚不安感，而產生這些主張。瑞士的「瑞士基本所得」（BIS，Basic Income Switzerland）團體發言人華格納（Che Wagner）便曾說過「給予未來因機器人出現而無法賺取薪資的勞工基本所得，他們所付出的無薪勞動將會變得更有價值。若擁有基本所得，人們在選擇職業時，便可開始考慮『金錢』以外的各種條件。」

瑞士政府於二○一六年六月請國民針對「是否引進基本所得」進行投票，詢問國民對於每個月向成人支付兩千五百元瑞士法郎（約兩百七十五萬韓元）之法案相關意見。這看起來像多數會贊成的法案，但投票率僅為百分之四十六．三（兩百六十多萬人），其中贊成占百分之二十三．一，反對則占百分之七十六．九，該法案因反對者高於贊成者而被駁回。因為大多數瑞士國民擔心引進該法案可能會導致財政負擔加大、福利制度縮減、移民遽增。

而芬蘭政府則在瑞士實施投票六個月後的二○一七年一月隨機選取兩千名市民，實際進行每月支付五百六十歐元（約七十萬韓元）之基本所得實驗。芬蘭政府認為，無條件支付國民金錢，人們將會做更多的事，這樣的想法其實讓很多人都感到荒唐，因為有免費的錢掉下來，少做事才是人之常情，不是嗎？

然而，我們能在制度完善的芬蘭福利制度下找到違背我們常識疑問的解答。曾為全球第一大手機製造商諾基亞走下坡，芬蘭最大貿易國的俄羅斯因受歐盟的經濟制裁導致貿易市場萎縮，芬蘭也在二○一二年起持續維持負成長。二○一六年芬蘭的失業率達百分之九．五，其中青年失業率更超過百分之二十二；這一切都是因為芬蘭擁有完美的福利制度。經濟發展疲弱，新的工作機會大多為低薪的兼職、臨時工，這樣的工作所得與失業補助金差不多，金額都很小。正因如此，比起出去工作，乾脆邊玩邊領失業補助，至少身體還不會這麼累，最後也導致不務正業的年輕人增加，失業率暴增。

所以芬蘭政府決定向已經正在賺錢的人支付免費的錢，並進行基本所得實驗。現有的失業補助是即使只是做低薪的打工，但只要有工作，失業補助便會停止支付；但基本所得在有工作的情況下依然會持續支付。多做事，所得便會增加，因此年輕人為了獲得更多所得，將願意去做更多的事——這是芬蘭政策建立者的想法。他們認為實驗對象中若出現並提升有意義的就業趨勢，那麼該制度將對「打造一個工作的社會」有所貢獻。

該實驗在初期，贊成與反對的人數不相上下。贊成的人認為至少應讓失業者能夠果腹生活，他們才會產生找一個不錯工作的欲望；而持反對意見的人則認為，這只是大量產出侵蝕國民稅金好吃懶做的人而已。輿論調查結果也偏向反對立場。

起初，雖然百分之七十的芬蘭市民表示贊成實施基本所得制度，但當回答進階問題「即使存在所得稅增課的可能性，你依然贊成實施基本所得制嗎？」的時候，表示贊成的比例僅為百分之三十五。根據經濟合作暨發展組織（OECD）於二○一八年三月提出之分析報告顯示，芬蘭政府若想針對所有國民實施基本所得制，國民所得稅負擔比例將比現有增加百分之三十。

由於該實驗並未出現有意義的效果，最後，芬蘭政府在實驗實施一年三個月後，於二○一八年四月終結該計畫。

國家無條件向個人支付「免費的錢」這個實驗，實際上宣告失敗，保守派對於基本所得制的憂慮是對的。芬蘭的實驗失敗及瑞士的國民投票否決結果，都讓世界各地關於基本所得制的相關議論完全地失去了說服力。

韓國的現況

韓國的「撒現金」是執政者單純為了贏得下一次選舉而出現的「善心性政策」，並非因為第四次工業革命出現導致大量失業而產生的政策。

部分地方政府以青年族群為對象支付「墊腳石」、「夢想」等名目的津貼，這與基本所得概念類似；也就是向無法就業的青年以「活動費」為名提供補助。二○一六年，首爾市率先施行，此後擴大到其他廣域市及道。二○一九年七月底，支付青年津貼的地方政府有十二處。首爾、釜山、仁川、大田、全羅南道、濟州島等六個行政區在六個月期間共支付了每人三百萬韓元津貼。

江原道也預計在二○一九年下半年支付三百萬韓元津貼。慶尚南道的津貼支付金額為兩百萬韓元、蔚山為一百八十萬韓元、大邱為一百五十萬韓元、京畿道也支付了一百萬韓元。光州廣域市則預計在二○二○年上半年支付兩百四十萬韓元。以年齡為基準，大多為年滿十八歲起，最高為年滿三十四歲。仁川的年齡基準擴大到年滿三十九歲，京畿道則僅限於二十四歲。

忠清南道自二○一八年十一月起，另外針對年滿一歲的嬰兒支付「忠南嬰兒津貼」。比中央政府針對未滿七歲兒童提供每月十萬韓元的津貼還要多。京畿道廣州市、安山市及江原道旌善郡也為了解決低生產率的問題，另外支付類似的津貼。

