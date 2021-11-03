【串流推片單】Disney+《鷹眼》迎戰兩部台灣時代劇，Apple TV+推出首部原創韓劇《Dr. Brain》

對於台灣影迷而言，11月份的金馬國際影展無疑是年度例行盛事，2021金馬影展在10月30日預售開賣後，官方公告四小時內就有104場秒殺和即將完售場次，總票券張數賣破5萬4千張，此等開售佳績或許就象徵著影癡們對實體觀影的想念，亦對防疫成果心安。

攤開本屆金馬影展片單，囊括了各大國際影展、一級名導的新片，更不乏於坎城、威尼斯、日舞等影展首映的亮點強片，爭相搶奪影迷眼球與荷包。

其中，《絕美之城》奧斯卡金獎名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）新作《上帝之手》、摘下本屆威尼斯影展最佳導演獎的珍康萍（Jane Campion）《犬山記》，就都屬即將於Netflix發行的串流作品，如今在金馬影展放映應會是台灣觀眾唯一於大銀幕見證魅力的機會，果然各開三場皆迅速銷售一空，足見影迷們對「儀式感」的重視，而這些電影透過影展也獲得小螢幕之外的另種可能。

至於近期席捲全球社群版面的關鍵字，Metaverse（元宇宙）則絕對是其中之一，其最初概念來自尼爾史蒂芬森（Neal Stephenson）1992年出版的科幻小說《潰雪》，書中的Metaverse指的是一個完全虛擬的世界，人們在其中可以化身為各種存在。隨著馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）正式宣佈Facebook更名為「Meta」，也讓原先熱烈的討論聲量更是排山倒海而來。

雖說Metaverse的經濟規模和用戶市場尚處「八字不到一撇」的階段，但其對於目前家戶客廳體驗的霸主「串流」仍會是一大威脅，根據外媒報導，有分析師預測馬克祖克柏未來每年可能投注120億美金於VR 產品開發，而這個數字約等同於Netflix一年70%的影音節目預算，亦超越了許多好萊塢片廠的內容投資，更不用說這些玩家對「互動」項目的投注了。

或許有生之年，筆者可能見證【串流推片單】成為老派浪漫、【互動推片單】前來瓜分市場？不過在此之前，著眼當下，我們依然要為讀者們介紹本月串流專欄的重點節目！

《Dr. Brain》，Apple TV+播映，11月5日首播

Netflix在9月於全球190個國家獨家上架的韓劇《魷魚遊戲》仍在延燒，光是從今年萬聖節的熱門扮相就可見一斑。雖說姍姍來遲，但Apple TV+的首部韓國影集也終要問世，無論實際上線後收視表現與口碑如何，韓劇透過國際串流平台逐漸打破歐美觀眾的「字幕障礙」，已是無庸置疑的現實。

作為Apple TV+的第一部原創韓劇，《Dr. Brain》主打科幻、懸疑類型，改編自韓國當紅同名漫畫，由韓國知名大導金知雲執導。故事講述一名狂熱於研究大腦記憶和潛意識的天才科學家，在一場不幸意外中失去家人，命運從此被完全改寫。不願接受真相的他，不顧一切生命倫理，將透過妻子的冰冷遺體，從她的大腦中剖析記憶、還原案情，揭露意外背後的神秘真相。

《Dr. Brain》正式預告片於官方YouTube頻道已上線一週，目前累計觀看次數約為24萬，雖擠不進Apple TV預告片前段班，但已超過同期發佈、且有前兩季知名度基礎的《狄金生》第三季，表現還不算太差，開播後的迴響亦值得關注。

金知雲導演過去作品形式以劇情長片和短片居多，類型則十分多元，包括黑色喜劇《瘋狂飯店殺人夜》、《犯規王》，被恐怖片迷奉為經典的《鬼魅》、西部動作片《神偷．獵人．斷指客》、有大量血腥場面的驚悚片《看見惡魔》、取材自歷史事件的《密探》等。

