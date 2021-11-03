最新研究：服用憂鬱症藥物「無鬱寧」的實驗組，COVID-19重症率減少66％

有一種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）治療藥物，在大型研究裡對照組死了12人，實驗組只死掉一人，如此研究結果讓人驚艷，難怪這三天國外知名媒體紛紛報導。

大型研究發現，曾服用fluvoxamine（無鬱寧）組和安慰劑組有顯著差異

這個大型研究叫做TOGETHER，由兩個大型慈善基金會捐助約800萬美金，結合美國、加拿大、巴西三國研究資源，在巴西募集高風險（如50歲以上、有糖尿病、高血壓、肥胖、抽煙、罹癌等等）且還沒注射疫苗的COVID-19感染者。研究設計是針對8種傳說對治療COVID-19有用的「老藥」，每一組在出現症狀七天內開始服用一種藥物，連續服用十天，然後還有一個服用安慰劑的對照組。

研究總共募集4000個案，服用fluvoxamine（商品名「無鬱寧」）這組跟安慰劑組都收了約750人。研究收案從今（2021）年1月持續進行到8月，等待最後一個個案觀察28天後進行資料分析。八種藥物裡，唯一跟安慰劑組有顯著差異的是服用無鬱寧的那一組人。

無鬱寧是二十幾年前開始廣泛使用的「血清素回收抑制劑」，主要用來治療憂鬱症、焦慮症與強迫症，先前已經有兩個發表在知名期刊的高品質研究支持無鬱寧對COVID-19的療效（一）（二），但因為樣本數還不夠多，學術界認為還需要大型研究認證。

TOGETHER研究是第一個發表的「COVID-19老藥新用大型研究」，8月16日最初的研究結果出爐時，無鬱寧的實驗組的確是減少使用32％的醫院資源，統計上有顯著意義，但比起之前兩個研究數字並不「漂亮」。這時大家在討論的是「或許一天吃200毫克不夠，之前個案數少但效果很好刊登在JAMA的研究是一天吃300毫克」。

真正有配合服藥的實驗組，COVID-19重症率減少了66％

9月、10月，過了好久，然後這麼重要的研究，怎麼一直沒有正式發表，發生什麼事情？原來，主持研究的學者投稿到THE LANCET Global Health，期刊編輯看完完整資料後提醒研究團隊，可以針對「有乖乖配合吃藥」的人重新進行分析，這叫做「符合計畫書分析」（per-protocol analysis）。

這真是一語驚醒夢中人，坐在寶山不自知。於是研究團隊就針對「有配合實驗設計服用超過80％藥物的人」（實驗組有72％，對照組有84％）重新分析。這時發現，真正有配合服藥的實驗組重症率減少了66％，然後更驚人的是，吃安慰劑的人死了12人，吃無鬱寧的人只死掉一人！

研究設計、主持研究的學者、發表研究的期刊都受人信賴，現在幾乎沒有質疑無鬱寧療效的聲音。在暴增的新聞報導裡，一些受訪學者認為，還需要繼續進行下列研究：

對於低風險的感染者，服用無鬱寧治療的效益 若服用低劑量如一天100毫克的治療效果 已經注射兩劑疫苗的感染者服用無鬱寧的效益 和其他藥物合併治療的效益

有知名學者認為，若和現在火熱的抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）相比較，無鬱寧對於預防重症的療效毫不遜色，而且這顆藥物已經廣泛使用二十幾年，人類對這藥物的安全性與副作用已經充分瞭解。

治療COVID-19需服用高劑量「無鬱寧」，恐有較多病患無法適應副作用

不過，使用無鬱寧，病人可能會常出現頭痛、噁心、暈眩、嗜睡、腹瀉等副作用，極少數人會出現強烈的坐立不安、癲癇或引發輕躁症。如果從低劑量緩緩增加無鬱寧每日藥量，多數副作用都可以漸漸習慣，但治療COVID-19時必須直接從高劑量開始，因為副作用而無法服用的比例就會較高。服用無鬱寧時要注意許多「藥物交互作用」，包括會影響咖啡、可樂、茶葉的代謝，所以一定要經過醫師詳細問診、處方後才可服用。

