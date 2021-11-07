貓咪長了惡性腫瘤，該治療嗎？要考慮的不只是壽命／存活時間那麼單純

最近有隻得淋巴癌的貓咪離開了。

牠叫布丁，9歲，是隻肉肉的三花貓（原本），清明節連假的時候牠媽媽帶牠來暫住在台北貓醫院，順便做身體檢查。

布丁是隻很多話的貓咪，在籠子裡就一直喵喵叫，出來散步的時候尾巴翹高高的繼續喵。媽媽說她很愛吃，胃口差不吃飯就是有問題了。

原本就有慢性腎病的布丁，掃超音波發現腸子有一段異常的增厚，腫到第一眼我還沒認出來那就是腸子本人；看到這種類型的腫瘤感覺就不妙，跟媽媽討論之後決定手術採樣，將一部分的腸子切除並作腸吻合手術；送檢結果出來是大細胞型的淋巴癌，是最常見的腫瘤類型，但是惡性程度比較高。

看著病理報告上面寫的中位存活時間，只有三個半月，媽媽眉頭皺著都說不出話來了，但是沉澱一下之後，還是很理性的問了我關於後續治療的事情，我們一一討論，後來決定開始化療。

給了第一次的化療藥之後出現了嚴重的骨髓抑制，但這也是預期中的事，也還好布丁沒有因此而發燒或感染，順利的渡過了，還預想著下次這個藥要幫牠減量。

到了第二次化療時，厭食的狀態依然沒有改善，而且原本的貧血竟持續一點一點的變差，出來散步也是有氣無力的；這時進一步檢查才發現原來布丁有了IMHA（免疫性貧血），推測是淋巴癌造成的併發症。

這真的是很讓人挫折的消息，因為這代表可能要輸血，而且化療必須暫停，還有IMHA這個病本身單獨治療就很不容易，也需要吃一個很貴的口服藥，這個消息對布丁媽媽來說真的是個很大的負擔，我當時說，我們正在打一場「很硬的仗」，但堅強的布丁媽媽還是決定要繼續。

輸了血、調整治療藥物之後，布丁的紅血球比例維持在26%左右，是個很不錯的水平了，就讓牠回家照顧。在家裡終於可以好好休息，每天會有一次時段會拖著疲累的身子出來講講話撒嬌，但是還是不吃飯......

明明貧血有改善、腎指數也控制到正常了，但就在第三次化療的幾天後，靜靜的離開了。

電話裡的媽媽聽起來充滿不捨，卻還是努力的想說些什麼。媽媽說在布丁呼吸微弱的時候，發現了牠，就陪在牠身邊送牠離開。

我心裡覺得難過，難過的不只是因為牠才開始治療一個月就離開了，還有布丁媽媽做了這麼大的決心、讓牠手術截腸住院照顧、途中還併發IMHA依然堅持繼續治療沒有放棄、每天上班中間抽時間回家照顧牠，結果貓還是走了。

至少，能安慰自己的是，還好有見到最後一面，在自己習慣的家裡走掉吧。

雖然布丁的故事令人難過的落幕了，但我還是想分享給大家，因為這就是真實世界可能發生的情況，貓咪無可避免的會生病、包括得癌症。知道自己的寵物貓孩罹癌的時候一定會慌張恐懼，但如果有別人的經歷參考、不論好的壞的，我想應該都會幫助各位家長們更加清楚自己想要的／不要的是什麼吧。

對抗癌症的這條路，困滯難行，希望我的分享能給大家一個參考的方向。

示意圖，非文中所述之貓 | 作者提供

貓咪長了惡性腫瘤，該治療嗎？

這是讓很多人會很掙扎的問題，因為牽扯到的因素太多了，包括「預後」、手術風險、化療副作用、費用考量、貓咪本身既有的其他疾病等等，還有理性面跟情感面的拉扯，真的很不容易。

大部分人都會想知道：治得好嗎？

我覺得這個問題應，應該這樣問：以現有醫療資源跟技術，對這個疾病治療，能得到明顯的效果嗎？這裡說的「明顯的效果」指的不一定是「痊癒」唷，讓MST（中位生存時間）延長或是生活品質提升也算是治療的效果。

惡性腫瘤對的治療反應，在不同腫瘤的類別、生長的位置、侵犯程度之間有很大的差異，通常在病理切片報告中會有說明，細節的部分就要跟主治醫師討論了。這也是為什麼採樣送病理切片是很重要的。

在我們還不知道腫瘤的類型的時候，就需要採樣去做病理切片。有時候會需要麻醉才能採樣，或是直接施行手術切除腫塊。

手術本身的風險就看腫瘤的位置、大小及侵犯周邊組織的程度而定，特別是在腹腔內的腫瘤可能鄰近大血管或重要臟器時，會有較高風險。我們可以在術前施作超音波評估，更好的是CT scan 電腦斷層，來幫助做出比較完善的術前規劃、進而降低手術風險。

麻醉風險則取決於貓咪本身器官的「健康」程度，例如是否有心雜音或潛在心臟病的可能，一般來說年紀大／有心臟病／腎臟病／肝病的貓咪麻醉風險是較高的。不過「較高風險」不代表「不能」做手術喔，只是我們要衡量一下做這次麻醉能得到的好處或幫助，是不是值得承擔這樣的風險。

一般會有惡性腫瘤的貓咪可能都是中老年了，所以需要詳細檢查來確認評估麻醉的風險。就算檢查結果有些微異常，但如果是時間不久的手術（例如單純採樣）其實都還是可以進行的喔。

化療的副作用是什麼？

化療帶給貓咪的不適感主要是噁心反胃、厭食、以及腸胃道作用例如吐或拉肚子，再來就是骨髓抑制、抵抗力變差；不過這些都是暫時的（約數日到數週），而且可以選擇放置食道餵管，如此就不需擔心貓咪不吃飯或是無法餵藥的狀況了。只有很少數的貓咪會出現嚴重的副作用。相較於人類常見的掉頭髮，貓咪是不會有全身毛掉光的情況啦。

示意圖，非文中所述之貓 | 作者提供

我個人的看法是，若治療這個case是有機會達到「明顯的效果」，並且評估照顧人手以及費用上是可以負擔的話，就應該要嘗試治療。除非是已經轉移了，或貓咪同時有其他嚴重的疾病（例如第四期慢性腎病、心衰竭病史），當然就要三思了。

可以想想若讓貓咪自己選的話，牠會想要什麼？也許答案很明顯，就像你問生病的孩子想不想吃藥一樣。「不想」「那你想要怎樣？」「我想跟爸爸／媽媽在一起」。

要考慮的，不只是壽命／存活時間這麼簡單

所以，真正要做決定的，都還是各位家長們。在看到家長們內心糾結的時候，我都會問他們對貓咪的期望是什麼：是希望能夠爭取跟牠在一起的時間越久越好？還是想要以不會太過激烈的方式持續治療到牠離開？抑或希望生病的牠承受最少的痛苦？

所以我覺得，該不該治療還是取決於你對貓咪的期望。

這邊沒有所謂「正確」的選擇，只有每個不同的家庭跟貓咪背後的故事、還有過去一起累積的點點滴滴。想想從今以後，你期待你們的未來要怎麼過？

心裡有了一個方向之後，就從這裡出發去做選擇吧。

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航