疫情下的海外遊子返鄉路：搭機、抵台和在隔離旅館的14+1天

文：I Cheng Huang

2020年自紐約返台探親前夕， COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 疫情突如其來在亞洲爆發，台灣實施邊境管制措施。身為心繫家鄉的好青年，自然不願在這關鍵時間點成為潛在的醫療負擔，當機立斷取消了返台機票。然後，這一取消，就取消了一年半，身為海外遊子的我和先生，兩年沒回家。

數月前，收到公司通知，紐約外派合約結束。有鑑於下一站泰國曼谷疫情仍然嚴重，公司建議我們離開紐約後，回家Work from Home直到泰國疫情明朗再前往。

咦，回老家？這真是意外之喜，總算可以光明正大回台灣！（這次就算不想回家，也沒有居留證可以留在美國了。）

行前準備

目前「回家住」並不是個選項，所有旅客都必須入住合格的防疫旅館或政府統一管理的集中檢疫所。如果沒有事先訂好隔離住宿地，那可是連飛機都上不了的！

根據社團台灣海外Covid-19自救會討論，防疫旅館已經沒有疫情爆發之初難訂，但還是建議有歸國計畫的人提前至少一個月詢問空房，避免心儀旅館客滿。

在經過14+1天隔離後，誠摯建議接下來要進行隔離的遊子們訂旅館時考慮以下幾點：

房間採光：有對外窗最好，半個月不能出門，如果看不到陽光和外面的世界，可能得憂鬱症。

供餐：考慮一下自己的食量。當初為了不煩惱三餐吃什麼，直接下訂包餐的住宿方案，結果旅館供餐分量過大（男客吃飽，女客就太撐），我許多餐根本吃不下，即使告知旅館不取餐，仍擔心旅館會直接銷毀，十分可惜。後來想想，也許選擇不包餐的住宿方案更適合我，也不浪費食物。

離家距離：如果家人是想到防疫旅館樓下跟你揮手的類型，那選間離家近的旅館吧！我選了間離家不遠不近，搭車單趟要四十分鐘的旅館。結果退休在家，閒著沒事的我爸堅持每兩天要來旅館樓下載歌載舞，彩衣娛女兒一番，我勸他沒事少出門，他堅持有事，大熱天帶著兩根香蕉也要來看我。早知如此，我應該選更近一點的旅館（或更遠一點，讓他根本不能來？）。

Photo Credit: 中央社

PCR核酸檢測：戳鼻孔，戳好戳滿

根據台灣疾管局規定，所有入境旅客在登機前，必須出示採檢效期三日內的PCR核酸檢測陰性報告，以我們搭9月10日的班機為例，報告日期必須落在9月7日到9月9日之間。當然這其中也可能會有一些例外狀況，詳細資訊還是要以疾管局公布資訊為主，也可以打萬用專線1922詢問。

為了確保能準時拿到合格的報告，我和先生查了許多24hr內出報告的紐約醫療院所，從9月7日開始一天去一家，總共戳了三次鼻孔。戳到我懷疑人生，自嘲做不了〈通靈少女〉至少能當〈通鼻少女〉。

入境檢疫申報系統：登機前48小時內要填

所有資料都準備妥當後，登機前48小時內要記得填入境檢疫系統申報，大約是提供旅客健康聲明、基本資料、旅遊史和接下來入境後的居住資料、聯絡人資訊等等。填完申報後，記得留存申報成功的截圖，如果沒有截圖證明，登機時會被地勤攔下，要求重填，耗時耗力。

搭機當天

提早到機場，所有資料紙本電子各備一份。疫情期間旅客較少，相對的，機場工作人員也較少。

因為想悠哉地完成報到手續，我還是提早兩個小時到機場。然後為了避免一直讓我的手機在不同工作人員之間流轉，除了把資料電子檔存在手機裡之外，我也另外準備了紙本。

需要的資料有：

PCR核酸檢測陰性報告

防疫旅館訂房確認書

入境檢疫申報系統成功證明

也幸好準備了紙本資料，我才沒有在聯合航空櫃台Check-In時卡關。

聯合航空的報到櫃台立了又高又厚的透明壓克力牆，上頭只有小小的通話孔和遞護照的洞，我注意到在我前頭排隊的幾個客人，全都出示手機畫面，地勤人員看不清楚，一直要求旅客將手機貼在透明牆上，臉也靠的極近，十分辛苦。到我時，幾張A4紙「啪」的攤在透明板上，又大又清楚，10秒鐘搞定通關。

搭機注意事項：除了口罩，上飛機就是消毒消毒再消毒

我搭乘9月10日紐約至舊金山轉機回台的聯合航空班機，要求全程配戴口罩。

第一段航線因為是國內線，旅客人數相對較多，商務艙跟經濟艙大約都是六成滿。沒有採用傳說中的梅花座，座位安排是把旅客集中在客艙前側，中後側有許多空排，但前側坐的滿密集，加上許多西方客人不愛戴口罩，航程中不斷聽到空服員提醒客人戴口罩的廣播，讓我有點心驚膽跳。

第二段航線的座位安排亦同，不過因為是飛台灣的國際線，客艙大約只有三成滿，旅客也大多是台灣或其他亞洲人，不要說拿下口罩，穿兔寶寶套裝、輕便雨衣、戴護目鏡全副武裝的旅客我都見到好幾個，反差十分大。

