從習近平的崛起來看，美國顯然誤解鄧小平「韜光養晦」的意思

毛澤東比史達林（Joseph Stalin）更狡詐，鄧小平比布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）更狡詐。他們知道，即便一度與美國為敵，卻不能永遠與美國為敵，若永遠與美國為敵，無法避免國破身滅的下場。出於生存本能，他們要跟美國交往；出於富國強兵的目標，中國必須從美國那裡，得到一張加入美國建立的國際政治經濟體系的門票。

直到戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）上台，蘇聯才明白這個道理，比毛澤東邀請尼克森（Richard Nixon）訪華晚了十三年，比鄧小平訪美晚了六年。遲到的改革是找死，蘇聯死掉了；而依靠打著改革旗號的坑蒙拐騙偷，中國活了過來。

一九七八年，中美建交，但兩國關係相當冷淡。復出並奪取實權的鄧小平，決定給兩國關係點一把火。

一九七八年至一九七九年，鄧小平風塵僕僕地頻頻出訪，以改變中國的國際形象——從革命鬥士、革命輸出者，變為蘇聯和越南地緣政治陰謀的又一個受害者，變為願意與美國和西方做買賣的「儒商」。

毛一生中只出境過一次——到莫斯科朝拜史達林，此後便在其住處接見八方來客；鄧則放低身段，走出共產主義陣營，他在訪問西方資本主義國家時，多次公開承認中國積貧積弱，需要向發達國家學習，不再「自力更生」、唯我獨尊。

鄧並非第一個這樣做的中國領導人。在一九七二年與尼克森和季辛吉（Henry Kissinger）談判時，周恩來就使用過同一招「苦肉計」——他不諱言中國相對脆弱，「而且我們也承認我們很落後」。周恩來曾向美國外交官露出長褲底下的衛生褲說：「瞧，我們不指望這種品質的產品可以外銷。」他不曾想到數十年之後，中國生產的廉價衣服、鞋子和玩具等傾銷全世界。

周恩來告訴季辛吉：「我們的經濟發展了以後，我們還是不會認為自己是個超級大國，不會加入超級大國的行列。」鄧小平在聯大發言時也信誓旦旦地保證，中國即便強大起來，也不稱霸，不做超級大國。如果美國人天真地相信周恩來和鄧小平說的話，就是自掘墳墓、重演農夫和蛇的故事。

一九七九年，鄧小平的訪美之行大獲成功。單純天真的美國人看到這個面帶微笑的矮個子戴上美式牛仔帽，以為他愛上了美國文化，以為他是美國的朋友——他跟此前訪美的臉色陰沉、言辭兇狠的蘇聯領導人大不一樣。

這讓很多美國人聯想起國共內戰期間，美國在中國的傳教士、外交官和左派媒體共同塑造的吃苦耐勞、生機勃勃的延安共產黨人的正面形象：相對於「壞的共產黨人」的蘇聯人而言，中共或許是另一種「好的共產黨人」。美國人不知道，鄧小平的微笑背後是刀鋒，他是一個比石頭還要硬的毛主義者。

鄧小平從頭至尾都將美國當做最危險的敵人、必須打倒乃至消滅的敵人。但當鄧小平需要美國的投資和技術來幫助中國發展經濟時，他願意扮豬吃老虎。

鄧小平的外交政策濃縮為一個詞語就是「韜光養晦」。他正式提出「韜光養晦」這個概念是在一九九○年代初，但在一九七九年訪美途中，他就有了這個想法的雛形。一九八九年發生六四天安門事件，嚴重打擊中共國際形象。在國際社會，鄧小平從「改革開放總設計師」淪為殺人不眨眼的屠夫（其實他一貫如此）。

緊接著，一九八九年夏秋，東歐共產黨政權像多米諾骨牌般垮臺；一九九一年，蘇聯解體。國際反共浪潮驚濤拍岸，全世界的共產黨政權似乎都來日無多。鄧小平提出應對方針——「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、善於守拙、絕不當頭」，從此「韜光養晦」成為中共外交政策的定海神針。

其實，鄧的提法並無多少原創性，仍是從毛那裡演化而來。在中國與蘇聯關係惡化時，毛引用明代謀士朱升向朱元璋進獻的九字方針「高築牆，廣積糧，緩稱王」，稍加改動成為「深挖洞，廣積糧，不稱霸。」

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美國有很多「中國通」，但就連他們的祖師爺費正清（John King Fairbank）也對中國一點都不通，他們對中共的觀察往往失之毫釐、謬以千里。甚至他們的中文水準亦十分有限——幾乎沒有人正確理解鄧小平所說的「韜光養晦」是什麼意思。

美國研究中國問題的學者和制定對華政策的關鍵人物，大都將鄧小平的「韜光養晦」理解為「和平崛起」的宣誓。所以，當習近平在國際舞台上齜牙咧嘴、展示出咄咄逼人的態勢時，他們都大吃一驚，認為習近平「背叛」了鄧小平、習近平的出現在後毛澤東時代的中國是一個異數，如果搞掉習近平，換上一個忠實執行鄧小平遺囑的人，那麼中國必定又能回到「和平崛起」的正道上。