藥價相對便宜的「無鬱寧」，能讓貧窮的第三世界國家更容易取得，解救數以百萬計人民的性命

這幾天，國外知名媒體大幅報導無鬱寧治療COVID-19的前景。無鬱寧最大好處就是「便宜」，國外媒體寫著一個療程只要4美元，而莫納皮拉韋要700美元，靜脈注射的單株抗體大約2000美金。研究者之一的Edward Mills教授就說，對貧窮或疫苗注射率低的國家來說，無鬱寧將會是變改防疫治療的game-changer。哈佛醫學院的Paul Sax教授則表示，無鬱寧跟莫納皮拉韋作用機轉不同，有可能互補，讓重病率與死亡率更往下降。

無鬱寧是FDA核可藥物，美國醫師在知情同意與「醫病共享決策」的前提下可以「適應症外使用」（off-label use）。TOGETHER的研究團隊將會把相關資訊送到WHO（世界衛生組織）與NIH（美國國家衛生院），嘗試將無鬱寧寫入COVID-19治療的臨床指引（clinical guideline）。如果能列入臨床指引，才會有比較多醫師敢開立無鬱寧治療COVID-19病人。

現在也有學者在研究另一種抗憂鬱藥物百憂解（fluoxetine）是不是也有類似的療效，因為更便宜的百憂解在WHO的「必須藥物清單」裡，如果能用百憂解取代無鬱寧治療COVID-19，就能讓貧窮的第三世界國家更容易取得，解救數以百萬計人民的性命。

在COVID-19病毒近乎絕跡的台灣，等疫苗第二劑打到六成後，將面臨開放邊境的壓力。以國外經驗，開放邊境必然會讓Delta病毒湧入，可能會出現每日上千新增個案，雖然多數人有疫苗保護，每個月可能還是會死掉好幾百人——這數字恐怕還低估了。

在開放邊境前，我們是否能好好學習如何使用這個藥物，讓感染者的死亡率降到最低？台灣買得起莫納皮拉韋，也有生產無鬱寧學名藥的藥廠，我們能否找出合併使用兩種藥物的方法，對高齡、高風險的感染者，構築一道堅強防線？美國、新加坡、英國雖然有相當高比例人民已經打滿兩劑疫苗，但解封之後，染疫的重症病人依舊讓醫療資源緊繃；即使是先進國家，恐怕也需要考慮這顆便宜的老藥。

有越多口服藥物選擇，未來COVID-19就真的有可能流感化。出現症狀、確認感染，趕快服用藥物，就可以將死亡率降到最低。這時，我們才能真正解封，沒有太多顧忌地面對病毒。

TOGETHER研究讓我們確認，抗憂鬱藥物的「抗發炎」作用可能可以減輕某些傳染病造成的免疫風暴，如果日後還有新的冠狀病毒出現，或許我們就可以取得先機，盡快找出有療效的「老藥」。對於出錢出力、集思廣益挖掘出無鬱寧並做實驗驗證療效的科技人與學者專家，我們致上最崇高的敬意。

後記

TOGETHER研究的初步結果發布時，同時也宣布其他「老藥新用」，如知名、引起許多爭議的伊維菌素，在這個大型研究裡並沒有發現療效上的顯著差異。照理說，美國提倡口服藥物治療新冠肺炎的人、以及不想打疫苗需要靠藥物防疫的反疫苗人士，此時應該轉向無鬱寧才對。

不過，「轉向」並沒有發生，反而以伊維菌素為中心，在美國繼續引發許多激烈的爭論，包括病人家屬強制醫院必須開立伊維菌素的訴訟。所以就有大惑不解的學者表示，誰叫無鬱寧沒有像伊維菌素那樣形成cult文化呢？

去（2020）年11月12日，在知名的JAMA期刊發表的第一篇無鬱寧抗疫研究，服藥的80人都沒有出現重症。資助研究的連續創業家史蒂夫．基爾什（Steve Kirsch）原本以為這藥物可以開始改變世界，結果政府、媒體、醫藥界什麼動作也沒有。層層疊疊的心理轉折，最後讓他成為反疫苗的陰謀論者。在一年後的10月底，無鬱寧對COVID-19的療效終獲肯定。

參考資料

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航