上飛機後，空服員首先提供酒精棉片讓旅客自行消毒座位，棉片很小，跟打針時使用的醫療棉片差不多大，擦不了多少地方。雖然空服員說不夠可以再跟他們要，但我覺得麻煩，乾脆改用自己帶的大包消毒紙巾，豪邁地抽四五張，裡裡外外擦個乾淨。

兩段航線都有正常提供餐食，中間也有提供洋芋片、餅乾糖果等零食，如果需要飲料，會以罐裝或瓶裝為主，基本上就是確保密封的食物和飲品。我深知自己是個肚子餓容易心情不好的人，所以都有正常進食，進食完畢後就換口罩，保持清潔和乾爽，兩段航程下來總共換了四次口罩。

疫情期間空服員特別注重化妝室清潔，根據我偷偷觀察，一有旅客使用完化妝室，空服員就會進去消毒打掃。每次走進化妝室，都有股濃濃的酒精味，非常乾淨。

出關不用急，行李要等很久

抵達台灣並換上台灣電信公司的SIM card後幾分鐘，就收到了衛福部發送的檢疫申報連結，裡頭存有接下通關所需要的入境居家檢疫申報憑證，憑證一共有三頁，建議可以先截圖存在手機裡，避免不小心關掉網頁，又要重新登入。

下機後，有許多全副武裝，只看的到眼睛的工作人員揹著大聲公和舉著牌子在登機口（下機口？）進行引導，所有旅客會先收到一張綠色的非洲豬瘟小卡，沒拿這張小卡的話，得多進行一個肉類檢疫。

沒有檢疫申報憑證的旅客依著不同性質被引導排隊，分別去辦台灣電話卡，或者由專人協助填寫系統。至於已經收到憑證的旅客，例如我，就可以跳過排隊的階段，直接去檢疫人員處進行通關。

入境處會檢查PCR陰性證明、核對護照、檢疫憑證、繳回豬瘟小卡，並且告知接下來隔離的注意事項。

聽工作人員閒聊，跟我差不多時間入境的旅客總共有一百多人，但我從下飛機到領行李的轉盤處，也不過花了十分鐘，堪稱神速。到領行李處後，一件行李都還沒出來，地勤人員解釋，這是因為所有行李都要消毒後才能放行，我又額外等了二十分鐘才領到濕漉漉的行李箱。

機場採檢：是吐口水，不用怕

順著引導路線推行李箱一路來到入境大廳，會領到隔離第十天時自己進行居家快篩的採檢盒，以及機場採檢用的夾鏈袋、採檢瓶。

機場採檢是深喉口水檢驗，不是戳鼻子，有專門的採檢區，全程自己來，不用擔心。旅客需要在採檢瓶內吐至少5cc的口水，我不確定如果採檢前喝水會不會造成檢體汙染，但我採檢前沒喝水，嘴巴超級乾，5cc口水花了幾乎5分鐘才吐完。

Photo Credit: 中央社

防疫計程車：帶自己的筆，不要用名牌包

接下來就是通關最後一步－搭防疫計程車。

工作人員要求旅客先填寫紙本的個人和住宿資訊，這部分的資料在先前的各種檢疫系統和登機資料中都有填過，我看著那塊夾著表格的板子在眾人手中傳來傳去，內心其實頗有衛生疑慮。幸好我有帶自己的筆，輪到我時，我速速用自己筆填好並用消毒紙巾消毒，減少接觸風險。

上車前，司機會幫旅客做全身消毒，是真正意義上的全身。他們讓旅客眼睛閉上，拿著大酒精瓶從頭開始噴灑，旅客還要旋轉，伸出手，抬腳讓他們消毒腳底。行李消毒也做得相當徹底，原本就濕漉漉的行李這時候就更濕了。結束時，我有種淋了場酒精大雨的感覺。

建議回台灣的旅客穿著輕便的衣服，也盡量不要使用皮製、名牌包等高價不耐酒精的隨身物品，工作人員和病毒是不會因為你包包上的價格標籤而手下留情的。

上計程車後，我馬上聯絡了防疫旅館，跟他們說大致的抵達時間，請他們做好準備。我覺得這一步驟相當重要，千萬不要完全沒通知，大搖大擺的自己走進防疫旅館大廳，如果見到一群什麼防護都沒做的旅館工作人員，絕對是他們很慌，你很怕！

後記

寫這篇文章的是在我結束隔離的倒數第二天，再沒兩天就要出關了。慶幸自己有為這趟旅程事先做好各種規劃，搭機過程、抵台後和在隔離旅館的14+1天，除去自己無法控制的因素外，我都過得順利又愉快。

飛機抵達台灣那天剛好璨樹颱風登陸，體驗了一把空中大怒神（這我不想再嘗試了，謝謝）；隔離第二天遇到地震，身處高樓層的我晃得厲害，但因為怕被罰錢，不敢逃出房間，只能隔著魚眼對門外探頭探腦；第六天旅館送了清腸胃早餐店大冰奶，痛並快樂地清淡飲食幾天；第十二天遇到台電機組故障，旅館大停電數小時，房間熱的跟蒸籠一樣，偷聽到隔壁房客哀號似地打電話，熟悉的1922背景音樂〈夢中的婚禮〉其實也在我房間響了許久。

因為這些，我寫了好幾篇網誌，每天不停發臉書和IG限時動態騷擾親朋好友。剩兩天，不知道還會遇到些什麼，不過好久沒回家，不管是什麼都會很有趣的吧！

本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航