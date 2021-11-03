「疫起控糖 安心腎利」 2021聯合國世界糖尿病日活動起跑，國民健康署攜手中華民國糖尿病學會，共同呼籲重視糖尿病患者照護體系

糖尿病是複雜的慢性代謝性疾病，長年久居台灣十大死亡原因之一。依據國民健康署調查，全國有近220萬名的糖尿病患1，且每年以16萬名的速度持續增加2；尤其在COVID-19疫情衝擊下，糖尿病患者不僅是染疫的高風險族群，染疫後發生重病的機率更是一般人的2-3倍3。國民健康署吳昭軍署長表示：「延緩糖尿病進程、避免從單一疾病到共病是持續努力目標，除透過藥物治療外，亦需強化個案之疾病風險因子識能，以增進疾病管理品質。此外，為強化國內糖尿病防治工作，國民健康署於全國22縣市全面推動糖尿病共同照護網，多科共同照護有效提升病人的三高控制，以預防或減緩心腎相關疾病等併發症之優質疾病照護為目標努力。」

今年國際糖尿病聯盟主題為「ACCESS TO DIABETES CARE」，相關活動於今(11/2)日起跑，藉由舉辦2021聯合國世界糖尿病日起跑記者會，強化大眾對糖尿病疾病預防與照護的的重視；今年也適逢胰島素發現100週年，為提升國人對糖尿病的疾病認知，社團法人中華民國糖尿病學會特別與新竹市政府合作，將於11月6日(六)在新竹孔廟盛大舉辦「2021聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動」，並有中華民國糖尿病衛教學會及糖尿病關懷基金會、各大醫療院所共同響應參與，邀請民眾一同前往參與，呼籲大眾一同關懷、照護糖尿病患者的健康，「疫起控糖 安心腎利」！

Photo Credit : 中華民國糖尿病學會

從糖尿病日到糖尿病宣言 以實際行動喚起糖尿病防治意識

胰島素的發現改變了全世界糖尿病患者的人生，為了紀念發現者、來自加拿大的班丁醫師，在國際糖尿病聯盟(IDF)的推廣下，聯合國訂定每年班丁醫師的生日11月14日為「聯合國世界糖尿病日」，並以藍色圓圈做為全球推動糖尿病關懷的識別標誌，呼籲世界各國一起為糖尿病團結。2021年聯合國世界糖尿病日主題為「ACCESS TO DIABETES CARE 糖尿病照護與自我管理」，強調疫情期間糖尿病患者須加強自我控糖，和醫護人員保持良好關係，一起做好糖尿病照護。

中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會和社團法人中華民國糖尿病病友全國協會，日前共同參與並提出2021台灣糖尿病宣言4，其中包含：全國糖尿病照護品質及共病共同照護的改善、糖尿病治療指引與國際研究、全國糖尿病風險篩選與介入、糖尿病衛生教育、兒童與青少年防治、糖尿病患者與照護者之生活品質及心理需求等六大行動方案，希望透過投注資源與加強宣導喚起全民對於糖尿病防治的意識。中華民國糖尿病學會黃建寧理事長進一步表示，糖尿病為危害國人健康最重要的問題之一，希望能透過實際行動提升民眾對糖尿病的認知、增加危險族群篩檢率並延緩糖尿病的發病時間，遵循糖尿病治療指引，結合大數據及新科技以提升糖尿病照護品質，確保每位糖尿病患或高風險族群可以獲得需要的照護。

「疫」起治療不中斷 穩定控糖才安心

根據研究，糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍5，更有研究指出6,7，有心衰竭、腎功能低下等心腎相關疾病的患者，肺炎重症的風險及死亡率都相對較高。中華民國糖尿病學會張恬君秘書長指出，糖尿病最可怕的是它的併發症，主要因為糖尿病初期多數沒有症狀，導致病情一步一步「擴」及全身。當身體長期在高血糖的狀態下，容易提高併發症的風險，包含心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病、腎病變、視網膜病變、神經病變等，嚴重危害自身健康。在疫情嚴峻期間，不少糖尿病病友都暫停去醫院追蹤、檢查，但這種現象卻讓部分糖友陷入高血糖及重症危機，甚至有老人家血糖失控而不自知，結果昏迷、送急診。因此，社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長提醒糖尿病患，在疫情期間，更應做好血糖控制，千萬不要因害怕疫情擅自中斷治療，按時回診追蹤、穩定使用藥物並做好自我飲食運動養成良好的生活習慣，及定期血糖監測，以避免心腎相關合併症加乘風險。

台灣新冠病毒疫情仍未平息，患有糖尿病等慢性疾病，更可能會提高新冠病毒肺炎的重症、死亡風險，這不禁令糖尿病患者們開始擔心自己的處境。財團法人糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長說明：「對疫情保持警惕是好事，但也不用太過擔心而徒增心理壓力。近期一項德國研究發現8，糖尿病患者若有良好控制血糖，重症風險並不會比一般人為高。無形的壓力會影響血糖控制，若感到焦慮或焦慮，應主動尋求醫療團隊的協助。除此之外，糖尿病患者也需要家人協助與支持，才能在身心靈上得到最好的照顧。」

2021聯合國世界糖尿病日點燈在新竹

為響應2021聯合國世界糖尿病日，國民健康署與中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會、新竹市政府衛生局等中央與地方單位攜手合作，共同辦理「2021聯合國世界糖尿病日 園遊會暨點燈活動」，希望透過寓教於樂的活動拉近民眾與疾病的距離，呼籲民眾關心糖尿病照護。活動將於11月6日在新竹孔廟以及迎曦門盛大舉辦。新竹市沈慧虹副市長今日也蒞臨記者會現場，沈慧虹副市長表示：「很榮幸今年可以參與聯合國世界糖尿病日相關活動，新竹市一直以來皆全力配合國民健康署共同推動糖尿病共同照護網絡，透過公共衛生部門、工作，培育優質糖尿病照護醫事人力，並整合本市照護資源，落實個案追蹤管理、飲食與運動適性衛教、血糖定期監測等提供市民全方位的糖尿病照護服務。」

黃建寧理事長最後提醒，期許透過醫病的緊密合作讓台灣糖尿病照護邁向新的里程碑，也提醒糖友疫情期間仍需定期回診評估與確認心腎病變風險，並選擇適當的藥物，才能「疫起控糖、安心又腎利」！

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