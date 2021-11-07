《玩藝術，一起老》：疾病有時候會全面性地影響長輩各種表達，但是「藝術表達」反而較不受影響

文：蔡汶芳

老年藝術創作的價值

法國印象派藝術家莫內（1840-1926），在1908年發現患有白內障，之後左眼視力喪失、右眼色彩異常，即使受到疾病影響，他仍然持續投入在藝術創作當中。由於創意的表達需要開放的心態和問題解決能力，加上過去經驗累積的各種能力，才能表達個人獨特的概念，因此，藝術創作對於受到健康限制的長輩尤其重要。因為藝術創作可以促進老人以更開放的心態和更有彈性的問題解決能力表達自己的感受。經由藝術創作獲得的這些能力，可以進一步延伸到他們的生活中，提升適應力，以面對老化帶來的生理、心理和社會的變化，進而增進他們的生活品質和幸福感。

創意終身不打烊，特別在長壽的藝術家身上展露無遺。我們從藝術家的生平可以看到老年仍然旺盛的創造力。美國完形心理學家兼美學家Rudolf Arnheim以幾位高齡藝術家晚期的作品，探討晚期藝術的風格，並注意到創造力和長壽的關聯。Cohen更從歷史中找到許多老年創意展現的例子，列舉多位文學家或藝術在晚年才完成了一生的鉅作，例如米開朗基羅在72歲被任命為羅馬聖彼得大教堂的建築師，直到88歲去世前，才完成了穹頂設計和圓頂底座的建造。

美國心理學家Howard Gardner研究創造力與大腦使用的關聯，以及腦部損傷後的藝術性調適。他以大小寫的C區分出大和小的創造力。「大的創造力」是文化創造力，像是科學家的偉大發明和藝術家的精湛成就；「小的創造力」則是個人創造力，展現在日常活動中的技能或新穎的問題解決能力。

之後，學者James Kaufman和Ronald Beghetto再擴充成創造力的4C模式，除了大的創造力和小的創造力之外，更增加了專家級的「專業創造力」（pro creativity），以及透過學習、體驗或閱讀而轉化觀點和詮釋的「迷你創造力」（mini creativity）。在長輩身上，我們經常看到的是小的創造力和迷你創造力，有時候，也可以發現專業創造力。

Cohen認為，每個人有不同的方式去表達創意。創造力可以實用，也可以是非實用性的審美，重點在於「製造出新的事物」。他提出隨著年齡增長的三種創造力：開啟創造力、延續或改變創造力，以及失落所激發的創造力。以下運用藝術家的經驗說明這三種創造力。

在大器晚成的素人藝術家身上，我們可以發現「開創創造力」。他們卸下人生的責任，退休後開始拿起畫筆畫畫，或是使用自己過去工作所熟悉的工具創作，進行焊接或雕刻。他們投入自己感興趣的創作當中，找到了創作的趣味。例如臺中彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，84歲時見自家牆壁有裂縫，為了排遣無聊，以油漆來修補並加以彩繪，逐漸地改造老房子以及社區的景觀，成為當地出名的藝術特色，進而保存了部分原本要拆除的眷村。

「延續或改變創造力」通常會改以與過去不同的全新創作方式呈現。例如著名的水墨畫家張大千（1899-1983）在60歲時因為眼睛受傷，之後又患了白內障，視力越來越弱，不能繪製精細的作品，因而發展出備受推崇的潑墨潑彩技法。他自己曾說：「目疾日益朦朧，不復能細筆矣，此破墨略抒胸臆而已。」並在生命的最後一年，創作了生平最大幅的作品。法國印象派藝術家雷諾瓦（1841-1919）50歲患有類風濕性關節炎，限制了他的靈活度和活動範圍。有評論家指出他晚期作品中短促而快速的筆觸，可能與手部變形和手指關節的僵硬有關。雷諾瓦晚年仍忍受著疼痛繼續創作，他表示：「痛苦會過去，美麗將留存。」

同樣受到嚴重關節炎所苦的美國藝術家摩西奶奶Anna Mary Robertson Moses（1860-1961）則不得不放棄本來精熟的刺繡。她在丈夫過世後，為了保持忙碌，77歲時拿起畫筆描繪家鄉景觀，捕捉農村生活的純樸風情。她的作品蘊藏著感染力，成為家喻戶曉的素人藝術家。

