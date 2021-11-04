抗體測試有用嗎？闢謠：抗體水平高低 ≠ 保護力高低

美國醫學會期刊JAMA在今（2021）年10月21日發表〈The Flawed Science of Antibody Testing for SARS-CoV-2 Immunity〉（COVID-19免疫的抗體檢測是有缺陷的科學）。這個標題裡的「抗體檢測」，指的是市面上可以買得到的試劑盒，而這篇文章主要就是在講，這種試劑盒非但對控制疫情無助，反而會增加困擾。

抗體水平的高低≠保護力的高低

事實上最近常聽到的「抗體在六個月後會消失，所以需要打加強針」，更是會讓民眾誤以為「抗體水平的高低」就是等於「保護力的高低」。

要知道，圍繞在我們身邊的病原（病毒、細菌、黴菌、原蟲）是多不勝數。如果我們需要無時無刻地維持高水平抗體來對付所有這些病原，那我們的血液不就要變成一股膠著的濃漿？

不管是被感染，或是打了疫苗，我們的身體除了會產生抗體之外，還會訓練出一批有記性的B細胞和T細胞。當我們再次被同一病原感染時，這些細胞就會快速增生。增生後的記憶B細胞會分化成具有產生抗體能力的漿細胞，而增生後的記憶T細胞則是有些會幫助B細胞產生抗體，有些會清除被病毒感染的細胞（從而減少病毒的繁殖）。

也就是說，儘管我們在被感染或打疫苗之後，抗體的水平是會隨著時間而逐漸降低，但是，一旦我們再次被感染，這些有記性的B細胞和T細胞還是有能力來對抗病原。所以，「抗體水平的高低」並不等於「保護力的高低」。

就COVID-19病毒而言，頂尖的科學期刊《Science》在今年2月日，曾發表一篇研究論文：“Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection（譯：感染後長達八個月的對新冠病毒的免疫記憶評估）”。它的結論裡有說：「血液抗體水平不能預測T細胞記憶。 因此，對COVID-19抗體的簡單血清學檢測並不能反映免疫記憶的豐富性和持久性。」

抗體測試的準確性未經證實，檢驗結果必須存疑

JAMA新發表的這篇文章也能幫助讀者對COVID-19免疫有進一步的認識，所以把它的一些重點整理和翻譯如下：

在COVID-19疫情的初期，有些專家認為，用抗體測試來檢測人們是否已被感染，會有助於緩解封城的措施。 這是因為，那些有抗體的人可能至少暫時不會再被感染，而這樣他們就能夠重新進入社會，不會將自己或他人置於危險之中。

但隨著疫情的發展，基於擁有抗體的免疫護照的概念並沒成功。這是因為，抗體測試的準確性未經證實，使結果存疑。更根本的是，「有抗體就有保護力」這種相關性是未知的。到底是哪些特異性抗體可以防止再次感染？它們的水平是需要多高？它們能提供多長時間的可靠防禦？

隨著抗體檢測對個別患者的有用性變得不那麼明確，以及病毒篩檢（例如核酸篩檢）的擴大，公眾對抗體檢測的追捧逐漸減弱。但對一些人來說，新冠疫苗的到來重新喚起了他們對抗體檢測的興趣。這是因為，他們認為這樣的檢測可以揭示疫苗是否有效，或者指引是否需要注射加強針。

但是，美國食品和藥物管理局 （FDA） 曾一再表示，不鼓勵將抗體測試作為自己動手做（DIY）的免疫檢查。該機構在今年5月19日的通訊中表示，目前獲授權的COVID-19抗體測試結果不應在任何時候用於評估一個人的免疫水平或對新冠病毒的保護力，尤其是在接種疫苗之後。請看〈Antibody Testing Is Not Currently Recommended to Assess Immunity After COVID-19 Vaccination〉（目前不建議用抗體測試來評估COVID-19疫苗接種後的免疫力）。

然而，許多人沒有聽從這些建議。 《紐約時報》最近的一篇文章描述了有好多醫生定期為病患做COVID-19抗體檢測。總部位於佛羅里達州的 Epitome Risk Solutions 還聲稱其售價170美元的的COVID-19抗體檢測能正確識別具有100％特異性的抗體的數量，而這樣你就可以在接種疫苗或感染後24到48小時內，知道您的免疫系統是否仍在保護您免受感染。

梅約（梅友）診所傳染病血清學實驗室主任Elitza Theel博士證實了此一令人擔憂的趨勢。 她在一封電子郵件中寫道：「儘管我們盡了最大的努力進行教育，但我知道有些人接受測試只是為了看看他們是否對疫苗有『反應』或是否有『免疫力』。」

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航