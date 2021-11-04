新二代談認同：越南帶給我許多美好經驗，我想將它的美介紹給你們

文：李依靜

陳怡蓁來自台南郊區的小漁村，雖然她身為越南新二代，在小時候其實並沒有感受到與其他同學有太大的差別，因為漁村裡也有很多來自越南的媽媽們，小學班上也有其他新二代子女，所以在她的童年生活當中並沒有遇到太多惡意的言語。

直到上了高中，怡蓁開始發現有人會拿她的身分開玩笑，不過大體來說她個性樂觀，就算遇到了也不會放在心上。

但曾有次經驗讓她非常不舒服、完全無法接受，那次是班上同學當面用越南語對她說出性愛相關的詞彙，一開始怡蓁並沒有發現，因為同學講的不太標準，但後來聽出後，隨即感受到滿滿的歧視與嘲笑。

這些詞彙雖然在同學們口中是開玩笑，但他們卻一直故意在怡蓁面前講不停，甚至講更多讓她覺得是在羞辱越南移民的話。「我認為來到台灣工作的越南人都是辛苦人，不應該在言語上受到這樣的對待！」怡蓁這樣講著。

同樣的情況發生在她的越南母親身上，媽媽嫁來台多年，已經相當融入本地社會，最多就是食物上有些不適應，但媽媽主要遇到的障礙、同時也是眾多新住民都會遇到的障礙，是被指責「國語口音不標準」，媽媽常常因為講國語的越南腔太重，被旁人糾正要求重說一次，怡蓁總覺得是在雞蛋裡挑骨頭。

「或許對方沒有要冒犯的意思，但對於努力適應台灣的新移民們來說，這些糾正都會造成很大的壓力，甚至是對她們子女留下不愉快的回憶。」怡蓁坦承，雖然有些都是陳年舊事，但她卻一直記到現在，「不管是移居遷入或土生土長，不都是台灣人嗎？」

話鋒一轉提到越南，怡蓁能聊的東西多了起來，她們家大概每兩、三年會回母親的越南娘家一次，但這個頻率也不固定，主要還是取決於她們家當年度的捕魚收入。過去全家回一趟越南需要花費台幣十萬塊左右，長大後她有過自己一人回去的經驗，來回大概兩萬多塊。

照片提供：陳怡蓁 怡蓁（左二）與三位表妹們在表姊夫家的養蝦場合照。

照片提供：陳怡蓁 怡蓁（前）在越南外婆家中與親戚自拍合照，外婆家的親戚很多，每天家裡都熱熱鬧鬧。

「越南外婆家算是鄰近城市的鄉下地區，從機場過去差不多等於台北到台南的距離，外婆家是一半在陸地上、一半在湄公河上的河濱房屋。」

對怡蓁而言，她認為越南家鄉的人情味濃的不輸台灣，街坊鄰居會互相幫助，也常常與鄰居聚會，此外親戚也很多，家中除了媽媽以外，還有最小的阿姨也是嫁到台灣來，越南親戚每次都很歡迎她們回去，每天家裡都熱熱鬧鬧的。

回到越南有很多有趣的經驗，有次叔叔帶大家去野外露營烤肉，大家就自己搭帳篷、掛吊床、還搭建了小茅草屋，非常愜意。越南也有許多好吃的熱帶水果，紅毛丹、山竹等等。

照片提供：陳怡蓁 叔叔帶大家去野外烤肉時攜帶的食材，儼然是海陸全餐。

照片提供：陳怡蓁 怡蓁（前）與女性親戚們在烤肉時合照。

對台灣人來說，有些特別的越南食物（例如蝦醬、鴨仔蛋等等）會讓人敬謝不敏，但對於怡蓁而言，這是記憶中最熟悉的家鄉味。

怡蓁認為自己的新二代身分，讓她得以從小就多學習一種語言與文化，因此她想讓這個身分成為優勢、創造更多可能性。她目前在大學就讀外語相關科系，導遊與翻譯是她認為未來可以好好展現自己雙語身分的職業。

「我希望未來能夠把越南有趣的景點、美味的食物好好地介紹給台灣的民眾，並且期待有一天，這塊土地能夠不再有任何歧視存在，溫暖包容著先後來到這塊土地上的移人們。」

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：【台南移人】越南帶給我許多美好經驗，我想將它的美介紹給你們

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