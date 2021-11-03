仕高利達全新包裝閃亮登場 屬於新世代的嶄新風貌 「LEAD挺好玩」登錄發票再享限量品牌禮

源自蘇格蘭的威士忌品牌SCOTTISH LEADER仕高利達，憑藉著傳承百年釀酒工藝與絕佳氣候環境備受威士忌愛好者青睞，其滑順細緻的風味廣受臺灣消費者喜愛，近期仕高利達再以簡約有活力的全新包裝強勢亮相，新包裝靈感取自品牌威士忌的豐富風味層次，為品牌帶來了嶄新的氣象，10/20起於指定通路購買仕高利達蘇格蘭威士忌，於官網完成發票登錄即可參加週週抽獎，滿額則可兌換品牌限定好禮，傾心於仕高利達的新世代威士忌愛好者絕不容錯過。

仕高利達全新包裝亮相 耀眼五色再抓目光

仕高利達產自蘇格蘭高地的心臟地帶，為民族英雄威廉．華勒士（William Wallace）率領蘇格蘭人爭取自由的古戰場，延續此獨立堅忍意志，仕高利達首席釀酒團隊嚴格控管酒質的穩定性，以獨到品味確保每款仕高利達都極具特色，此次為仕高利達12年、金雪莉、金牌、精選與經典蘇格蘭威士忌5款熱門酒款打造新包裝，保留其具標誌性的俐落瓶身，首席釀酒師烙下簽名為優質品質認證，瓶標與外盒的金屬光澤傳遞低調奢華質感，強化品牌意象同時彰顯經典時尚，帶給威士忌愛好者更純粹的感受，5種酒款有著截然不同的顏色，各代表著不同的精神與風味，透過簡約俐落的當代色彩美學設計，展現仕高利達開啟全新視野的無窮潛力。

「仕高利達 LEAD挺好玩」 登錄發票週週抽iPad 滿額再送限量麻將組

由品牌仕高利達悉心釀造的卓越風味，多年來獲獎無數，受全球烈酒競賽高度肯定，今年除推出全新包裝，也以「仕高利達 LEAD挺好玩」週週抽活動回饋消費者，活動期間〈即日起至2022年2月8日止〉只要於指定通路購買仕高利達蘇格蘭威士忌任一瓶，並在活動官網完成發票登錄，即可參加抽獎活動及累積兌換資格，不僅每週都有抽中iPad air的機會，滿額NT$5,999則可直接兌換品牌限量黑白打麻將組，不限登錄次數，發票登錄次數越多中獎機會越高，不論是獨自品飲或節日送禮，仕高利達都是極佳的選擇；仕高利達新包裝到貨時間以各通路公告為主。

仕高利達「LEAD挺好玩」抽獎活動資訊

【活動日期】2021/10/20~2022/2/8

【活動通路】7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商、家樂福、大潤發、愛買、全聯福利中心、美廉社、頂好超市、Jasons超市。

【活動辦法暨獎項】於活動期間內註冊成會員並完成發票登錄，即有機會抽中以下獎項：

一重抽：週週抽大獎，抽獎日期為自10/28起的每週四

頭獎：IPAD AIR 64G（每週抽出1名，過年期間2/3不抽獎，將於2/10抽出2名，共計16名） 貳獎：LINE POINTS 200點〈每週抽出5名，過年期間2/3不抽獎，將於2/10抽出10名，共計80名〉

二重送：於活動期間，購買仕高利達商品並登錄發票累積滿額$5,999，可再兌換限量仕高利達黑白打麻將組（限量1,000組）數量有限，兌完為止。

【得獎名單公佈日期】自2021/11/1起，除年假期間未抽獎外，每週得獎名單將於隔週一21:00前，於官方網站得獎名單頁面公佈得獎資訊。

【領獎期限】2022/3/18

【活動網址】https://scl.tw/