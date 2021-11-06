【專訪】酒吧裡的懷舊電玩收藏家：與其說是收藏，不如說是買下自己的童年回憶

文：Ryota｜良田沃土

時常把「如果將打電動的時間，換算成時薪的話，我現在極有可能財富自由」掛在嘴邊的我，從小到大都是個徹頭徹尾的遊戲迷，從接觸紅白機開始，陸續玩了Game Boy、NDSL、PSP、PS2、Wii，當然還有如今火紅的Switch等。

除此之外，手遊亦是必不可少，不過，遊戲載體的不斷更迭，也讓我的玩心有所改變，倒也不是現今遊戲做的不好，畢竟3A大作的相繼問世，依舊讓人忍不住入手，只是相比於兒時打電動的體驗，現在玩遊戲似乎不如當初純粹及驚艷，而這樣的感覺，我從Continue? Gaming Bar的老闆Jonathan身上，找到了共鳴。

Photo Credit：Lv1鍵盤敲打員

走入Continue? Gaming Bar，很難不被牆上的擺設吸引，諸如PlayStation、SEGA SATURN、Dreamcast、Game Boy、N64、紅白機等，琳瑯滿目的電玩主機，似乎都在喚起那些精彩的兒時回憶，同時，也像是在閱讀電玩的編年史。

不過，明明店內擺設的停產電玩與新興電玩如此多樣，Jonathan的童年卻只擁有過一台屬於自己的遊戲主機——SEGA Game Gear。他提到：「我小時候那個年代，父母會認為打電動是玩物喪志，所以遊戲很難取得，之所以會有Game Gear，是因為我爸也不太知道什麼是掌上型遊戲機，只單純覺得那是給小孩子的玩具。」

而Jonathan口中的Game Gear，正是SEGA所開發的第一台掌機，於是我不禁好奇，擁有如此電玩的他，在同儕眼中是否受人稱羨？「因為我自己都玩不夠了，所以根本不會帶去學校讓同學知道我有。」他這麼答著，而這種感覺我懂，畢竟小時候能打電玩就像擁有全世界，又怎麼可能把自己的全世界分享出去呢？

正因如此，Jonathan對於兒時能夠打電玩這件事情，感到特別珍惜，畢竟，繼Game Gear之後，他的下一台電動，已是大學打工存錢買的Xbox 360，但在此之前，即便Jonathan沒有任何新電玩，這趟打電動的旅程也未曾停擺。

Photo Credit：Lv1鍵盤敲打員

他分享：「以前有些店家裡面，有很多Sega或PlayStation的主機，老闆會拿一本厚厚的遊戲本讓你挑遊戲，接著要投十塊錢才能開啟遊戲機」，這樣的經歷讓我想到，不同於要存零用錢才能打電動的過去，現在的手遊取得容易，而我也好奇，對於Jonathan而言，什麼時期的遊戲更吸引他？

首先，Jonathan提到：「我會懷念以前玩遊戲的新奇感，因為很多類型的遊戲在當時都是你初次碰到，所以會有一波又一波的驚喜感，但隨著年紀增長，你玩過的遊戲增加，驚喜感會越來越少」，他接著說：「因為小時候娛樂很少，所以電動就像是時光殺手，光是鑽研破關也許就得花上半天，那樣玩樂的初心，是現在的時空背景很難複製的。」

關於這股玩樂的初心與鑽研的樂趣，Jonathan小時候就會透過翻閱遊戲雜誌，來判斷應該要挑什麼樣的遊戲，又或是研究密技與「金手指」，讓遊戲破關更加順利，對此，他也分享：「會研究這些就是真的很有熱情，所以遇到這樣的朋友，會感覺彼此具備只有我們才懂的語言，這是很難被取代的感受。」

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而關於手遊，他則認為：「現在手遊幾乎都是免費下載，再讓你從遊戲中課金，好像不課金就會不夠強，這樣的操作感覺比較商業，但以前遊戲業相對於音樂或電影產業，算是個新興產業，很多做遊戲的人純粹只是想把自己腦海的點子，製作成一款遊戲，也不會有課金與否的壓力，所以當時的遊戲體驗比較單純。」他如是說。

話雖如此，Jonathan倒也不打算貴古賤今，反倒是樂見現今遊戲產業的發展，同時他也表示，小時候很常聽到一種說法是「玩遊戲又不能當飯吃」，殊不知隨著遊戲實況、電競選手的出現，現在玩遊戲真的可以當飯吃。

Photo Credit：Lv1鍵盤敲打員

如此聽來，隨著每個人兒時遊戲載體與童年回憶的不同，電玩的進程與淘汰，倒也沒有好壞之分，像是3A大作不斷推陳出新與熱賣的同時，也有一票老玩家正在搜集那些已停產的舊機型。對此，Jonathan解釋：「很多老玩家都是兒時受限於父母，沒機會玩那些電玩，所以長大之後入手這些主機，與其說是收藏，不如說是以一個懷舊的情懷，去買自己的童年回憶。」

最後聊到Jonathan有沒有什麼小時候沒機會玩，現在卻想入手收藏的遊戲時，他這麼說：「如果真的想玩，應該還是早期的經典遊戲，但我也沒有那些機台可以當作載體，所以不如讓真的有主機的人去玩，畢竟，遊戲最有魅力的時刻，還是能夠打開來玩的時候，這樣的遊戲才有存在的意義。」

而在聽到這個回答之後，讓我想起Jonathan在訪談開始前，說過的這麼一段話「遊戲就是不管新舊，無論在什麼時代，都會有它吸引人的原因，而那個原因，我想就是遊戲可以橫跨世代的趣味。」

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航