《明日家園》：爺爺說，擁有的東西很少並不丟臉，反而是有面子的事

文：詹姆士．瑞班克斯（James Rebanks）

某天早晨，祖父將馬廄上手工雕刻的木製門閂拉起來。經過農場上一雙雙粗糙的手數十年來的使用，它已被磨得十分光滑。他將門推開約四英寸，生鏽的門鉸鏈微微發出嘎吱聲響。他從門縫向內張望。我鑽到他的胸部下面一探究竟。雖然隔著他的大衣，我還是能感覺得到他興奮得整個人在顫抖。

「怎麼回事？」

他說：「噓……不要說話。牠在生小馬。」

馬廄裡只點著一顆亮得不情不願的昏暗燈泡，接在一條由橫樑懸掛下來、纏滿蜘蛛網的灰色雙絞電線上。曾被粉刷成白色的牆壁如今已轉為棕色，那是因為牛將腿和肚子上的糞便摩擦在上面所造成。鵝卵石砌成的地面鋪上厚達六英寸、被陽光曬白了的乾草。

紅褐色的母馬在昏暗的燈光下，扭曲著、轉動著身軀，似乎十分痛苦的樣子。牠凝視著自己腫脹的腹部，好像有隻小馬的腿或者什麼凹凸不平的東西在自己那緊繃的皮膚下向上撐，彷彿吞下了一張梯子似的。接著牠躺在麥稈上。大約一分鐘後，一陣攣縮像地震那樣撼動牠整個發抖的軀體。母馬像死屍一樣伸著頭頸，同時發出呻吟。

爺爺小心翼翼地向牠的尾部踱去，並示意我待在原地。母馬一次又一次地攣縮，而我還不知道發生了什麼事，只能原地等著。然後牠稍稍動了一下，爺爺終於看見小馬的腿伸出來了，但是這腿的長度有點奇怪，骨瘦如柴而且尖銳。他順著那條腿摸下來，臉上漾起笑意。

母馬再次晃動並且費勁擠著，小馬的腿似乎轉向一側多伸出四、五英寸。祖父等著又一次的震顫，然後出手去拉小馬的腿。這次那幾條腿伸出更長的一截，鼻子也看得見了，接著血液和半透明的淡黃色胞衣中閃現一道白色。最後，母馬站立起來，腿部前後晃動，而小馬則撲騰一聲掉落在麥稈上，導致我畏縮了一下。祖父清掉小馬口中的液體，然後趁母馬還來不及踢他一腳之前就跳到門邊去。

母馬安靜休息了一小時，小馬為了找到乳頭，開始用頭頂頂牠的腹側，而母馬身體又輕輕地、不安地顫抖起來。一週之後，小馬已能在田野中奔跑，學習如何駕馭自己那一對過長的腿，同時驕傲地噴著鼻息，此時爺爺則站在大門附近觀看。爺爺四十年前便買了第一台曳引機，但四十年後仍然是寧願騎馬的人。

以前每到聖誕假期而我卻被要求外出工作時，我便繃著一張臉表示反抗。但現在我已脫胎換骨，變成很不一樣的男孩。祖父並未要求我和他一樣必須六點鐘起床，但是我自動那麼做。我傾聽他穿衣服的動靜，等到他準備出門時，我也一切就緒。他見到我已起床而且準備出門，臉上綻放純粹代表驕傲的笑意。十分鐘後，我們已現身在牛棚，正用鐵鍬剷著牛糞。

才過一個晚上，牛隻後面的淺溝已堆積了不少糞便。糞便落地會發出結實的悶響，盤成一坨而且相當乾燥，聞起來幾乎就是乾草的味道。爺爺彎著腰，將鏟子推入熱氣蒸騰的牛糞中，然後將滿滿的一鏟甩到獨輪車上。如果母牛開始灑尿，他會退後幾步，稍微等上片刻。冒著蒸氣的黃色尿液會因重力作用而流到牛棚門口排水溝的柵欄上，散發出的阿摩尼亞令我的鼻子皺縮起來。

