疫情趨緩各國逐步鬆綁邊境，阿根廷、日本、以色列旅客入境規定一次看

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸趨緩，疫苗覆蓋率日漸攀升，各國日前開始考慮放寬邊境管制措施。例如邊境管制措施最嚴格的亞太地區，近期區域內不少國家開始鬆綁邊境措施，逐步對外開放。

除了澳洲、泰國等亞太地區多國，先前禁止一般外國旅客入境的阿根廷，也於1日開放全球旅客入境、日本則將開放開放短期商務客、留學生與技能實習生，最快於11月8日上路。另外邊境嚴管長達20月的以色列，則在1日開放已經完整接種疫苗的觀光客入境。

阿根廷：開放全球旅客入境

（中央社）阿根廷1日起開放全球旅客入境，持完整疫苗施打證明、72小時內陰性核酸檢測證明（PCR）、COVID-19保險及相關簽證，即毋須接受任何隔離檢疫措施。

鑒於近期阿根廷疫情降溫及提振經濟考量，歷經18個月防疫措施後，阿根廷重啟國際觀光大門。10月中旬首先針對南美鄰近國家開放陸路邊境，放寬航班入境人數，讓滯留在外國的阿根廷公民都能返回。

根據阿根廷政府最新公布的規定，完整疫苗施打必須在登機前14天完成，即可免除防疫隔離和現場核酸檢測；對未完整接種2劑疫苗，或未接種疫苗的人士，則需7天強制隔離和核酸檢測；6歲以下無施打疫苗兒童無需檢測，但需7天隔離。

阿根廷國家通訊社《泰蘭社》（télam）報導，阿根廷政府預估至年底可迎來20萬人次國際觀光客，將對觀光客推出免費施打疫苗服務，主要針對18歲以下未成年旅客接種COVID-19疫苗，透過降低旅遊限制，希望吸引更多國際家庭旅客到訪阿根廷。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）提到，阿根廷擁有足夠的疫苗數量配給，目前72.6％阿根廷總人口已接種第一劑，兩劑完整覆蓋率為55.4％。

隨著防疫限制解除，體育和觀光部部長拉門斯（Matías Lammens）說，將有新的國際航空公司加入往返阿根廷航線，譬如哥倫比亞航空。未來會宣布各家航空公司最新規劃，逐漸恢復一年約620萬人次觀光客造訪量，將國際旅遊業轉化成阿根廷經濟引擎，估計至12月國際觀光客可為阿根廷帶來5000萬美元的收入。

日本：擬開放短期商務客、留學生、技能實習生入境

（中央社）日本今年1月起因變異病毒株盛行，原則禁止外國人入境；日媒報導，日本政府擬開放短期商務客、留學生與技能實習生等入境，並有條件將商務客隔離期縮短至3天，最快本月8日上路。

《日本放送協會》（NHK）報導，日本政府因應COVID-19疫情實施邊境管制，原本要求從外國入境日本者，必須在自家等處隔離14天；這項管制從10月起放寬，接種完日本核准的輝瑞BNT（Pfizer–BioNTech）、美國莫德納（Moderna）或英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗的民眾，隔離期間縮短至10天。

報導說，日本政府在此情形下，鑒於近期疫情降溫、經濟界等希望再放寬邊境管制等因素，對於目前原則上禁止外國人入境的管制措施，擬將開放短期商務旅客與留學生等入境，但條件是必須由負責的企業與大學等對入境者進行行動管理。

此外，商務旅客也將有條件縮短入境隔離期間為3天，第4天起若檢驗為陰性，並由企業負責行動管理，可允許商務旅客搭乘大眾運輸交通工具、外出聚餐等。

上述措施最快將從本月8日起上路。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為日本羽田機場內配戴口罩的旅客。

另外，日本政府也有意將每天最多允許3500人入境的上限，從11月下旬起開放到每天最多5000人。

《日本經濟新聞》報導，短期商務客須完成接種疫苗才能縮短隔離期至3天，赴外國洽商歸國的日本人也適用。觀光客則不在此波開放入境對象內，未來將考量安全性，階段性地開放外國人入境。

報導指出，1月起原則禁止外國人入境後，無法赴日的外國人到10月1日已有37萬人，其中有7成是技能實習生與留學生，苦惱人手不足的農林漁產業者、外國人留學生無法入境的學校等，要求政府開放外國人入境。

以色列：完整接種疫苗觀光客可入境

（中央社）經過長達20個月鎖國，以色列1日開放完成接種疫苗的旅客入境，讓仰賴觀光業維生的猶太人與巴勒斯坦人，審慎期盼受疫情重創的經濟能逐漸起死回生。

《法新社》報導，在以色列占領的耶路撒冷東區舊城，巴勒斯坦裔的紀念品店老闆拉祖克（Rami Razouk）說，他很高興能夠增加收入，但也說他的店還沒準備好開門。「到處都是灰塵，我們有很多工作要做。」

拉祖克與以色列官員都說，1日僅是部分重新開放，還沒辦法期待大批觀光客開始四處消費。

耶路撒冷副市長哈山－納荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）表示，「我們距離（完全）開放航班還有一段距離」，並表示未來幾週將更清楚有多少觀光客願意在現行規定下造訪以色列。

從1日開始，外國旅客可以持72小時內採檢陰性證明入境以色列，最後一劑疫苗的施打日期必須在6個月以內，沒有接種疫苗的孩童仍必須隔離。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為抵達以色列本-古里安國際機場，佩戴著口罩的旅客。

以色列於2020年3月首度實施鎖國之前，觀光業正在蓬勃茁壯。當局表示，2019年有破紀錄460萬人次造訪以色列，較2018年成長11％，創造230億謝克爾（約73億美元）收入，佔以色列國內生產毛額（GDP）的1.5％。

以色列觀光部總司長哈勒維（Amir Halevi）1日告訴《法新社》，「觀光業當時正以時速200公里向前衝，然後因為疫情急踩剎車。」

外國觀光客相關營收自此一落千丈。儘管11月1日重新開放遊客入境，今年預估營收仍僅有15億謝克爾。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