地方財政中，社會福利預算從二○一三年的三十四兆九千九百二十億韓元不斷快速增加，到了二○一九年，社會福利預算達六十六兆一千五百八十八億韓元，六年內增加了兩倍。同期，中央政府整體社會福利預算從九十九兆三千億韓元增加了百分之六十二，達一百六十一兆韓元。

以這樣的趨勢來看，中央政府的福利預算增加速度比地方政府快上許多。過度的福利政策若使得財政出現缺口，地方政府只會把責任推到中央政府身上，但最後負擔還是會回到國民身上，變相徵課稅金。在這樣的情況下，經濟成長也不斷趨緩，國民真的有繳納無上限稅金的能力嗎？

雖然目前全世界大部分國家皆已廢除基本所得制，國民也可獲取與基本所得類似金額的津貼或補助，但二○一九年十月，首爾市內依然出現了支持基本所得制的聲浪。一百五十多名年輕人主張「所有人都有無條件獲取基本所得的資格」，拿著示威牌從大學路走到普信閣。這群年輕人還表示全球十個國家、共二十六個都市，支持實施基本所得制的支持者當天皆同時進行了「國民基本所得遊行」（Basic Income March）。

參加遊行者將差別化、標籤化、灰色地帶、不必要的行政費用等問題視為實施基本所得制的必要因素。在韓國，必須不斷證明自己是貧困的、沒有能力的，方可獲得相關補助或津貼，從此便出現了差別化，因此這群人主張基本所得制的存在，才能讓所有人不用證明自己是貧窮的，還可進行社會活動。

為了提前因應第四次工業革命導致失業的經濟影響，也有一群人主張這也是訴求實施基本所得制的原因之一。這意味著，截至目前為止，當我們提到「所得」時，只有「資產所得」或「勞動所得」；但現在是我們必須去思考「第三所得」的時候了。

此外，也有一派人士認為「若要維持資本主義，必須要有消費的人存在，因此有錢人若不想受革命影響，應該放棄某些東西，如此一來整個社會才能夠一起運轉。」這派人士擺明主張「奪取富人的錢」，也讓我們深切了解到「隨意撒現金」的福利民粹主義讓眾多年輕人變得墮落。這是一個迫切需要資本主義教育的時代。

芬蘭政府實施基本所得實驗的目的在於打造勞動的社會、改革社會保障系統，並不是單純在統治權裡為了選舉而進行的實驗；但韓國的現金福利政策卻讓中產階層以上的納稅人和韓國經濟變得遍體鱗傷。

書籍介紹

本文摘錄自《在麵包店學資本主義：從人文角度看數位時代資本家、勞動者的改變》，時報出版

作者：朴貞子（박정자）

譯者：陳姿穎

重新學習資本主義的時候到了。

擔心AI人工智慧搶走工作機會？

國家整體經濟被福利政策拖垮？

失去競爭力而不願努力工作？

面對上述問題，從歷史與人文經典挖掘寶藏，發現資本主義竟如此重要！

跟著人文教授朴貞子一起學資本主義，生活裡處處都有它的蹤跡；

面對數位時代，或許它能引領世界邁向新階段。

我們的晚餐並非來自屠夫、釀酒師或麵包師的恩惠，而是來自他們對自身利益的關切。——《國富論》第一部

本書書名緣自於亞當．史密斯《國富論》，由於麵包師傅的私心，我們才得以享受這頓餐點。物資與利益交換，即是資本主義最原始的運作方法。

韓國跨領域人文教授朴貞子，以深入淺出的方式，從人們日常行為與歷史，解釋資本主義的運行方式，並分析各國經濟演進以及資本主義、社會主義的消長，說明資本主義何以在國家經濟的運作中極為關鍵。此外，比較資本主義、社會主義相關的學人思想，對後世造成各種不同的影響。許多難解的爭論，歷史會給予最真誠的回應。

朴貞子認為資本主義的先鋒，應是大航海時代深受疾病與低薪所苦的船員，他們是最初期、最大規模的自由薪資勞工，船隻象徵著工廠，船員即工廠員工，這群人為了累積財產、過上更好的生活、獲得生命的安全與自由，而努力工作。相較於社會主義以高福利餵養貧困階級，種種歷史皆證明，必須讓無產階級自己動手獲得財產，才有可能改變原本的階級地位，解決貧窮問題。

而在現代社會中，因智慧手機而出現的「數位資本主義」，也證明資本主義正在進化，諸如Uber Eats等數位平臺的崛起，使得雇主與勞工間權利義務改變，國境概念也變得模糊，進而發展出「零工經濟」與游牧勞工。從種種現象觀察可發現，人工智能與雲端服務的發展並未減少工作機會，反而產生新的需求，創造許多未曾出現的新職務。

資本主義與社會主義孰優孰劣，一直是難解的大哉問。朴貞子觀察社會中的年輕人，發現資本主義與社會主義社會裡，人們面對經濟壓力的心態差異極大。近年來由於社會主義影響漸深，資本主義活力漸失，經濟持續低迷，她認為唯有重新學習資本主義，才能在數位時代找到新的經濟發展企機。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航