他也曾前進好萊塢拍攝英語長片《重擊防線》，與動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）攜手合作，本片雖在評價與票房上失利，仍讓金導的國際知名度更上層樓。

綜觀金知雲的創作路線，大膽跨足不同類型的商業大作，其中對犯罪、驚悚和動作題材駕輕就熟，有不少忠實的亞洲影迷甚至將其動作類型奉為圭臬，Apple TV+選擇透過金知雲作為接觸海外亞洲市場的第一步，確實有其背後道理。

本次《Dr. Brain》主攻科幻領域，或許觀眾可先從他2018年的科幻長片《人狼》一探究竟。不過這次海報上的主演臉孔並非其老搭檔宋康昊、李秉憲、鄭雨盛等人，而是從《我的大叔》寡言暖男演到《寄生上流》富商社長的李善均，選角上亦不令人意外。《Dr. Brain》會為李善均的國際知名度再創怎樣高峰？也令粉絲相當期待。

《隔壁的心理醫生》（The Shrink Next Door），Apple TV+播映，11月12日首播

改編自真實故事的影集《隔壁的心理醫生》，描述個性溫吞、凡事總順著他人的中年男子馬蒂，因為溫順性格而經常被佔便宜，使他成天抑鬱苦悶卻始終不明就裡。直到遇見心理醫生艾薩克，他耐心且誠懇的問診方式，讓馬蒂找回自信和快樂，也逐漸對艾薩克產生高度依賴，兩人還成為鄰居和創業夥伴。不過，馬蒂怎麼也沒想到他以為「走回正軌」的診療方式，實則讓他將自己的親人推得越來越遠......。

本劇改編自2019年Wondery與Bloomberg Media製作的同名Podcast節目，故事以真實事件為基礎，將以黑色喜劇的調性呈現。飾演這段「詭異」醫病關係的主演組合，則是「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與喜劇男星威爾法洛（Will Ferrell），兩人除了領銜演出，也是這部有限影集的共同監製。

保羅路德從1995年的《獨領風騷》帥氣形象發跡，而後陸續端出自然不造作的喜劇作品，不過其中為數不少皆以配角之姿參演，近年擔綱漫威系列「蟻人」一角則再創事業巔峰。出道多年仍維持年輕顏值亦是保羅路德的「另類代表作」，若查找搜尋關鍵字甚至有「不老」一詞，引人莞爾。

至於威爾法洛則因固定演出美國喜劇節目《週末夜現場》成名，後來以「搞笑巨匠」為個人招牌闖盪影壇，《精靈總動員》、《冰刀雙人組》、《家有兩個爸》等作皆為人熟知，近期串流代表作則是Netflix原創電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》，再度交出毫無包袱的無厘頭癲狂演出。除了搞笑無極限的一面，威爾法洛也曾憑《金牌製作人》、《口白人生》提名金球獎，演技可謂收放自如。

保羅路德與威爾法洛雖說長年以來各自擁抱不同的幽默路線，但在《隔壁的心理醫生》同台之前，亦曾同框飆戲過許多次，兩人也同被暱稱為喜劇藝人「兄弟幫」（The Frat Pack）的成員，被視作1990年代中期以來經常共同出現在賣座喜劇的演員，固定班底還有班史提勒（Ben Stiller）、歐文威爾森（Owen Wilson）、路克威爾森（Luke Wilson）、史提夫卡爾（Steve Carell）等人，一字排開，各個都是高票房喜劇電影的老面孔。

《隔壁的心理醫生》或許與兩人過往戲路皆大不相同，但保羅路德與威爾法洛這對兄弟幫成員的火花，無疑仍會是本劇的一大看點，這兩位資深喜劇戲骨將如何征服劇迷脾胃，值得期待。

