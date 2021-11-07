被性侵後「放飛自我」到處約砲？深究她們的心理狀態，其實沒那麼簡單

在《房思琪的初戀樂園》裡面，有一段故事敘述是這樣的：

曉奇，是另外一位被李國華侵犯的少女。 她被李國華拋棄以後，覺得自己壞掉了。她開始玩交友網站，不停地約砲： 「她不知道她花了大半輩子才接受了一個惡魔而惡魔竟能拋下她。她才知道最骯髒的不是骯髒，是連骯髒都嫌棄她。」

在看到這一段話的時候，我非常地有感觸。因為我對這樣的故事並不陌生。我不僅在心理學的書上看過這樣的心理機制，更多次耳聞這樣的真實故事。

早在我大學一年級，閱讀《愛，上了癮：撫平因愛受傷的心靈》一書時，就曾聽過這樣的性愛成癮症。一位被性侵過的人，不斷誘惑別人和自己上床，在上床的過程中，她總是痛苦無比。但結束之後，她卻又開始誘惑下一位男性，和自己繼續地上床。

到底為什麼這些被性侵過的女性，會做出這樣的行為呢？她們總是說著這樣的話語：「反正我已經夠髒了阿，我只想把自己弄得更髒而已。」但深究她們的心理狀態，其實沒有這麼的簡單。

佛洛伊德早期的理論當中，認為人是趨樂避苦的；但到了他的生命後期，他開始發現人並不一定是追求快樂而活的。他提出了所謂的《強迫性重複行為》：他觀察到一個小嬰兒，在媽媽離開身邊之後，不斷地把一個毛線球丟出去，然後再把它捲回來，再丟出去，再捲回來......。好似透過這樣的過程，就能夠掌控媽媽的行為，把媽媽留在身邊一般。

小嬰兒做這件事情本身，並不是快樂的，而是焦慮的，但小嬰兒卻如此反覆地做著，也讓佛洛伊德提出了死亡本能的理論。這樣的理論，後來衍伸到很多地方，譬如說酒鬼老爸的女兒，常常嫁給酒鬼先生，她們明明痛恨酒鬼的，但卻和酒鬼結婚，其原因就在於，她們希望能夠透由和酒鬼結婚，改變酒鬼先生的行為，好似回到小時候，改變父親的行為，修復童年的創傷一般。

「那些被性侵的女性，也是如此。」

在被性侵的時候，她們失去了性自主權。為了奪回性自主權，她們開始約砲，儘管約砲的過程是痛苦的，但她們卻藉此取得了控制感：「是我允許對方插入我的」、「是我自願要被上的」、「是我掌握這一切的」，透由這樣的過程，她們讓自己得到了一種掌控感，好似回到被性侵的那一刻，重新掌握自己被性侵的局面。

當然，這樣的過程，其實是很痛苦的，就臨床診斷而言，常常是伴隨著性成癮症與創傷後壓力症候群的。這不僅需要進行精神醫學的治療，更需要進行長期的臨床心理治療，而心理的汙名、罪惡感，更是她們需要被處理的一部分。

單單要藉由一篇文章，來抹除受性侵女性心中的陰影，我想是非常困難的一件事情。我理解這種痛苦，有可能會烙印在性侵受害者心中，非常長的一段時間。

但我撰寫這篇文章，也並非毫無目的。我希望透過心理層面的分析，幫助性侵受害者，以及社會大眾，更貼近、更了解性侵受害者的心靈，了解她們為甚麼有可能會重複約砲的行為。這看似難以理解的表層行為，其實富含著糾結的內心情緒，期盼社會大眾，能夠對這件事情，能夠有新的一層認知。

最後，我想要提醒讀者的是，被性侵和約砲之間，並沒有必然的關聯性。我提出的案例，乃是被性侵且事後開始約砲的女性，他們行為背後的心理機制。而這一群女性的存在，乃是根據社會觀察及臨床觀察所得之，到底有多少的人口分布，目前我並沒有看到相關的研究。

因此，被性侵和約砲之間，並沒有絕對的關連性，這是一個值得注意的地方；至於更詳細的心理機制，我則推薦《愛，上了癮：撫平因愛受傷的心靈》一書，有著非常詳盡的分析，值得一讀。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航