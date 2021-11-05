【2021 in臺南・無影藏】評審賽後分析：文資影像競賽，就是鬆開知識綑綁的一種必要手段

文：謝仕淵（授國立成功大學歷史學系副教授、 in臺南・無影藏─2021臺南市文化資產影像競賽決審委員）

帶著參與文化資產審議的經驗，擔任本次「in臺南・無影藏─2021臺南市文化資產影像競賽」評審，看見了以影像拍攝為表現，對於各種文化資產的詮釋，很受觸動也深受啟發，認為文資經審議、指定之後，各種不同文資的詮釋與對話，才是促使文化資產進入我們生活脈絡的重要途徑。

目前臺灣各種層級的文資審議工作，都有套嚴謹的流程，且因為研究深化與保存意識漸強，整體審議品質提升，文資價值彰顯清楚。雖說文資所面對的社會溝通，仍不乏衝突，但整體來說，是朝向日趨完整的趨勢前進。

不過，文資審議制度下，藉以指認文資價值者，多半有著屬於各種文資類別所對應的知識範式。文資審議面對的處境，是必須藉助特定知識範式才能判斷文資價值。但是，我們的現實，也經常遇到知識範式築起了一道知識高牆，阻止了文資再詮釋、再對話的可能。這其中，並不或然存在對錯問題，特定知識權威所形成的排它性現象，是值得重視的問題。

對此，文資影像競賽就是鬆開知識綑綁的一種必要手段。如同主辦單位指出「透過影像徵件活動不僅能為在地文化留下更多動人的影像，更能藉以對全民推廣文化資產保護之重要性，同時建立臺南市文化資產的資源多樣性、文化故事性與城市歷史永續性。」透過創造性、故事性與原創性的方式，本次獲獎的影片，都能給予文化資產全新的想像。

就以影片的三種類型為例，就各自延展了文資的不同意義。例如獲得首獎肯定的動畫片《壹零捌足》，把蕭壠香中的蜈蚣陣，放進以外國人為對象的跨文化溝通下理解，同時經由動畫展現蜈蚣陣在民俗生活中的想像色彩。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《壹零捌足》劇照

或如獲得二獎的記錄類影片《醉甜》，看見一個起心動念，成為一段記憶的追尋，看見臺南人面向過去而生的日常。很平實的故事有很堅強的力量，經由人或者家族的視角，帶我們看見城市的文化資產如何被追尋、守護，乃至找到當代新生命的過程。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《醉甜》劇照

而如《太保討三板・金獅謝一願》，嘗試梳理維繫傳統所涉及的社會運作過程，傳統的羈絆、行動者的困境，以及對於最後目標的追求，三者形成的張力，讓故事有足夠的吸引力，更帶我們看見那些文化資產延續經常有的困境及其克服。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《太保討三板・金獅謝一願》劇照

三獎的劇情類的《文差》，讓我們看見每個投身陣頭的人，都有個獨特的理由，並不是無來由的臣服於神明，影片把這種掙扎、折衝與找出路談得很細緻。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《文差》劇照

有些影片則透過穩定的技術能力以及敘事經營，帶給我們許多的好故事，如同聚焦南管傳承《宿譜》，看見跨越世代的南管愛好者如何攜手相繫，情感真誠，影片的聲音素材達到成功營造情緒的能力，情緒堆疊到最後一刻。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《宿譜》劇照

或如《從想像到落實－菁寮聖十字架堂的建築與圖說》，以完整而豐厚的研究為基礎，牽引出了一條從臺南鄉間到世界建築史的關聯。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《從想像到落實－菁寮聖十字架堂的建築與圖說》劇照

這些愈趨細緻化的故事，顯示了我們對於文化資產的認識，不盡然僅能是種全知性的觀點，人為主體或者人之能動，都是構成文資如何被保存、延續與詮釋的重要關鍵。因為如此，「in臺南・無影藏─2021臺南市文化資產影像競賽」，已然將有過於僵化之虞的文化資產，進行了「微解封」的工程，重新連結了我們跟文化資產之間的關係。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航