野獸派創始藝術家馬諦斯（1869-1954）的生平，更反映出延續或改變創造力的表現。他19歲得了闌尾炎，康復之後放棄了原本法律文書的工作，開始藝術創作的生涯。1941年，他因為嚴重的腸癌而做了手術，之後因為健康狀態不佳，不得不時常臥床休息。他無法保持站立，開始坐在輪椅上，如他自己描述的「以剪刀繪畫」。這個方式是他早期作法的延伸。他之前曾經使用剪紙，作為設計藍圖，以此調整畫面構圖和色彩對比。不良於行後，他採用剪紙的方式製作拼貼，透過多次裁剪色紙和組合色塊創作，以對抗他的行動不便。馬諦斯稱這段使用剪貼的創作生涯為第二段人生，讓他找到了新的創作活力，不讓疾病限制他非凡的創意。

「失落所激發的創造力」則指藝術家發現了過去不知道或忽略了的技能。例如：美國的雷頓奶奶Elizabeth Layton（1909-1993），在兒子過世後，68歲時開始學畫。她看著鏡子，使用輪廓盲線畫的技巧描繪自己。她認為藝術的療癒力量讓她得以從重度憂鬱症中痊癒。她在餘生持續地創作，並為女權、死刑、飢餓、遊民、愛滋病、老化等等議題發聲，成為社會議題的倡議者。

另一位日本的木村奶奶，在丈夫過世後，生活失去重心。為了消磨時間，90歲才開始將舊報紙或蒐集的廣告紙撕成小色塊，使用鑷子和膠水拼貼。一開始，她需要家人協助，之後逐漸自己描繪草圖，細膩地展現自己生活周遭的景物，呈現出耐人回味的豐富色彩層次。

創造力對老年有什麼價值呢？Cohen從四個部分說明：1. 因為創造力具有引人入勝和可以持續的特質，可以增強晚年的士氣；2. 隨著年齡增長，創造性表達可以促進幸福感，創造力能增進身體健康；3. 創造力豐富了人際關係，強化了同齡或是與下一代的連結；4. 長輩成為文化的傳承者，創造力是最偉大的遺產。

當長輩在藝術的創意表達中逐漸得心應手，甚至開始忘我的創作，就會進入米哈里．契克森米哈伊提出的「心流」狀態。長輩因而得以接受挑戰和發展新技能，不僅能獲得掌控感，也能減少焦慮、提升自尊心。我們可以說，老年的創意發展可以促進身心健康。長輩透過創作的經驗和練習，可以鍛鍊創作的生理和心理肌肉。

老年藝術表達的特質

關於老年藝術表達的研究並不多。美國著名藝術教育家Victor Lowenfeld對於繪畫心智發展的研究，主要是關注在兒童的發展。他將其分為五個階段：從兒童的「塗鴉期」、「前樣式化期」、「樣式化期」、「黨群期」到青春期的「擬似寫實期」。Lowenfeld曾說，大部分的人如果沒有進一步接受藝術訓練，繪畫表達大概就會停留在9-12歲黨群期的階段。這是為什麼長輩常會笑說：「我畫得和小孩一樣。」研究阿茲海默症的長輩作品時，藝術治療師發現，他們的藝術表達，呈現出和前面提到的五個階段倒過來的反向發展。

Arnheim描述晚期的藝術風格，認為這種特定的風格是一種心態的表達。老人的作品中時常出現這種風格，但不必然發生。首先，老人對於世界和自然的興趣，不再是與之互動，而是一種超然沉思的自我反觀，具有超越的世界觀。再來是透過協調平等的關係，而不著重層級、階層的結構。最後是在深思後維持一體的世界觀。所以，相似性比差異性更重要，對邏輯和因果關係也缺乏興趣。這種心態和之前Tornstam提到的「超越老化」一致：從唯物和理性的角度，變成宇宙和超越的觀點，追求精神和靈性的提升。

