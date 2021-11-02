2021/11/02,
財經

台灣零售業大洗牌：全聯併購大潤發，統一、遠雄競標家樂福

台灣零售業大洗牌：全聯併購大潤發，統一、遠雄競標家樂福
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

隨著全聯併購大任發成定局，未來台灣零售量販即將大洗牌，外界多揣測由統一拿下家樂福股權，但今（2）日遠東集團董事長徐旭東對外證實，遠東已進入家樂福競購程序的第2輪，家樂福經營權將有更多變數。

台灣零售業將在疫情後大洗牌，隨全聯併購大潤發成定局後，家樂福成外界關切之目標。根據統計台灣目前由美式賣場好市多以42.8%，穩居量販業市占第1，法商家樂福達32.3%位居第2、大潤發的11.7%則排第3。外界本來推測由統一拿下家樂福股權，量販市占將大洗牌，未料，今（2）日遠東集團董事長徐旭東對外證實，遠東已進入家樂福競購程序的第2輪，使家樂福經營權有更多變數。

統一、遠東表態競標家樂福 徐旭東：高價者得

台灣家樂福（Carrefour Taiwan）是著名量販通路，外界多指其為獲利模範生，但隨法國總部考量集團運作，考慮退出台灣、出售全股權。而消息一出，包括統一集團、遠東集團已相繼出面表態爭取競標的意向。

台灣家樂福業績亮眼去（2020）年營收新台幣700億元、稅後盈餘19.4億元，創下新高，在成功併購台灣頂好和JASONS超市已經躍升為台灣第2大超市業者。

其實，家樂福的母集團是一家法國的大型公司，目前為歐洲第1、世界第2大零售商，近年已經擴張到30多個國家，超過1萬2300家門市，員工人數僅次於美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart），是2019年世界五百強中的第81大企業。

日前台灣家樂福將售出令外界震驚。國內零售、食品集團統一率先對外表示，「這是家務事，如果家樂福要賣，會是統一的」。

《經濟日報》對此解讀，市場解讀買家確定是統一。報導進一步稱，34年前統一創辦人高清愿親自到法國家樂福創辦家族達成共識，家樂福更是法國有史以來第一個投資台灣的公司，對台灣產業意義重大。

不過，遠東集團董事長徐旭東今日卻對外證實，遠東集團已進入家樂福競購程序的第2輪，對於統一日前喊出若法方退出、統一會買回股權，徐旭東則回應，法國人出來要銷售，並沒有說這是家務事，看誰肯出的價錢高

徐旭東說：「確實在參加家樂福的競標，但是這個過程非常挑戰，因為還有其他的競標者，我們也在盡量努力」。

全聯併大潤發定案，家樂福即將揭曉，台灣零售市場將洗牌

根據未來流通研究所的資料，台灣量販業前3大品牌就囊括86.8%市佔率，分別為美式賣場好市多（42.8%）、法商家樂福（32.3%）、第3為大潤發（11.7%）。其中，懸置半年的大潤發案，終於在10月22日確定由全聯收購。全聯董事長林敏雄坦言，家樂福和大潤發都要出售兩家都找過他。

全聯不願透露交易金額，但從潤泰新、潤泰全公告的處分利益，推算交易金額約新台幣115億，除了大潤發門市經營權、自有品牌，還包括自有土地及建物。

其實，自去（2020）年市場早已傳出，大潤發母公司歐尚（Auchan）由於經營因素要兜售65%台灣大潤發股權，當時點名的買家包含：遠東、全家、特力屋、全聯。

《天下雜誌》專欄作家王一芝表示，由於量販業受到電子商務影響巨大，再加上疫情把實體零售業打的落花流水，徹底瓦解量販店過去被消費者追捧的「商品多又便宜」優勢。

他說，最早感受到電商衝擊威力的是量販店的非生鮮品項，這些恰巧又是量販店毛利最高的品項，這兩年疫情一來，就連生鮮也在電商買。

另一方面，美式賣場好市多（Costco）席捲了整個量販業，大舉展店影響台灣零售業者壓力大。王一芝指出，好市多業績驚人在台中開了有機會排進全球前十大店王的北屯二店，也因此造就好市多高達16.4％的爆發成長

《經濟日報》報導指出，統一併購家樂福若成真，版圖更加完整，有超商、超市、量販和百貨體系，全聯則擁有超市、量販，未來零售市場將呈現大者恆大趨勢，統一和全聯也將在量販和超市等業務中正面對決。

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核稿編輯：翁世航


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