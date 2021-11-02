被控「活埋7萬多株珊瑚」，民團憂基隆協和電廠四接案恐成下一個公投戰場

桃園觀塘中油第三天然氣接收站（三接）因衝擊藻礁生態，成為12月的公投題，蓋與不蓋還未定，現在傳出台電要將基隆協和電廠改建成天然氣第四接收站（四接），恐破壞海下7萬多株珊瑚及漁業資源，多個民間團體砲聲隆隆，呼籲台電評估其他方案，四接案可能將成為下一個「公投戰場」。

位於基隆的協和電廠是目前台灣唯一的燃油發電廠，不過4部燃油機組已經老舊，預計將在2024年完全除役。台電規劃原地改建2部燃氣機組，預計2025年商轉。而為建置天然氣儲槽、卸料與供氣設施，台電擬於基隆外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建第四天然氣接收站（四接）。

圖為協和電廠開發範圍與外木山風景區相對位置示意圖（台電提供）。

不過，協和電廠所在的外木山周遭海域是台灣「高緯度非礁型珊瑚群聚」的代表，除了擁有長達4公尺的珍貴大型珊瑚「霜華軸孔珊瑚」，還有許多新紀錄、甚至尚未命名的石珊瑚物種。外界擔心四接興建恐影響當地的珊瑚礁生態。

除了可能「活埋珊瑚」，四接方案為何挨批是「史上最爛」？

環保署昨（1）日下午舉行協和發電廠更新改建計畫第3次初審會議，立委、基隆市議員及民間團體在會議前召開記者會。

基隆市議員陳薇仲痛批，四接的填海造陸會「埋掉」7萬4000多株珊瑚，甚至傷害沿岸漁業、牽動北方三島的漁業資源，突出海岸超過1公里的大型堤防，更會造成基隆僅存最長天然海岸的侵蝕，對生態的衝擊宛如「三接翻版」，呼籲「台電退回這個『史上最爛』方案！」

另外根據《環境資訊中心》報導，由於燃氣機組2025年就要啟用，但四接填海造陸預計要2032年後才能完工，中間至少7年的空窗期，台電於期間將採用浮動式天然氣接收站（FSRU）供氣，讓外界紛紛質疑填海造陸的必要性。

基隆市議員王醒之就說，台電規劃未來四接完工後，每個月只需要2艘次的天然氣船卸收，卻要破壞7萬株珊瑚的海洋生態。他提出諸多替代方案，包含將FSRU作為長期方案、利用深澳港或台北港等。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也到場，潘忠政表示，環保署前副署長詹順貴、農委會主委陳吉仲過去曾想促成在台北港整併三接、四接，遭到中油和台電拒絕，顯示能源轉型有很多路徑可選擇，只是政府和開發單位不願意為了永續發展而積極努力。他請求環評會議不要輕易下結論，留待公投後再做決定，經濟部也不應讓國營企業主導能源轉型，應儘速檢討，莫使四接「成為下一個公投案」。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則表示，台灣未來的天然氣接收站開發計畫中，除了一、二接原有的12座儲槽，一到六接還要再增加22座儲槽，導致爭議四起，呼籲應全面盤點、優先使用已開發的空間，否則三接鬧到公投、四接又為了填海造陸爭吵，爭議會沒完沒了。

台電、經濟部如何回應？

昨日環評會議中，台電重申已評估過台北港替代方案，因地質環境、通過人口稠密區等因素皆不可行。

至於環團要求經濟部將過渡時期使用的FSRU（浮動式天然氣接收站）改為長期使用，曾文生表示最大的顧慮是颱風，颱風來臨時會中斷供氣長達7天，可能影響5%的供電，特別是用電尖峰的夏天，這是「無法承擔的風險」。

這樣的說法獲得部分環委認同，環委李錫堤就說，過度集中單一接收站所造成的供氣風險較大，「我支持在這裡興建，台電應評估再縮小填海造陸的面積。」環委王雅玢則說，台電應該把生態破壞的狀態以科學數據量化，使用FSRU或其他替代方案對供電的風險也應量化說明清楚。

台電則表示，協和電廠現址便是以填海造陸的方式興建，證明填海造陸與人造海堤結構可兼顧供電與生態，另外規劃填海面積已由最初的29.25公頃縮減至約18.6公頃，減少超過3成5，後續也會進行珊瑚復育計畫，台電落實環境保護及生態保育的決心與承諾「絕不打折」。

台電則表示，協和電廠為北部重要電源，台電規劃陸續除役屆齡之既有4部燃油機組，並更新改建2部高效率燃氣機組，有助於北部供電與地方空污改善，強調為確保穩定氣源，需要建置2座各約16至18萬公秉之液化天然氣儲槽、卸料設施、氣化與供氣設施等，於基隆港港外附近水域填海造陸、設置輸儲設施，是唯一可行的最適方案。

台電在會前堅稱協和電廠原址填海造陸為唯一可行方案，但經濟部次長曾文生於昨日環評會議表示，會要求台電回去「做功課」，將所有替代方案可行性掃描一遍，並檢視現行方案對生態、漁業資源等各方面影響，慎思有無調整空間。

昨日環評初審會議歷時3小時，最後決議於明年1月31日前請開發單位補充修正後再審，台電須評估縮小填海造陸範圍，考量大武崙漁港、深澳漁港等替代方案，以及量化改用浮動式接收站（FSRU）的供電風險。

這也代表本案與三接外推方案，在今年12月18日公投前，不會進入環評大會審查。

四接會成為下一道公投題嗎？

隨著珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選等四大公投案將於12月18日投票，外界質疑，四接會不會成為下一個公投戰場？曾文生今日出席活動受訪時回應，他不認為四接會成為下一樁公投案，台灣接下來就是用天然氣發電趕快來替代燃煤，以穩定供電，而四接與三接是不同案子，背景及討論過程都不相同，環評會上，環團、在地政治人物的比例也不一樣，討論過程也比三接平和。

曾文生指出，明年1月底前會依照程序，向環評大會遞交四接替代地點的可行性評估，做完整說明，同時，也會以高雄興建永安接收站的例子來向社會說明。

對於協和電廠改建四接，基隆市長林右昌則表示，協和電廠過去是重油的發電廠，造成污染比較大，現在要轉型為天然氣發電廠，市府當然「樂觀其成」，目前正在進行環評程序及會議，市府尊重制度也相信專業。

林右昌對台電提出5點要求，即採用最嚴謹的程序與標準進行環評審查；讓更多專家學者參與會議，充分討論；台電必須與地方民意代表及當地民眾充分說明溝通；要保障外木山漁民生計；也要確保基隆港航運安全。

林右昌指出，基隆市府支持能源轉型，降低環境衝擊，也希望能降低衝突，大家理性討論、凝聚共識，相信對整個國家建設、基隆能源轉型是好事，也希望最後能有好的結果。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範