Arnheim指出，這樣的心態反映在晚期的藝術作品上，可以看見整體結構與質地均勻平整、畫面中的組成要素有各自的特徵和位置，以及畫中成分要素融合成一體的同化作用。另外，作品會以一種比較鬆散的連結形式和散亂的次序，形成一種似乎每個組成要素都一樣的錯覺。Arnheim認為，這是人類思想成熟時的最終狀態。他舉莫內晚年的睡蓮作品為例，主題逐漸被越來越明顯的油彩質地和紋理所取代，讓藝術內容從具體的自然景觀，變成藝術家多方位視野整合的一體性。

我也想談一下我喜愛的美國藝術家歐姬芙（1887-1986）。她早期以寫實結合抽象的方式描繪風景、花朵和城市，中晚期後描繪新墨西哥州的地景、岩石、白骨和泥磚屋。她75歲時罹患黃斑部病變而視力退化，之後逐漸改以雙手捏陶。在1960年代之後，她的晚期繪畫作品有許多描繪天空雲彩的畫面，例如1962年完成，美國國家畫廊收藏的〈平坦白雲的天空〉（Sky with flat white clouds），或是1965年完成，美國芝加哥藝術學院美術館收藏的〈雲層上的天空〉（Sky above clouds IV）。在她這些晚期的作品中，我們可以看見正如Arnheim描述的景象：超越固有的世界，在似乎存在和不存在的邊界上，呈現出藝術家內在世界的精神性與一體性。

荷蘭藝術家林布蘭（1606-1669）一生畫了大量的自畫像。他描繪了隨著時間變化、不同年齡的心路歷程，最後真實呈現出老年的面容。Georg Simmel探討林布蘭透過自畫像探索內在自我的過程，指出林布蘭成熟的生命經驗呈現出老年藝術表達的統一，藝術家的整體生命融入在他的藝術當中。而這個統一，和Arnheim說的一體性是異曲同工。

老年的藝術表達，也可能受到罹患疾病的影響。不論疾病進程的速度如何，作品都能夠清楚記錄藝術家的變化。疾病有時候會全面性地影響長輩各種表達，但是藝術表達反而較不受影響，依舊能夠進行，因此可以記錄逐漸退化的身心狀態。1989年，美國抽象表現藝術家William de Kooning（1904-1997）85歲的時候，得知自己罹患阿茲海默症，仍然持續創作，在助手協助調色下完成作品。他這段期間的作品越來越簡化，也使用更多的原色，顯現隨著病程的演進的退化特徵。他在1991年完成最後一幅畫，畫面上只剩下一些隨機的、像是塗鴉的顏色。

另一位藝術家William Utermohelen（1933-2007）同樣罹患阿茲海默症。他在61歲的時候，出現社交退縮、遺忘和認知衰退的行為，妻子Patricia Utermohelen懷疑他可能罹患阿茲海默症，隔年確診。他自發且持續地透過觀看鏡子畫自畫像，試圖以自畫像的形式，了解自己在這個令人困惑的疾病中的改變，並視覺化的記錄他在病程中所經驗的種種不確定的轉變。

隨著病程的發展，作品呈現出從明確到不確定的線條、從完整到遺漏的細節、從分明到模糊的輪廓，以及從具體到扭曲的形象。我們可以在他的作品中見證他的恐懼、焦慮、憤怒、孤寂、自我形象的瓦解等等情緒。他對於五官的細節和比例，以及空間和平衡的掌控，都逐漸地消失了。

藝術表達像是一面鏡子，映照出自我外在和內在狀態的關聯，促進我們從嶄新的視角觀察，獲得新的觀點，因而增進認知功能。只要看見了，並面對它，就有調整和改變的機會。雖然藝術創作不能治癒阿茲海默症，但是可以提供失智的長輩一個自我表達的管道，促進復原力以減緩病程的進展，進而維持生活品質。

我服務過的多數長輩，過去都沒有創作的經驗，或是已經數十年沒有使用過創作媒材。他們投入藝術創作如同學習新的技能，能夠促進他們大腦神經元的連結。創作歷程中，常會出現許多意外，如同生活中他們經歷的變動。每一次的創作就是在練習面對和接納的變動，藉由練習而逐漸精熟則可以提升控制感，因此，創造力得以促進成長與復原力。