《茶金》，公視+、Hami Video播映，11月13日首播

本劇定位為公視最新時代生活劇，全劇共12集，為台灣首部海陸腔客語劇。由連俞涵、溫昇豪、郭子乾、李杏、薛仕凌、許安植、黃健瑋等卡司領銜主演。

《茶金》故事靈感源自真實人物與歷史，時空回溯至1949年的新竹北埔，台灣最大茶葉公司因「四萬換一塊」一夕之間債台高築，薏心決定不顧父親吉桑反對介入茶金事業，與協助美援任務的失意戰俘KK，在一場場的茶葉商戰中萌生亦師亦友的情感，面對強大競爭起落浮沉，靠著茶業創造經濟奇蹟。

本劇由公共電視和客家委員會出品，製作公司為公視與瀚草影視，後者以《麻醉風暴》、《紅衣小女孩》系列等作品於台灣影劇圈奠定地位，去年的《誰是被害者》在Netflix創下收視佳績，今年則推出首部輕科幻影集《2049》，挑戰產量與質感兼達的同時，亦擁抱多元的類型。

至於《茶金》導演林君陽過去曾執導劇情長片《愛的麵包魂》、《愛情算不算》，近年則多以戲劇作品受到注目，光是2019年就有與李芸嬋共同執導的《愛情白皮書》，以及橫掃金鐘的大贏家《我們與惡的距離》，後者更是點燃台劇新一波熱度，林君陽也憑此榮獲金鐘獎戲劇節目導演獎。

在《茶金》之後，林君陽將透過台灣首部文宣幕僚職人劇《人選之人－造浪者》與觀眾互動，前後兩部公視出品的影集，讓林君陽分別再度和《與惡》的兩位製作人──瀚草影視湯昇榮、大慕影藝林昱伶──聯手合作。鍍金之後的默契搭配與雙強出擊，儼然已是劇迷心中的品質保證。

《茶金》費時114天拍攝、場景橫跨台灣16個縣市，幕後製作煞費苦心，為了打造劇中這間在1949年佔全台三分之一出口量的日光茶葉公司，更是取景於保存完整的「日月老茶廠」與「大溪老茶廠」，並在花蓮文創園區搭建辦公室，3D視覺合成特效則委託台灣團隊「夢想動畫」傾力創造，從預告和目前釋出的發行素材來看，視覺上極具說服力。

為了幫助宣傳，《茶金》甚至在花蓮文創園區推出戲劇經典場景特展，以「日光公司一日遊」為話題，打造線上、線下的全方位行銷。除了古蹟場景巡禮，本劇也在誠品生活南西店推出快閃劇服展，不難想像製作團隊對於美術設計、服裝造型等層面的高度信心，也令人好奇《茶金》未來在金鐘技術獎項能否大有斬獲。

《鷹眼》（Hawkeye），Disney+播映，11月24日首播

來勢洶洶的Disney+終於將在11月12日登台，正式加入本專欄戰局！

10月8日Disney+舉辦線上記者會，公佈了台灣的訂閱方案、功能特色、支援裝置和音畫質等資訊，這個令人期待已久的一站式影音串流服務，將帶來迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等旗下電影和節目，透過Star品牌服務，更將提供二十世紀影業、Disney Television Studios、FX以及探照燈影業等豐富影音內容，無疑將持續影響影視產業的發行模式，眾人好奇的Netflix「老大地位」是否會被動搖（或是以多快速度被動搖），或許也會隨時間被揭曉。

雖目前仍未有明確定檔排程，但台灣Disney+確定將獻上全新的短篇故事《叉奇的十萬個為什麼》、《22 vs. 地球》、《Dug Days》等，除了必定會出現的《時尚惡女：庫伊拉》、《叢林奇航》、《路卡的夏天》等歐美語系作品之外，華語節目也沒缺漏，包含《想見你》、《用九柑仔店》等舊作也都會上架，由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》、陳柏霖主演的《正義的算法》則是Disney+首波原創台劇，未演先有話題。