外面是酷寒的天氣，據祖父說，這已是農場上最暖和的工作。祖父穿著套頭毛線衫和背心在牛棚裡做事。牛棚被加熱到牛隻感覺舒適的溫度，而牛糞都被堆到牠們身後。祖父又說，在北方古老的「長屋」中，人和牲畜混居在同一棟建築裡，因為從牛體散發出來的溫暖是可資利用的珍貴東西。然後，他穿上一層層的外套，像一些北極探險家一樣，穿過冰凍的田野去餵羊兒，而我則大聲叫喊，並且揮舞雙手，以防止飢餓的羊群簇擁在他腿側，頂得他站不住腳。

隆冬時節的農活很艱苦，但祖父卻引以為傲。他在院子裡堆了像山一樣高的麥稈和糞土。他每天都在它的周圍洗洗刷刷，務必保持它的整潔。陡峭的側坡和鏟回去的掉落糞土證明他很在意自己的工作成果。它溫和地蒸發熱氣，而且由於產生很多熱量，是唯一沒有被積雪埋覆的地方，甚至可以融化周圍的雪。

無論任務多麼微不足道，他都為自己的工作感到自豪，而這便是一個勤奮農民的標誌，因此他不辭辛勞地把牛糞剷除乾淨，彷彿每天都會受人評判那樣。牛棚變清爽了，牛隻躺在厚厚的乾草上，而野外的綿羊也餵飽了，這時他告訴我，我們還必須趁地表尚未化冰時，在上面灑下一些糞土，而且盡量不要讓車轍破壞地面。因此，我們利用他的小曳引機和撒肥機將一些糞土運到田間，再啟動鏈條將糞土拋出去。拋出去的糞土熱氣蒸騰，許多白嘴鴉聚攏來，在其中翻找蚯蚓。

爺爺指出，我們還需要拿點蘿蔔為懷孕的母羊加菜。因此，我們開了那輛車後配備了儲存箱的梅西．弗格森牌（Massey Ferguson）老舊曳引機出去。在野地裡，我們徒手慢慢拔起幾百棵蘿蔔，扔進箱裡。爺爺認為，將蘿蔔從冰凍的地面拔出來已非易事，於我而言更幾乎是不可能達成的任務。他大口喘著氣，並發出哮鳴聲。我埋怨「這工作爛到不能再爛」，只換得他向我投過來的銳利眼神。他說，要是碰上天氣冷又下雨，在泥濘地拔蘿蔔才真算苦差事。

我見識過這種天氣：父親穿著防水的緊身褲和夾克，一雙凍僵紅腫的手在棕褐色泥濘中掏弄著。折磨人的工作。然而，儘管麻煩這麼多，祖父和父親仍都喜歡種蘿蔔。這種農作是很好的綿羊飼料，而且它的田裡生機盎然。隆冬時節，其他田地既寒冷又光禿禿，而這一排排的蘿蔔就成了野生動物的避難處和食物櫃。結霜的葉子在冬天蒼白無力的陽光下閃著銀色。野兔、鷓鴣以及其他無數種小鳥似乎都在其間尋覓口糧和棲所。

一隻雲灰色的食雀鷹從堤岸上飛起，小鳥四散逃到蘿蔔的葉子下躲藏。一隻大的紅狗狐狸從田野的盡頭溜進樹林裡。拔蘿蔔時也會把蚯蚓帶上地面，結果都被知更鳥和蒼頭燕雀搶走，並在距離我們靴子幾英尺的地方將其吞下。回到家裡的穀倉中，我們把蘿蔔丟給母羊。隨後的盛宴聽起來好像很多人同時間在吃香脆的蘋果。

到了春季，母羊和羔羊會自己出去蘿蔔田覓食，吃掉剩餘的蘿蔔。牠們用牙齒磨破粉橘色果肉，直到蘿蔔幾乎被切成兩半，也不放過任何一口食物。最終留下的那片田滿是泥濘和好似黑糖漿的羊糞。

