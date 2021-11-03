民進黨正式提名林靜儀出戰中二區立委補選，蔡英文：拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘

台中市第二選區立委陳柏惟解職後，藍綠派誰投入該區立委補選成外界關注焦點，民進黨中執會於今（3）日下午通過徵召人選案，由中山附醫國際醫療中心主任、民進黨前不分區立委林靜儀出線。而國民黨目前則一方面再繼續尋找地方人選，一方面仍持續徵詢顏寬恆的意見。

蔡英文：林靜儀是最強人選

民進黨主席蔡英文、民進黨秘書長林錫耀和林靜儀共同出席記者會；蔡英文表示，本來不該有這次補選的，上次跟基進黨合作，好不容易贏下這一區，讓陳柏惟委員可以進入立法院，但是地方派系反撲和政治操弄，最後罷免以些微差距通過，因此才有這場補選。蔡英文表示，會尊重罷免結果，但面對補選的挑戰，民進黨也會和友黨選出最強的人選來應戰，現在已經找到這個人，就是林靜儀。

蔡英文也說，林靜儀除了擔任過黨中央的婦女部、國際部主任和不分區立委，也是非常專業的醫師，更擔任大使，替台灣拚外交。很多熟悉林靜儀的人都會知道，她是非常有熱誠、專業，有豐富國際經驗和國際觀的人，而且有一顆愛台灣的心。



蔡英文也提及，她也是敢言的政治人物，面對最近的公投討論，林靜儀勇於說明四個不同意的原因；而在過去這段時間，林靜儀也以醫生的專業，讓大家更了解疫情。她是有俠氣和義氣的人，反惡罷時全力相挺，通過後也不畏艱難、 願意挺身而出，中執委和她都認為林就是最強的候選人。

我給靜儀的任務就是拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘，可以見縫插針。民進黨面對這次選戰，會和友黨分進合擊，我們要用行動證明，台灣民主不會因為惡意罷免倒退，我們有信心，讓希望台灣更好的人一定會贏過只想絆倒台灣的人。

林錫耀也說明，這段時間私下和基進黨聯繫溝通，他們也表達短時間內要找尋適當人選且符合戶籍有關規定，比較困難，所以希望由民進黨提出適當人選，然後大家合力來爭取補選的勝選。這樣前提之下，民進黨也傾聽了地方意見，包括地方的民進黨的先進大老，地方的黨公職，另外也從媒體報導、網路聲量反應，經過考量決定是林靜儀同志。

林錫耀也說，林靜儀長期就是在台中服務，在那邊念書、工作，從政資歷也很豐富，卸任不分區立委後，除了從醫之外，也對民進黨執政在防疫期間的防疫政策多所辯護，大家都覺得林靜儀是最有戰力、個人條件優越的人選，因此剛剛中執會報告完後，全體毫無意義一致鼓掌通過。



林靜儀本人則表示，身為黨員和從政同志，有責任在國家、黨需要的時候承擔下來，這不是為了她個人政治生涯而參選，而是回應廣大支持者對台灣基進和民進黨的期待，希望讓人民再次相信，「我們願意更努力」，讓台中第二選區有更好的地方政治。

林靜儀說，很遺憾陳柏惟遭罷免，其實從罷免通過當晚，就有接到黨中央和台灣基進黨的詢問電話，主要是問她的戶籍在哪裡，是否符合資格，所以那是她最早開始考量這件事情的時間點；雖然這和本來的生涯規劃不同，但她願意擔起責任，守護沙鹿、龍井、大肚、霧峰的鄉親，也會努力在全國議題上與地方合作，「我有信心」，可以承擔起陳柏惟1年9個月的在地服務、民進黨長久在地紮根的黨公職同志，讓選民相信，可以帶來更好的未來，「更好、更進步、更讓選民驕傲」，未來70天將全力以赴，帶給地方更好的未來。

林靜儀也說，希望這次選舉不管她還是對手，都打一場讓人民參與政治活動不要再感到恐懼的選舉。她在地方聽過，很多鄉親要參與不同政黨的活動會感到不安，擔心自己被做記號等等；她希望能和對手一起承諾讓選民參與政治是一件開心的事情，充分了解政策然後開開心心去投票。

林靜儀是個怎樣的人？

林靜儀是南投人。曾在2016年蔡英文首次執政時，為全國不分區立委的醫療專業代表；並曾擔任民主進步黨婦女部及國際事務部主任，後來也曾任蔡英文競選總部發言人；但當時接受《德國之聲》採訪，表示「主張與對岸的中國大陸統一」可能涉及「叛國」引發爭議，林辭去蔡英文總統競選辦公室發言人一職。

林靜儀過去在立委任內，對民進黨當時面對的多個爭議法案大部分都力挺，包括公開積極支持同性婚姻合法化，以及擔任召委時主持《勞動基準法》修正草案，醫師出身的她被質疑挺黨不挺醫護，遭醫界同仁批評。環保署當時推出限塑政策，衍生「湯匙喝珍奶」風波，林靜儀自稱「十多年來在很有名的珍珠奶茶店點熱珍奶時，一直都是杯子和湯匙，用湯匙喝珍奶沒甚麼大不了。」



針對民進黨團冷處理《礦業法》修法，林靜儀也曾表示「《礦業法》就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子。2017年一度接近有機會完成，結果覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，沒有人有辦法接受妥協的道德瑕疵。已然無解。修法過程不理性，就是毀了一切。」引起同黨立委林淑芬不滿，隔空喊話「誰加蔥？誰加料？不用老是指著人民的鼻子教訓人民。」

林靜儀在立委卸任後回到醫院，現為中山醫學大學附設醫院婦產部醫師。今年台灣本土疫情爆發，且出現疫苗之亂，林靜儀經常在臉書上發表看法，並替指揮中心的政策措施說明解釋、反擊藍營各種攻擊，並且為好心肝偷打疫苗事件最初的「爆料者」，頗受到綠營年輕世代支持者喜愛，網路聲量極高；目前也常於三立、東森、民視等新聞台的政論節目評論針砭時事。

國民黨會派誰？

而被認為是參選熱門人選的顏寬恒，至今遲未表態，不過《自由時報》報導，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，顏寬恒確實是適合的人選，顏家在這個選區深耕多年，服務非常勤快。之前曾詢問過顏家，他們很客氣表示，可以先找地方其他適合的人選，所以目前朝尋找地方其他適合的人選，還有說服顏家派人參選雙頭並進。

《TVBS》報導，一名顏家黨內友人指出，顏寬恒原本就希望等2024年再戰中二選區立委，現在顏家剛動員完罷免投票，又要提前投入補選，即便選上，2年後又要再選一次，若黨中央只把這場補選當成「顏家的戰爭」，加上政黨對決之下，顏家並無必勝把握，顏家就沒有投入的必要性，這也是顏寬恒陷入長考的原因。

台中市第二選舉區自2008年以來，共舉行5次立法委員選舉，第7屆為無黨團結聯盟的顏清標當選，任期自2008年至2012年，2012年2月雖連任第8屆立委，但年底因案解職，補選後由其兒子顏寬恒當選，任期自2013年至2016年，之後連任第9屆立法委員。去（2020）年由台灣基進黨的陳柏惟拿下第10屆立法委員，今（2021）年10月23日遭罷免。

這場立委補選預計在2022年1月9日舉行投票，投票起、止時間為上午8點至下午4點。

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核稿編輯：翁世航