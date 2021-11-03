2021/11/03,
財經

中國第四季經濟成長出現隱憂，台泥、亞泥等七檔中概股慘遭拖累

中國第四季經濟成長出現隱憂，台泥、亞泥等七檔中概股慘遭拖累
Photo Credit: 財訊

我們想讓你知道的是

自2019至2021年上半年間，台灣有7家以中國內需市場為主的企業，今年上半年並沒有隨著中國GDP年的成長數據大躍進，表現甚至較去年疫情最低迷時呈現衰退，顯示靠中國內需進補的經營策略，正在面臨挑戰。

文：陳雅潔

就在十一長假黃金週結束，中國遊客擠爆各觀光景點、創造出高達人民幣3990億元的國旅收入後不久，中國政府於10月18日公布今年第三季經濟成長數據，GDP（國內生產毛額）年增率僅4.9%，相較於第一季超亮眼的18.3%、第2季7.9%的表現，第三季增幅的弱勢，超乎市場預期。

而且由於去年第三季中國才剛自疫情陰影中邁出復甦的腳步，基期並不算高，因此東西方多位經濟學家的分析都認為，今年全年中國經濟成長表現愈來愈難令人樂觀。

三面向弱化，第四季有隱憂

事實上早在第三季之前，由於各地疫情嚴重程度不同、各產業衝擊程度亦不同，中國的高經濟成長數據下，內需市場的續航力就已暗藏隱憂。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎便指出，中國政府調控地產投資的影響性，其實是逐步顯現，像是中國上半年房地產開工情況已經開始放緩，導致被視為景氣火車頭的房地產投資支撐經濟力道漸弱。在投資、消費、出口三大面向都不能盡如人意的情況下，中國第四季經濟成長放緩的壓力確實仍在。

由於自1990年代起，台商前往中國投資即蔚為風潮，台股中以中國獲利為最大進帳來源的企業也不在少數。但在內外因素影響下，中國內需市場的光環已褪去。

《財訊》雙週刊根據上市櫃企業所公布的財報，自2019至2021年上半年間，認列中國損益占稅後淨利逾50%的企業多達數百家。但其中有七家以中國內需市場為主的企業，今年上半年在中國的獲利情形，並沒有隨著中國上半年累計GDP年增達12.7%的經濟成長數據大躍進，表現甚至較去年疫情最低迷時呈現衰退，顯示靠中國內需進補的經營策略，正在面臨挑戰。

這當中，水泥龍頭台泥今年上半年所認列中國獲利便較去年同期大減逾25%，亞泥上半年雖然維持正成長，增幅也與GDP相當，但其實所認列中國損益占同期淨利的比率為62.25%，相較2019年及2020年同期分別為80.95%、78.31%，明顯呈現逐年下滑。法人認為，這反映在中國的房地產調控政策及基建推動力道減弱下，水泥價格低迷的市況，已使水泥雙雄的中國金雞母逐漸消瘦。

韓正要求遏制地方隱性債 不以炒房刺激經濟
Photo Credit: 中央社

基層無感衰退，消費活動仍很熱絡

中國獲利較疫情時衰退最多的，為風電供應鏈上緯投控。法人分析，中國風電補貼在去年結束後，產業競爭相當激烈，市場新進者不少，零組件業者的毛利也因此被壓縮。不織布大廠南六以及保健品生產業者大江的中國獲利認列減幅也不低，同樣也透露了因內需未跟上成長的腳步，產業面臨調整的情況。

雖然台商多半認為，中國的經濟成長之路怎麼遭遇逆風，整體內需規模仍然可觀。一位東莞台商表示，「大都市裡的餐廳還是人聲鼎沸，高檔酒店訂房平日常遇到客滿，國內線班機更多半一位難求，除了商場大概比較受到電商的影響，一般消費活動可以用馬照跑、舞照跳來形容。」

但他也透露，房價確實明顯下跌，民企的物業開發限制也愈來愈多，這一點遲早仍會影響其他投資或消費行為。謝天翎也建議，中國為了穩增長，目前政策資源高度集中在新能源及電動化發展趨勢的產業上，除此之外像週期性的上游資源品、中游結構較弱的代工製造業，以及下游大眾品的消費，動能皆未見明朗，在投資考量上宜保持警戒。

更多《財訊》文章

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。