那天晚上水管結凍了。祖父在屋裡屋外來回地走，每次都提著裝滿滾燙熱水的桶子，小心翼翼地提過寒氣逼人的院子。我們把水倒在牛棚裡從混凝土露出來的金屬管上。經過三桶熱水的澆灌和不斷的咒罵，水管咕嚕咕嚕響起來，伴隨殘餘冰塊的滾動聲。牛兒壓下飲水槽的觸控板，盡情喝水。奶奶頭上綁著一條圍巾，就像黑白照片中列寧格勒圍城年代的人物一樣。她把舊衣服和麥稈綁在水管上，高聲喊叫祖父去劈些柴來燒，然後就去為我們準備早餐了。我在後門把靴子從冰冷的腳上脫下時，聽到了斧頭劈開風乾木頭才會發出的聲音。我洗了個熱水澡祛寒，但奶奶不以為然，她說現在的人們未免太愛洗澡。

爺爺的朋友喬治總是從隔壁山谷的報攤買來禮拜天的報紙。爺爺餵完牛羊之後便會去半英里外的喬治家裡拿報紙。他坐上一把舊的扶手椅，喬治坐到另一把，而我則坐在他們後面的小木椅上。爐火呈橘黃色，木柴燒得嗶嗶剝剝。他們坐著喝茶，一面討論世界應該如何才能更好。喬治和祖父兩人氣味相投。他們談論自己所見到的野生動植物、綿羊的價格、山谷一帶誰和誰上床了，以及誰有金錢方面的問題。我注意聽著他們談話的內容，可以判斷出世事正在變化。

這兩位老人談到的當地人，都是靠小農場的土地謀生的，而這種農場如今已逐漸式微。在他們眼裡，山谷中的每座農莊都代表著一群群兒童被撫養長大，再被送往世界各地。我們認識的每個人，其出身幾乎都可以追溯到某座農場，例如他們會說「他是巴羅達勒（Borrowdale）來的，姓韋爾（Weir）」，如此便交代了有關此人值得外界知道的訊息。甚至我還是個小男孩時，聽到他們說話，就能猜出他們那小農場的天地年年逐漸被侵蝕。

他們故事中的所有人都以傳統的方式謀生，例如賣羊、賣牛、築牆、築籬、剪羊毛、修馬路，或是到採石場和酒吧工作。他們忽視山谷中的外地人，可能因為無法將這些新來的、不同的人編入他們的故事裡。每次我和祖父參觀他們的農場並購買綿羊、牛或母雞時，都能見識到許多（大部分）誠實、正派、聰明和善良的農民。這些人過著與世隔絕的生活，通常以工作為重，過著極其隱遁的日子。很少聽見他們說話，因為他們並不期待別人會聽。

他們的身分認同是由商店裡無法買到的東西所建構的。他們穿舊衣服，只偶爾逛街買些必需品。他們非常鄙視「店裡買回來」的東西。他們喜歡用現金，不喜歡用信用卡，並會修補一切損壞的東西，而且不扔掉舊東西，只是堆積起來，待來日再派上用場。

他們的嗜好和興趣不需花費一分錢，比方說，把自己捉老鼠或捕狐狸的必要任務變成一項運動。他們的友誼建立在工作上，建立在他們飼養之牛羊品種的基礎上。他們很少休假或是購買新車。而且，這還不是他們工作的全貌，因為他們還要花很多時間在與農場相關的活動上。不過這些活動是公共的，而且比較輕鬆，或者是單純享受大自然的事物。爺爺稱這種生活方式為「安靜度日」。

爺爺說，擁有的東西很少並不丟臉，反而是有面子的事。最好守住自己的自由，即使從現代標準來衡量這代表貧窮也無所謂。他瞧不起動不動就到店裡買東西的做法。他認為不被消費欲望牽著鼻子走的人已明白其他人都看不到的自由真諦：如果你不需要店裡買來的東西，那麼你就不必受賺錢來支付開銷的束縛。如果你一直想出國度假或是享用精美餐食，那麼單靠一座小小的荒丘農場是辦不到的。你必須量入為出過活。

