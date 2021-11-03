台歐交流新頁：歐洲議會首次官方代表團訪台，關注中國假訊息攻擊民主的問題

（中央社）歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」議員今（3）日抵台，這是歐洲議會首次官方代表團訪台，意義重大；且因委員會正研擬提交涉及中國利用虛假訊息攻擊民主的草案報告，使得這次訪問特別受矚。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）在10月決定派出代表團訪問台灣，11月3日上午抵達台灣進行數天訪問，此行包括7名議員及助理人員一行共10餘人。

歐洲議會特別向《中央社》表示，此前尚未有歐洲議會的官方代表團訪問過台灣。意即這次是歐洲議會首次官方正式訪團，意義重大。

INGE是什麼？

INGE是歐洲議會所屬一個非常設性質的「特別委員會」，成立於2020年，設立主旨是應對外國干涉歐盟與各成員國選舉。特別在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延全球期間，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動時，INGE將提出可能需立法的行動。

為達成工作，INGE將與相關單位合作聽取保密性質的資訊，或與政府當局和機構交流意見，並提交報告。

今（2021）年3月，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在INGE的會議上表示，有些國家一直傳播擴大虛假或誤導性訊息，破壞民眾對民主的信任及削弱國際合作；明指中國就是一個例子，不但扭曲訊息、恐嚇其他人以噤聲獨立和批評的聲音，並減少進行自由公開辯論的空間。

這次代表團訪台，盼與台灣交流如何辨別及抵抗虛假訊息攻擊的經驗。但因交流議題敏感並牽涉特定國家，訪台人員均非常低調，率團的INGE主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）辦公室以及委員會，行前均對《中央社》表示，出於安全考慮，訪團將台灣行視為敏感任務，抵台前不對外發表聲明。

格魯克斯曼長期關注新疆人權議題，今年3月遭中國制裁。他曾參與法國學者聯合投書，呼籲歐洲應重新思考一中政策，並加強支持受威脅的民主台灣。

《中央社》指出，格魯克斯曼也是歐洲議會「國際貿易委員會」（INTA）重要成員，由於歐洲議會10月下旬通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，報告中呼籲歐盟啟動與台灣洽簽雙邊投資協定（BIA）前置作業。因次是否會針對此議題另與台灣交流意見，備受矚目。

INGE此時訪台時機也非常重要，因INGE正提出一項草案報告，其中將彙整惡意的外國行為者如何使用訊息和其他干預策略操縱歐盟的民主，這份草案報告中提到俄羅斯及中國。

在中國部分，草案指出孔子學院被中國使用作為干擾歐盟工具以及透過資金介入政治，呼籲歐盟強化處理來自中國干預民主的作為等。訪團此行汲取台灣經驗將更有助充實報告。

3日訪台行程，加深台歐交流

外交部指出，INGE這次訪問台灣的行程總共3天，從11月3日開始至5日。訪團成員包括特別委員會主席古斯曼（法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。

至於這次的訪台行程，官方代表團訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部政務次長曾厚仁代表吳釗燮部長款宴。除此之外，訪問團成員也會跟專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。

《中央社》指出，近期歐洲與台灣關係升溫，除了這次歐洲議會官方代表團訪台外，先前也有法國參議院正式參訪團、歐洲議會高票通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告等事件。另外10月份國發會主委龔明鑫率領經貿考察團訪歐、而外交部長吳釗燮也剛結束訪歐行程。

對於代表團訪台，中國在行前高聲批評，指責歐洲議會派出議員訪問台灣，嚴重違反對一中政策的承諾、破壞中歐關係。不過歐洲議員大力支持，德國籍的歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）指出此行任務是「重要且必要的一步」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