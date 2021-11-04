2021/11/04,
社會

穿著清涼的檳榔西施站在店門口，有「公然猥褻」的疑慮嗎？

穿著清涼的檳榔西施站在店門口，有「公然猥褻」的疑慮嗎？
Photo Credit:Binlang @Flickr CC BY SA 2.0

我們想讓你知道的是

日前有男子將檳榔西施穿著清涼的影片上傳網路，遭網路警察以公然猥褻罪以及散布猥褻物品罪移送，但檢察官卻給予不起訴處分。要了解為何會產生這樣的結果，我們得先了解所謂的「猥褻」在法律上定義是什麼。

有男子將穿著清涼的檳榔西施影音發布到網路上給大家觀賞，結果遭到在網路上巡邏的員警發現，認為發布者以及影片內的檳榔西施，涉及公然猥褻罪以及散布猥褻物品罪，因此將他們移送法辦。

因為影音內容的檳榔西施穿著清涼，僅有著網格連身衣及丁字褲且並未穿著內衣，等於是變相露出大部分的身體，對於這樣的情況，大家通常可能會認為不太妥當，這種穿著方式應該會有公然猥褻的問題。

然而，最後結局卻是大反轉，檢察官認為這樣的情況雖然會讓人感到羞恥，但卻並未達到引起他人興奮性欲或厭惡之感，因此給予這幾人不起訴處分

很多人不解為何會產生這樣的結果，我們就需要先來談談所謂的「猥褻」在法律上有什麼樣的定義。「猥褻」這個詞在最高法院的判決中有兩種說法：

  • 足以興奮或滿足性慾之一切色情行為，客觀上足以誘起他人性慾，在主觀上足以滿足自己性慾，侵犯他人性自主權的行為。
  • 基於滿足性慾之主觀犯意，以違反被害人意願之方法所為，其外觀，依一般社會通念，咸認足以誘起、滿足、發洩人之性慾，而使被害人感到嫌惡或恐懼之一切行為。

基本上若要構成「猥褻」行為，有幾個重點需要符合，分別是「客觀上足以使人興奮、誘起他人性慾」、「使一般人感到嫌惡、恐懼」。此外，在刑法第234條對於公然猥褻罪的規定中表示要成立所謂的公然猥褻，指的是「意圖供人觀覽」，公然為猥褻之行為者，因此公然猥褻不只是包含前面提到的使人興奮、誘起他人性慾等要件，還需要在主觀上有故意要供他人去觀覽。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

依照實務案例來看，比較確定會成立公然猥褻的行為，主要有刻意露出私密部位、穿著暴露並有刻意誘發他人性慾的動作、雖未露出私密部位，但私密部位基本上肉眼可見等，這幾種情況在判決中，很容易被認定有公然猥褻，因為在引發他人性慾、興奮上，這些動作和行為都較為直接，比較不會過於模糊。

雖然有些藝術或表演也會有裸露的情況出現，但情況與公然猥褻還是有所不同，藝術表演要達到的效果是讓觀眾去欣賞表現出來的寓意，而非單純以肉體方式去引起觀眾的性慾或興奮感，這點就能看出藝術表演與公然猥褻的定義及本質上最大的區別。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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