對藝術治療師來說，治療工作的核心，是思考如何喚醒長輩未經開發的創意潛能。美國心理學家Mel Rhodes提出創造力4P的論點，由人（person）、歷程（process）、成品（product）以及環境（press），並藉此4P檢視互動的關係。這個概念剛好可以用來探討在藝術治療情境中所涉及的創作者、創作過程、創作作品以及創作環境。首先，認識和了解服務的長輩特別重要。第一章說明了個案和治療師的治療同盟關係、第二章探討老人族群的發展、第三章描述服務老人的藝術治療師的角色，以及第四章說明如何評估和觀察老人。

再來，就是這一章提到的，思考如何透過藝術創作催化長輩的表達，包含考量適合環境所應該具備的條件，以及環境所形成的壓力對於創作的影響。稍後在第六到九章探討治療的時間、空間、媒材以及創作活動架構，就是為了營造一個具備安全感和支持性的治療環境，促進長輩投入治療歷程並產出作品。

因此，藝術治療師需要整體考量人、歷程、成品和環境彼此間的相互關聯。第一章和第四章都描述了創作歷程和作品的觀察，稍後在第六章會探討治療歷程的起始與流程。作品和歷程一體兩面，都涵容了個人的經驗與感受，作品具體的外化能促進看見、反思和改變，因此，治療師也不能忽略長輩對於作品的觀感。

創造力是正向心理發展的催化劑，創意老化對於老年的身心健康及心靈成長影響頗鉅。在日常和現實裡，我們可以在限定的時空當中，透過玩藝術賦予長輩個人成長和改變的能量，創造出屬於自己的故事。創作當下產生的連結，也能給予生命目的和意義，進而提升生活品質。

書籍介紹

本文摘錄自《玩藝術，一起老：老人藝術治療的理論、實務與案例分享》，商周出版

作者：蔡汶芳

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創作是一輩子的事，樂齡者當然也可以！

老人藝術治療就是創意地運用方法，讓長輩利用創作表達來抒發壓力與情緒，以達到身心保健和提高生活品質的目的。

作者有豐富的老人藝術治療工作經驗，她在書中分享長輩們的精采故事與實務經驗，闡述其獨特的觀點與觀察，是國內少見的老人藝術治療實務與觀點的珍貴分享，關心長輩或從事樂齡服務的工作者都值得一讀。



每個人都會變老，老化是自然且必然的生命歷程。隨著科技和醫療的進步，人類的壽命不斷延長，同時生育率卻大幅降低，讓老年人口比例快速增加。1940年代中期開始的戰後嬰兒潮轉眼都邁入老年了，人口老化成為21世紀全球先進國家的發展趨勢。台灣也不例外，人口結構快速變遷，老年人口逐年遞增。2013年，台灣65歲以上的老年人口於占總人口比率超過7%，成為「高齡化社會」；2018年3月超過14%，正式進入「高齡社會」。國家發展委員會於2020年進一步推算，預估到了2025年，每5個人當中就有一位老人，台灣將邁向「超高齡社會」。

近來社會中追求不老、抗老、凍齡、逆齡的風潮，將人二分成年輕和年老，對「老」的恐懼和排斥滲透在我們的日常生活中。這不單單影響了我們如何對待老人、如何看待老年與老化，也讓老人難以接納自己、無法形成正向的自我形象，對他們的健康和幸福感都造成不利的影響。但是，年齡不是改變、成長或療癒的障礙或終點，潛能其實也伴隨著老化而來。我們要怎樣開發長輩的潛能呢？老人藝術治療就是以此為目的。

作者多年從事老人藝術治療，她在書中以理論和實務經驗，以及長輩們的創作作品，娓娓道出一則則精彩的人生故事。老，不可怕，可怕的是不敢面對、甚或恐懼而退縮，過一天是一天的活著。在老人藝術治療中，陪著長輩一起創作，讓他們真實表達自己內在的憂慮、恐懼與傷心，開發他們的創造力與潛能，而這些創作作品也能讓藝術治療師協助他們直視自己的內心、直探內在問題本質，最終期待能達到提升生活品質、增加生活樂趣，抒發壓力與情緒，讓長輩們活得自在、活出有意義的每一天。

本書特色

作者為國內資深藝術治療師與督導，具豐富實務與理論基礎。 文本不僅有藝術治療的各種理論說明，也有作者的國內外實務工作經驗，是相當難得的經驗分享。 有失智症藝術治療和健康老人團體藝術治療專章，是高齡社會需求。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