至於鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌出演的台灣電影《我是自願讓他殺了我》，除了獲選為本屆高雄電影節閉幕片，日前亦宣佈將在12月上架Disney+，令人驚喜。

除此之外，Disney+最新公佈《波巴費特之書》即將在12月29日獨家播出，時空背景延續艾美獎獲獎作品《曼達洛人》，講述銀河系中一段全新的冒險故事。劇中傳奇賞金獵人將由紐西蘭演員泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）挑大樑，並由執導《曼達洛人》第14章的勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）與強法洛（Jon Favreau）和戴夫費羅尼（Dave Filoni）共同擔任執行製片。

在此之前，全新影集《鷹眼》會先於本月打頭陣，從11月24日起播出前2集，此為漫威影業開發製作的Marvel宇宙的第五部電視劇集，故事設定於2019年電影《復仇者聯盟：終局之戰》事件之後，在經歷過「彈指事件」的紐約市，克林特巴頓聯手凱特畢夏普對付他作為義警浪人期間的宿敵，爭取於聖誕節前和家人團聚，從海報主視覺便可看出本劇主打的濃厚節慶氛圍，播映檔期更是瞄準年底聖誕佳節，調性應會是溫馨熱鬧、闔家觀賞。

影集中的「鷹眼」克林特巴頓一樣由傑瑞米雷納（Jeremy Renner）飾演，凱特畢夏普則找來《歌喉戰》新生代演員／歌手海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）詮釋，這位22歲的鷹眼粉絲是個聰明機智且身手敏捷的狠角色，將接受克林特巴頓的訓練，成為新一代「鷹眼」。而海莉史坦菲德本月份除了於Disney+亮相，也會在其主演的Apple TV+《狄金生》第三季回歸粉絲懷抱，與串流平台合作相當密切。

《華燈初上》第一部，Netflix播映，11月26日上線

《華燈初上》由百聿數碼找來總製作人林心如攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時四年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝，還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景。

故事描述由羅雨儂、蘇慶儀兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件，呈現暗藏在酒店中的情感糾葛和殺機，劇情大綱與預告成功誘發許多想像空間。

連奕琦曾執導過《命運化妝師》、《甜蜜殺機》、《痴情男子漢》等劇情長片，最近一次的大銀幕作品則是獲選2018金馬奇幻影展閉幕片的《市長夫人的秘密》。至於他上一次拍攝電視劇，則要回到2014年改編自陳玉慧同名原著、由隋棠和李銘順主演的《徵婚啟事》，時隔七年回歸小螢幕，將端出一季8集、共三季24集的時代劇規模，頗具挑戰性。

編劇杜政哲1991年創立「戲班子劇團」，從舞台劇、單元劇、電視劇到電影都有涉略，近年創作能量豐沛，曾以《流氓教授》、《光陰的故事》、《16個夏天》提名金鐘，2017年則以《酸甜之味》榮獲第52屆金鐘獎戲劇節目編劇獎。

除了編劇工作，杜政哲也執導筒，今年金鐘獎他更以公視台語台的《若是一個人》入圍戲劇節目導演獎，是受獲肯定的編導雙才。明年杜政哲將帶著校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》和觀眾見面，找來首度躍上大銀幕的周興哲與金鐘新人李沐搭配，組合頗為新鮮。

不僅是幕後主創陣容，《華燈初上》的台前卡司亦是華麗，除了領銜飾演媽媽桑的林心如、楊謹華，還有酒店裡性格各不相同的小姐們——郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉，男性角色則包含刑事組組長楊祐寧、檢察官修杰楷、奔放浪子鳳小岳、大學生張軒睿等人。

主演群之外，霍建華、吳慷仁、李李仁、鄭元暢、王柏傑等亦在演員列表中，他們將以何種形式和角色進入故事線，仍維持神秘狀態，有待11月26日首部曲8集上線後，讓觀眾一口氣解謎！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航