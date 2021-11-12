2021/11/12,
健康

一場持續半年的大感冒？——神秘惡疾「慢性疲勞症候群」

一場持續半年的大感冒？——神秘惡疾「慢性疲勞症候群」
「慢性疲勞症候群」的病人就像是時刻只剩下極少電量的手提電話，甚麼事都做不了。

我們想讓你知道的是

究竟「慢性疲勞症候群」的成因是甚麼？這在科學界還是眾說紛紜，未有定論。

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台

如果有一天，你一早醒來，發現自己渾身乏力，好像完全沒睡過。你吞一吞口水，還發現自己有一點喉嚨痛。你勉強坐直身子，便感到頭重腳輕。我們大都會認為自己患上了感冒，應該休息幾天、多喝水便會沒事。怎料，這癥狀竟然持續了半年之久，有時連把腿往地上挪也無能為力，只能一整天賴在床上，甚麼也做不了。家人覺得你患上了抑鬱，不斷叫你去見心理醫生。上司覺得你躲懶，幾星期後便把你辭退。朋友覺得你疏遠了他們，漸漸把你排除於社交圈子外。

你覺得很沮喪，在社會中過著隱形的生活。你急於想知道自己患了甚麼怪病。你在網上查找資料，終於發現這或許是「慢性疲勞症候群」（Chronic Fatigue Syndrome，簡稱CFS/ME）。最新一集的《零距離科學》，正要帶領大家認識這神秘疾病。

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每一對鞋子表示一個被社會遺忘的「慢性疲勞症候群」患者，我們甚麼時候才可以為他們帶來希望？

謎一般的成因

究竟「慢性疲勞症候群」的成因是甚麼？這在科學界還是眾說紛紜，未有定論。有研究顯示，其中一些病人是在感染了人類疱疹病毒第四型（Epstein-Barr Virus）並出現傳染性單核白血球增多症（Glandular fever）後，久久不能重拾生活的能量，從此患上了這謎一般的疾病。

其中一種解釋是，病毒感染過度激活了人體的免疫系統，讓它不能在感染消除後平靜下來。有科學家發現，病人血液中針對自身β2受體的自身抗體（Autoantibodies）水平比健康人士顯著提高。β2受體負責調控血管的舒張，過多的抗體讓β2受體不能發揮正常功能，大大減少身體各部分的氧氣供應。

要知道，我們每個細胞都由一些名為ATP的電池驅動，而為這些電池充電就需要氧氣和糖。當氧氣供應不足，電池能量耗盡後便不能再充電。「慢性疲勞症候群」的病人就像是時刻只剩下極少電量的手提電話，甚麼事都做不了。

斷症的難度

以上只是「慢性疲勞症候群」的其中一個可能成因。成因的不確定性讓醫生斷症的難度大增。以往醫生只能以病癥作為診斷的依歸，例如是進行手握力測試（Hand grip test）。「慢性疲勞症候群」的病人除了手握力較健康人士低，更嚴重的是，當他們在一小時後重覆同一個測試，手握力竟然比第一次顯著下降。相反地，健康人士的手握力在兩次測試中皆保持相若水平。

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「慢性疲勞症候群」的病人（紅/粉紅線）除了手握力較健康人士（黑/灰線）低，更嚴重的是，當他們在一小時後重覆同一個測試（紅線），手握力竟然比第一次（粉紅線）顯著下降。

以病癥作診斷並不是一個好的進路，因為不同的疾病都可導致相似的病癥。科學家希望找到一些「慢性疲勞症候群」獨有的分子標記，用以確診這疾病。其中一個方向是量度β2受體的自身抗體的水平，但這有待科學家作進一步的研究。

此外，科學家最近還找到了另一個標記，就是線粒體的碎片化程度（Mitochondrial fragmentation）。線粒體是細胞中為電池充電的負責人。健康人士的線粒體呈連綿的網狀，「慢性疲勞症候群」病人的線粒體則變成了碎片。更令人驚訝的是，當科學家把病人的血清跟健康的細胞一起培養，健康細胞在一兩天後也出現了線粒體碎片化的特徵！

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健康人士的線粒體呈連綿的網狀（左圖綠色部分），「慢性疲勞症候群」病人的線粒體則變成了碎片（右圖綠色部分）。

藥石無靈的苦惱

這個發現或許為治療此病帶來了一點希望。血清裏應該有一些因子造成線粒體的碎片化，倘若科學家能找出該因子，並研發出藥物來抑制它，或許能幫助病人保存細胞的能量工廠，讓線粒體不至被摧毀。不過，這策略還是處於設想的階段，現時尚無任何藥物能對抗這病。

也有科學家嘗試走捷徑，研究有沒有一些針對其他疾病的處方藥物能同時控制「慢性疲勞症候群」。可惜，經過臨床測試後，他們發現其中一種候選藥物Rituximab並沒有預期的成效⋯⋯

這讓世上眾多正在長期抗戰的病人非常失望。大家不要以為這是一個罕見疾病，科學家估計全球共有1700萬至2400萬人罹患此症。可是，正如病人在社會中成了隱形人，這病在科學界也不為人所關注，在美國投放的研究經費不及更少人患上的愛滋病的百分之一。盼望這絕望的情況能盡快獲得改善，讓病者和家屬能看見治癒的曙光。

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在美國，投放於研究「慢性疲勞症候群」的經費不及更少人患上的愛滋病的百分之一。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於11月12日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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