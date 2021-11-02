未來的《甜蜜蜜》：愛情並非萬能，卻是可能的門匙

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

流離失所，飄零四方，一代又一代的你我。有些被迫，有些自願，投身陌生的世界，新生必然伴隨陣痛，需要丟棄諸種事物。如鄧麗君唱：「我的愛再見，不知哪日再相見。」

陳可辛導演，黎明、張曼玉的《甜蜜蜜》是代表。1986年，黎小軍由天津來，在香港工作，為了迎接女友小婷，用心工作，遇見李翹。李翹來自廣東，精通粵語，希望做香港人。

黑白片開幕，黎小軍揪住包袱，走入香港。告別逝去的人事，夾雜從灰暗轉為彩色。「喺香港肯捱肯做咩都得」，困苦卻充滿憧憬，像黎小軍的信，住劏房，仍勉作美好想像。

李翹進取、果斷，為上流，打工做生意。外來打工仔相逢麥當勞，化成彼此的珍貴，騎單車漫遊彌敦道，李翹原覺有些丟架。當黎小軍哼唱《甜蜜蜜》，她笑著伴唱。

李翹看著戶口銀碼增加，數字人生之追求，低下階層、新移民的安全感，不做大陸人。年宵擺攤，販賣鄧麗君唱片，門可羅雀，她精打細算，忘了，無人想認領中國身分。

黎小軍說，維他奶很好賣，不如賣這個吧。李翹沉默，選鄧麗君唱片，除在廣州好賣，實乃象徵了她心靈柔軟的一塊，共鳴。再想當香港人，但離鄉的失根，潛藏角落。

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

下一幕，在窄狹的房間，黎小軍煮湯圓。溫馨時光，除卻一切身分局限，穿衣脫衣。此刻面對彼此真實，可惜，隔天李翹醒來說：「尋晚風大雨大，兩個孤兒仔食咗團年飯啫。」

新年快樂，友誼萬歲，兩人始終各有理想。多年後首次單獨對話，同樣是空間的夾縫，相對湯圓吃飽，心滿意足，她不斷地食。饑餓的心，得不到愛人，言不及義的亂語。

李翹做揼骨妹，遇上豹哥，打本做生意；黎小軍接小婷來港，結婚上樓，完成目標。他說：「終於做到你想做嗰種人，唔係大陸妹。」黎小軍丟棄了單車，再非大鄉里的視野。

Goodbye my love 我的愛人再見

Goodbye my love 從此和你分離

我會永遠永遠愛你在心裡

希望你不要把我忘記

曾經纏綿悱惻，李翹笑說，你總是穿泳褲。其後更衣室誤闖，仍是泳褲，關係變遷，熟悉的情景，赤裸對眼，不知所措的尷尬。將舊情人之相遇，曾經屬於的陌生，呈現。

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

黎小軍和李翹同車，忽遇上鄧麗君出現，他跑去拿簽名，寫在背脊的外套。兩人告別時，李翹看見這三字，回憶湧上，撞得她響咹。轉頭，不和愛人再見，親吻決意長相廝守。

造化弄人，對的男女，相遇在錯誤的時間，讓觀者心疼，祈求天地，放過這一雙戀人。李翹無法放下離港逃亡的豹哥，別去。黎小軍說，我回不去了，遠至美國紐約。

像黎小軍的姑姐Rosie，病逝前甜蜜說：「William佢唔嚟搵我都係好嘅，而家咁嘅樣。」等了一輩子，夢寐以求的愛，古典浪漫，可能是許多人，再見我的愛人，淒美結局。

兩情相悅並非萬能，卻是所有可能的門匙。黎小軍拒絕相睇，說，「三唔識七有咩好傾」；豹哥死後，李翹在街頭，追逐單車身影。由始至終，那心靈的鎖，只為對方打開。

豪華落盡見真淳，almost a love story。「我的情不移，我的愛不變，月亮代表我的心。」兩人因鄧麗君之死，重聚街頭，就像一句：「哦，你也在這裡嗎？」對的人，終於對的時間。

甜蜜蜜 你笑得甜蜜蜜

好像花兒開在春風裡 開在春風裡

在那裡在那裡見過你 你的笑容這樣熟悉

我一時想不起 啊 在夢裡

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

圖片來源：電影《甜蜜蜜》劇照

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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