這種思路大錯特錯了。就習近平專橫盲動的本性而言，他對毛的尊崇確實超過對鄧的尊崇，在共產獨裁者的序列中，毛遠比鄧更有魅力型權威的領袖魅力。不過，在共產極權主義和天朝帝國主義這兩個層面，毛鄧是一體的，習與毛鄧也是一體的，談不上誰背叛誰：鄧沒有背叛毛，習也沒有背叛鄧。

美國華裔學者李少民指出，鄧小平思想歸根結底無非有三點：第一，堅持黨的領導（四項基本原則中最重要的部分）；第二，不管白貓黑貓，抓到耗子就是好貓（極端的實用主義）；第三，「韜光養晦」。在這三點上，習都是忠實的執行者。

那麼，什麼是「韜光養晦」？正如毛的「不稱霸」，只是「暫不稱霸」，一旦到時機成熟，照樣要稱霸；鄧小平的「韜光養晦」，意思不是要跟你和平共處、排排坐、吃果果，而是說：現在我的實力不夠，就忍耐蟄伏，臥薪嘗膽、聞雞起舞，君子報仇、十年不晚；等到有一天我強大起來、武功煉成，一定要與你決一雌雄，不僅一較高下，更要一決生死。天下只能有一個老大。

中共做世界老大的心，比當年的蘇共還要強烈。就「天下帝國」的意義而言，俄羅斯帝國僅有三百年歷史，中華帝國卻有兩千年歷史。就馬列主義原教旨主義而言，當年中蘇交惡的原因，比國家利益衝突更重要的是，中共認為嘗試與美國緩和的蘇共走上了修正主義道路，而與美國勢不兩立的中共才是唯一正統的馬列主義。在這兩個層面，中共都要除去美國才能一統天下、「修成正果」。

曾任中共國防部長的遲浩田上將（六四屠殺的兇手之一）有一篇二○○五年即在中文網路上傳播甚廣的講話。這篇題為〈戰爭離我們不遠，它是中華世紀的產婆〉的講話，全盤托出中國軍方對鄧小平「韜光養晦」政策的理解，以及毛早已制定好的與美國「百年馬拉松式」的競爭計劃。

美國的外交官員和戰略學者們，只重視中國官方溫文爾雅的講話（近年來，中國外交官也愈來愈戰狼化了），卻忽視這些在中國民間悄然流傳的「內部講話」——中國官方讓此類「內部講話」慢慢流傳開來，是別有用心的，是讓中國民眾漸漸領悟並支持高層的「一盤大棋」。

遲浩田的戰爭叫囂及處置「失敗的美國」的方式，比當年的納粹還要狂妄和殘暴，卻並非空穴來風，完全符合中共的本性：

美國是當今世界上最成功的國家，只有我們把它的一切有用經驗都學到手，我們將來才能取代它。我們雖然現在也學著美國人的腔調說「中美互相依存榮辱與共」，但我們不要忘記，我們的文明史反覆教育我們，一山不可二虎。我們也千萬不要忘記，小平同志強調的「韜光養晦」，它的潛台詞其實說到底就是：對於美國，我們必需忍耐，必需隱藏我們的最終目的，隱藏我們的能力，等待時機。 在解決「美國問題」上我們要跳出框框。歷史上一國打敗了另一國，或是佔領了另一個國家，但都不能把被征服國家的人民殺光，因為那時大刀長矛甚至步槍機槍的殺人效率太低，所以不可能只得到一片土地而不要那片土地上的人民。但是如果按照這種框框征服美國，我們也不可能往美國大批殖民。 只有用非常手段把美國「清場」，才能把中國人民帶領過去。這是唯一的一條道路，而不是我們願意不願意的問題。用什麼非常手段才能把美國「清場」呢？飛機大炮導彈軍艦之類的常規武器不行，核武器之類的高破壞性武器也不行，我們不會傻得真要用核武器與美國同歸於盡，雖然我們高喊為了台灣問題不惜一切代價。只有非破壞性的大規模殺人武器才能把美國完好地保留下來。 現代生物科技發展突飛猛進，新的生物武器層出不窮。當然我們也沒有閑著，這些年來我們搶時間掌握了這類殺手鐧，我們已經有能力達到突然把美國「清場」的目的。小平同志還健在時，中央就高瞻遠矚地做出了正確決策：不發展航母戰鬥群，而集中力量搞滅絕敵人人口的殺手鐧。 從人道主義考慮，我們應該先向美國人民發出警告，勸他們離開美洲而把他們現在生活的土地讓給中國人民，或者至少把半個美國讓給中國殖民，因為美洲最早是中國人發現的麼。但這行得通嗎？如果這行不通，那就只有一條路可走：用果斷手段在美國「清場」，以迅雷不及掩兒之勢把美國這塊土地騰出來！ 我們的歷史經驗證明，只要我們造成了既成事實，世界上誰都不能把我們怎麼樣，何況美國這個為首的敵人被消滅了，其他敵人只好向我們低頭。 馬克思主義指出，暴力是新社會誕生的產婆。所以戰爭就是中華世紀誕生的產婆。

這份講話，白宮、國務院和五角大樓本該人手一份，美國普羅大眾也應當知曉。否則，等到中國跑到美國來「清場」，美國的滅頂之災就降臨了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航