太空中最好吃的墨西哥玉米餅誕生，太空花園種「哈奇辣椒」替太空人加菜

美國國家航空暨太空總署（NASA）近年不斷進行在太空站上種植作物的研究，繼今年種出萵苣、大白菜和羽衣甘藍後，日前第一批辣椒已經成功採收。

太空人麥克阿瑟（Megan McArthur）10月30日在推特上發文，分享自己的「週五盛宴」，他們用剛種出的辣椒、墨西哥烤牛肉（Fajita beef）和重新恢復水分的番茄，製作「太空中有史以來最好吃的墨西哥玉米餅」。

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

不過，搭配美味玉米餅的則是嚴謹的科學研究。這些太空人必須試吃紅色和綠色的辣椒，並對口味做出回饋，以協助未來的科學研究工作。根據《SPACE.com》的報導，NASA日前指出，有一些辣椒的花能夠用於讓新的植株發芽，因此有少量辣椒是能自己繼續生長的。太空站人員也替辣椒人工授粉，這個月或許可以再收穫一次。

在微重力的環境條件下，關於蔬果生長的研究還非常有限，NASA的研究員發現到水果的生長情況比在地面上所觀察到的還要不好，而目前還沒有辦法完全知道原因。

新墨西哥的「哈奇」辣椒為太空人帶來享受

根據《CNET》的報導，這種辣椒源自於新墨西哥以辣椒聞名的小鎮「哈奇」，並由新墨西哥州立大學農業實驗站做改良。在地球上，新墨西哥居民通常會火烤綠色的哈奇辣椒後剝皮食用，紅色的則是會乾燥使用。但對太空站的人員來說，火烤或乾燥的辣椒都是奢侈的食物，任何的新鮮食物都是一種享受。

負責研究太空辣椒的科學家Jacob Torres本身就是新墨西哥人，《CNN》的報導指出，容易授粉、且能在二氧化碳濃度高的環境中生長的植物，才適合在太空種植。Torres認為，新墨西哥出產的辣椒本來就生長在高海拔的環境，而且生長期短，又富含豐富的維生素，「想像一下，在吃了幾個月的厚紙板後，可以吃一口新鮮的辣椒。」

行李箱大小的太空花園，種出萵苣、大白菜和花

NASA指出，在人類探索太空的時候，基於美學和一些實際上的原因，會想把植物帶上太空。過去的太空人就曾經表示，太空站上新鮮的花朵和花園除了能創造美麗的氛圍，更會有種「把一塊地球帶上旅程」的感覺，這不僅有益於心理健康，更能讓太空人補充維生素C。

在太空站上，太空人會定期收到各種冷凍乾燥過或包裝好的食物，不過，當他們在太空中停留數月，且沒有補給任務能夠運輸食物時，食物中的維生素就會隨著時間而分解，進而造成太空人的健康問題。因此，NASA才會不斷尋找讓太空人補充營養的方式，並挑戰在沒有陽光或引力的封閉環境裡種植作物。

這座在太空站上的花園被稱為「Veggie」，大概只有一個隨身行李的大小，通常可以容納6株作物。在沒有重力的情況下，植物會依循其他的環境因素來生長，例如光線，而Veggie上方的LED燈就擔當了這個角色。

Veggie已經成功種植了數種植物，包含3種萵苣、大白菜、水菜、羽衣甘藍和百日菊，太空人凱利（Scott Kelly）在2016年還曾開心地把百日菊做成花束，並在推文中寫道：「沒錯，在太空中還有其他的生命！」

Photo Credit:NASA官網

這些種出來的植物有部分會被太空人採收並吃掉，剩下的則會送回地球進行分析，因為擔心在太空中生長的植物會有有害的微生物，但目前為止還沒有發現任何有害的污染。NASA指出，太空人所食用的食物是「安全且愉快」的。

甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的團隊未來還規劃在太空中種植更多農產品，包含番茄、莓果、一些豆類和其他能抗氧化的食物。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範