過一會兒，祖父從椅子上站起身，拿了報紙，和我一起走出門，停下腳步望向山谷底部我家的地。我家的羊在那裡吃草，而小河也在那裡的洪氾區交會。

書籍介紹

本文摘錄自《明日家園：自然生態與進步價值的衝突與共存，一個農民作家對世代及家族之愛的沉思錄》，潮浪文化出版

作者：詹姆士．瑞班克斯（James Rebanks）

譯者：翁尚均

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融合田園地景之美及家族情感的悠遠頌歌

推動自然生態保護及永續議題之重磅巨作

細緻呈現鄉村家園及環境風光逐漸斑駁、褪色的過程，

卻在其中透露出屹立的希望及熱切的愛。

「我們的後代會如何評斷我們？他們會不會認定我們這一代常把一切事情都推向極端，世界在我們的手中開始崩解，而且勇氣太弱、智慧不足，只能逃避責任？還是會沐浴在我們種下橡樹的涼爽綠光中，並為我們感到驕傲，斷定我們是將事物從深淵中挽救回來的一代人，是敢於面對自身缺陷的一代人，是足以忽略彼此差異而願共同努力的一代人，是明智到足以看到生活不僅只於進店購物的一代人，更是能夠超越自我、建立了一個更美好，更公正之世界的一代人？」——詹姆士．瑞班克斯

詹姆士．瑞班克斯的家位於英國湖區，三代務農，農場擁有悠久歷史，儼然成為地區古老光景不可或缺的一部分，包括一塊塊草地、悠閒吃草的牛羊、引來許多蝴蝶和昆蟲聚集的灌木圍籬等。詹姆士承襲了祖父傳統的畜牧方式，但當他脫離年少歲月，真正繼承農場時，這樣的景象卻已經歷了巨大變遷——年輕男女離開土地奔向城市，石造的穀倉也已坍塌，天空中只剩零星的飛鳥，經濟型態的轉移已成為農民日常的艱難處境……

本書以家族三代的經歷和見聞，闡述世界各地鄉村景緻如何慢慢被推向崩解的歷程，然而，本書不全然是舊式農村生活與生態的輓歌，瑞班克斯對這種生活型態的熱愛及對環境的奉獻，讓人看見無畏的希望。他跟隨過去人們的智慧領導，竭盡所能復甦他擁有的家園土地，更渴望將這樣的美好流傳。

瑞班克斯在書中，以優美文筆描繪出一幅寧靜致遠的田園抒情畫，將童年時的田野風光及兒時回憶、鄉野農務學得的知識見聞訴諸筆下：他自幼跟著爺爺及父親整理農場，照顧牛羊，父親只喝自己親手從家中母牛擠出的奶水，食物也全是來自親手栽種的馬鈴薯和漿果。他從爺爺手裡認識各類植物及昆蟲的名字，更從土壤及大自然裡得到許多寶貴知識。

他們一家三代與自然環境及氣候搏鬥，卻敵不過經濟及生活型態的改變。爺爺最後一次將他抱著舉過肩去看鳥巢裡的幼鳥時，他感到爺爺的手在顫抖，一個時代也在無聲中悄然遠逝。在目睹時代悄然改變的路上，他說：「我的生活就是那趟路程的一面鏡子。那是進入荒野的路程，和潮流背道而馳的路程，我們踏著與現代相反的步伐，在最後一幅傳統的農業地景中前行。」隨後面臨父親的離世，他明白經營農場已是他必須一肩挑起的使命。

瑞班克斯在書中追憶三代人的生活，情真意切，讓人動容，更透過湖區見證的時代變遷反覆省思。祖父對於傳統價值的堅持，父親陷入經濟型態轉變的掙扎，傳承到他手中已是難以抗衡的時代巨流。一路走來，瑞班克斯堅信自然生態務必找出與未來共存之路。字裡行間有對於田野地景的憂慮，更有對遠景的期許。因為他明白，自己追尋的並非烏托邦的想像，更是單純且屬於全人類的棲息之地和遺產。

本書特色

針對自然生態、環保議題、農業社會變遷及家族情感的跨領域書寫，面向豐富。

文筆優美，情感真摯，是兼具情理的散文佳作。

作者在英國號稱「最有名的農夫」，更被美國媒體稱為「英國農村的搖滾明星」。他積極運用網路社交平台經營農場事務，目前在推特擁有逾15萬粉絲。

Photo Credit: 潮浪文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