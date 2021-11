心好累？10句英文勵志金句助你度過人生低潮

生活遇上困境

When life gives you lemons, make lemonade. 當人生給你又酸又苦的檸檬時,把它做成檸檬汁吧!

Lemon是檸檬,大家都知道檸檬嚐起來很酸,英文裡我們用檸檬的酸來比喻人生的各種不順遂,lemonade是檸檬汁,通常帶有酸酸甜甜的口感,因此這句話是說當人生遭遇到許多挑戰時,那就把檸檬榨成酸甜好喝的檸檬汁吧!不要把自己陷於負面的情緒,轉個念就是一片海闊天空!

However long the night, the dawn will break. 不管夜晚有多長,總會有破曉到時候。

這裡的however跟no matter how是一樣的意思,都有不管如何的意思。Dawn的中文是凌晨, break中文是「打碎,打破」,也可以用來表示「破曉」的意思。這句話用來表示不管現在遇到什麼困難,終將度過難關,迎來終點的那道光。如果自己目前在生活上遇到難關,別擔心! 只要相信自己、持之以恆就能完成最後的目標。

There is light at the end of the tunnel. 隧道的最後面就是希望。

Light在這裡當名詞是「燈光,亮光」,the end of有「在……的最後」,tunnel的中文是「隧道」。大部分的隧道通常都很長,且進入隧道以後,便一片漆黑或光線微弱,看不清楚前方,因此在英文裡我們會用隧道來比喻人生低潮迷茫,看不到希望的意思。所以當身邊有家人、朋友因為一些事覺得人生無望、失去鬥志時,我們就可以對他們說「There is light at the end of the tunnel.」鼓勵對方要堅持下去,不要放棄希望。

There is a crack in everything. That’s how the light gets in. 萬事萬物皆有裂痕,那是光照進來的契機。

這句話出自音樂詩人Leonard Cohen。Crack有「裂痕」的意思,通常都是指東西受損而出現裂縫,但這句話其實是要告訴大家人生本來就不是完美的,也不能只單看眼前的事物就對自己妄下評論,裂縫可以理解為人生的挑戰與困難,目前遇到的困境可能是未來幫助你成長的關鍵,因此light在這裡也暗指「機會,希望」,不要讓一時的挫敗擊垮你,讓陽光進入,找到生命的新出口!

工作失意

Suffering is one of life’s great teachers. 苦難是人生最好的老師

Suffer當動詞有「受難,受折磨」的意思,suffering在這裡當名詞,可以統一理解為「磨難」。工作上有時會遇到讓人氣餒的事,如同事不負責、工作量過多,或者專案因故延遲遭主管責備等,種種的不如意可能會讓你覺得心累,甚至陷入極端負面的情緒裡,這時候你可以換個角度思考,將這些磨難視為幫助你進步的助力,還有從中可以學習到的職場經驗,在未來工作上這些過往經驗都將成為你不可或缺的職場即戰力!

Things have a way of working out when you least expect it. 事情總在你意想不到的時候獲得解決。

Have a way of是「有辦法(做到某件事)」的意思,work out這個動詞片語在這裡有「獲得解決」的意思,least中文是「至少,最少的」,least expect指的是完全沒有期待。這句話其實是要告訴大家,當你遇到難題時,雖然第一時間是要想辦法解決它,但是如果發現當下無法即時解決,也無需一直鑽牛角尖,執著於馬上解決,因為有時候再回頭檢視時,也許問題就迎刃而解了。

Difficult roads lead to beautiful destinations. 困難的道路會通往美好的終點。

Difficult有「困難的」意思,A leads to B指的是A的發生造成B的結果,destination則是「目的地;終點」的意思。每個人在工作上都有需要完成的任務,過程中難免會遇到較費時費力的挑戰,或者與上司意見不同造成一些溝通誤會等,種種的難關可能會讓你覺得心力交瘁,這時候就可以用這句話來鼓勵自己或身邊的朋友,雖然過程艱辛,但終將嚐到甜美的果實。

失戀

When love is not madness, it’s not love. 當愛不再瘋狂,那就不是愛了。

中文裡如果要描述一段愛情的刻骨銘心,我們有一個說法是愛到失心瘋,顧名思義就是一個人為了愛,什麼瘋狂的事都做得出來,每個人失戀時,想必都是非常難過,這時你就可以用這句話來鼓勵他人,雖然現在失戀了,但至少你曾轟轟烈烈地愛過一回,這就足夠了!

I believe time can cure everything. 我相信時間會療癒一切。

動詞cure有「治癒,治療」的意思,許多人剛分手或失戀時,經常陷於患得患失,或是以淚洗面的日子,反覆思考到底哪一個環節出了錯誤,其實這時候並不需要想這麼多,用時間慢慢去療傷,時間久了,想起那個人的頻率隨之降低,心情也比較不易受這麼大的影響了,相信時間會治療一切的!

Do not take the memory of the past to torture yourself now. 不要拿過去的記憶來折磨現在的自己。

Memory的中文是「記憶」,torture是動詞,有「折磨」的意思。這句話想要表達的是失戀後不應該一直陷在過去的回憶裡,這樣只會讓自己更不好受,且一直陷於舊戀情的束縛,就不會有機會認識新朋友,更無法展開一段新的戀情,讓自己重新快樂起來。失戀縱然是個傷心的經驗,但也是個給自己重新找到那個對的人的轉機喔!

以上這十句鼓勵英文金句收藏起來,無論是自己或朋友在人生、工作或是愛情上遇到困難都可以使用,在低潮的時候幫自己一把,也幫別人一把,撥開頭上的烏雲,迎接充滿希望與正能量的人生吧!

