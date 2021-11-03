日本政治進入「岸田時代」，如何承接安倍的「正常國家」修憲夢？

日本國會選舉結果出爐，自民黨雖然席次減少，但仍握有「絕對安定多數」的優勢，自民黨與公明黨的執政聯盟持續穩定運作，除了日本維新會的席次三級跳成了第三大黨之外，國會政治板塊幾乎沒有太大變化。

受到矚目的是，才在九月拿下自民黨總裁及第100任首相的岸田文雄，將會順利連任成為日本第101任首相，新的國會即將運作，未來四年如果沒有意外，日本政治進入「岸田時代」，相較於前任菅義偉，外界評估岸田文雄將會繼安倍晉三後，日本最具權勢與國際觀的首相。

進入岸田時代的日本政治，如何承接安倍的修憲夢

這場日本國會選舉被定位為「民主自由與共產主義的選擇」，選舉期間各政黨卯足全力進行國家安全與中國威脅的議題攻防，這呼應了當前的國際情勢，也和岸田文雄的從政經歷有關。

岸田曾擔任過防衛大臣及外務大臣，將自己的優勢融入選舉策略之中，淡化了、轉移了日本社會先前對自民黨防疫政策、經濟復甦緩慢的不滿。當然，隨著日本疫情逐漸趨緩下，國內輿論也專注在周邊安全議題，包括北韓試射飛彈、中國共機擾台等，民眾的國家安全意識抬頭。

當然，日本長期受制於「和平憲法」的自我約束，對於戰爭、軍隊及交戰的問題繞不出「自衛權」的範疇，尤其面對來自他國可能「先發制人」的軍事威脅，日本囿於憲法第九條「非戰條款」的限制，一直有著促進「軍事正常化」、恢復「正常國家」的期待。

眼看岸田將開始完整的任期，能否順利承接安倍所留下的「修憲」課題，攸關著他未來的政治定位。

岸田如果要碰觸日本修憲問題，首先就必須面對修憲制度的規範，自民黨除了必須和在野黨合作，獲得參、眾兩院三分之二以上的支持之外，還得辦理過去未曾有的全國性公投，這會創舉極具新鮮的政治運作，但也不太容易。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以過去日本國內民眾對「修憲」的意見來看，歷次的民調顯示雖然贊成、反兩方的比重旗鼓相當，但日本國民仍有多數持「沒有意見」的態度，顯然把「修憲」抬出檯面進行討論，社會缺乏「強烈共識」的狀態下，對保守的政治文化來說，「修憲公投」會有政治風險的顧慮，這也解釋了為何過去喊修憲喊得再大聲，都還是「只聽樓梯響，不見人下來」的結果。

此外，這次日本國會席次的政黨分配，「修憲派」（自民黨、公民黨及日本維新會）所獲得的席次雖已超過修憲門檻，不過外界普遍認為岸田對「修憲」的態度較安倍不積極，「修憲」的議程安排會否被束之高閣，也非常值得觀察。

日本社會有安全的危機意識，卻沒有修憲的急迫性

從日本「修憲」的急迫性來看，似乎呈現官民不一的兩樣情，這和當前詭譎多變的內、外情勢有關。

說白了，日本對於國家安全具有強烈的危機意識，但卻無法轉化為社會大眾對「修憲必要性」的認知——日本民眾清楚北韓試射飛彈至日本海周邊海域、中國對台灣發動軍事攻擊破壞台海穩定等的戰爭風險，甚至認為可能會波及日本而捲入戰端，但對於「修憲與否」則呈現保留的態度，可以說，目前日本社會仍未有修憲的急迫性。

問題是，近期富士電視節目「日曜新聞」進行觀眾調查，結果顯示在兩萬四千多個觀眾中有九成以上支持「美國協防台灣」，顯然日本民眾十分關注台灣議題。只是，依照目前日本「和平憲法」的規定，並沒有賦予自衛隊參加聯合軍事行動，且是出師無名；換言之，日本僅能被動使用自衛權，受攻擊後除了防禦之外，則必須待美軍馳援，更不用說倘若台海出現戰事，可能會危及日本安全，日本都不能採取任何軍事行動。

這讓日本政府意識到，就算擁有堪稱全球舉足輕重的軍事力量，但是卻沒有「主動攻擊」的權力，維護台海和平穩定恐怕也是口說無憑，所以，安倍才在今年九月時表示，除非日本修憲來鬆綁自衛隊的限制，否則日本軍力根本是無用武之地。

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看待日本國會選後對修憲議題的可能發展，恐怕角度上還得細看日本社會對政治的慣性、保守及冷漠等特性。

其實，自民黨長時間坐穩一黨優勢的執政地位，縱然日本政黨政治也有一黨多元制的一面，但選民對於政黨的認同依舊存在著路徑依賴，自民黨透過各種策略來進行改變，相較於在野黨分裂的不確定性，前者更能取得社會大眾對保守與創新之間的信任，這從近期日本社會對「美日聯手抗中」的支持便可窺知——延續著傳統的「親美路線」，同時營造社會輿論對「國家安全」的重視，顯然日本要從「和平憲法」走向「安全憲法」的路，還得花更多時間來凝聚國內的社會認同。

岸田文雄絕對會持續站在美國陣營這一邊，無論是「反中」甚至是要「挺台」，日本政府一向是美國在亞太地區「堅如磐石」的夥伴，不過，日本必須面對的問題在於，如何讓自己在區域安全議題上能「獨當一面」，而這也是為何安倍卸任後對於「修憲」念茲在茲的原因所在，這也會是岸田必須面對的重要議題。

岸田所領導的自民黨必須找出民眾的新鮮感，從修憲的議程安排來看，就必須對內克服各種「反修憲」的雜音，同時激起民眾對政治的熱情，消除社會對於「和平憲法」的心理依賴，這是一個相當大的修憲工程；此外，岸田要重建有戰鬥力的國防軍，而不是與戰爭力量不成比例的自衛隊，才能對外證明日本有恢復「正常國家」的意志。

事成與否，就得看岸田領導新內閣的膽識，而這也將決定岸田時代在日本政治發展中的定位。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航